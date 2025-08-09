Μαρτυρικό χωριό ο Άγιος Δημήτριος Ζάρακα Λακωνίας

Yπογράφτηκε, πριν από λίγες ημέρες το Προεδρικό Διάταγμα, σύμφωνα με το οποίο, περιγράφεται και ορίζεται ο χαρακτηρισμός μαρτυρικών πόλεων και χωριών της χώρας, με την υπογραφή του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και του Υπουργού Εσωτερικών Θ. Λιβάνιου.

Με το Προεδρικό Διάταγμα, χαρακτηρίζονται ως μαρτυρικές περιοχές μία πόλη (Δημοτική Ενότητα Καλαμπάκας, του δήμου Μετεώρων, Π.Ε. Τρικάλων) και αρκετές κοινότητες της ελληνικής επικράτειας, ανάμεσά τους και ο Άγιος Δημήτριος του Ζάρακα Λακωνίας. Αναγνωρίζεται, δηλαδή, επίσημα, το ολοκαύτωμα του χωριού την περίοδο της Κατοχής, αλλά και η θυσία των κατοίκων που βγήκαν στην Αντίσταση.

Υπήρξε, για πολλά χρόνια, μεγάλη προσπάθεια των κατοίκων, των συλλόγων και των φορέων της περιοχής και της Λακωνίας, ώστε να επιτευχθεί αυτή η δημόσια αναγνώριση. Μετά και τη δημοσίευση του Προεδρικού Διατάγματος στο ΦΕΚ, η απόφαση έγινε νόμος του κράτους.

Η Δημοτική Κοινότητα Αγίου Δημητρίου Ζάρακος, ανήκει στην Δημοτική Ενότητα Νιάτων, του δήμου Ευρώτα Λακωνίας.

Στις αρχές Ιουνίου του 1944, οι Γερμανοί, εκτέλεσαν 21 ανθρώπους, ως αντίποινα για τη δολοφονία του Φραντς Κρεχ και της συνοδείας του στους Μολάους. Στις 8 Αυγούστου 2025, με το ΦΕΚ, ο Άγιος Δημήτρης Ζάρακα, χαρακτηρίστηκε μαρτυρικό χωριό.