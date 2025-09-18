Μεγάλη φωτιά στους Άγιους Θεόδωρους Μαγνησίας - Επιχειρούν επίγεια και εναέρια μέσα

Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Πέμπτης σε χαμηλή βλάστηση στους Αγίους Θεοδώρους Μαγνησίας.



Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 42 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Η φωτιά σύμφωνα με τα τοπικά μέσα είναι μεγάλη, καίει γεωργικές εκτάσεις και ελαιοπερίβολα και για την κατάσβεση συνδράμουν δυνάμεις πυρόσβεσης από Βόλο, Αλμυρό και Λαμία.