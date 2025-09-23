Μαφία Κρήτης: Δεσμεύθηκε η περιουσία των δύο ξενοδόχων και του Επισκόπου

Στη δέσμευση της περιουσίας των δύο προφυλακισμένων ξενοδόχων στην υπόθεση της αποκαλούμενης «μαφίας των Χανίων» αλλά και του κατηγορούμενου Επισκόπου, ο οποίος αναμένεται να απολογηθεί την Παρασκευή για όσα του αποδίδονται σε σχέση με την υπόθεση της έκτασης-φιλέτο της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδας Τζαγκαρόλων, προχώρησε η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές δραστηριότητες.

Όπως αναφέρει το Cretalive.gr ο αρχιμανδρίτης βρίσκεται αντιμέτωπος με την κατηγορία της κακουργηματικής απιστίας και αφορά τη γνωστή ιστορία της ακίνητης περιουσίας στην περιοχή του Σταυρού, έκταση που εκχωρήθηκε στα δύο αδέρφια με έγγραφες βεβαιώσεις που φέρονται να απέσπασαν από τον κληρικό με αθέμιτους και «ανίερους» τρόπους.

Η απόφαση της Αρχής, όπως προαναφέρθηκε, αφορά και τα δύο προφυλακισμένα αδέρφια με το ξενοδοχείο στην περιοχή του Σταυρού και βάσει αυτής δεσμεύονται όλα τα περιουσιακά στοιχεία, κινητά και ακίνητα, διαρκούσης της δικαστικής έρευνας.