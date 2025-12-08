Λήξη συναγερμού στα Καλύβια – Εξουδετερώθηκε εμπρηστικός μηχανισμός κάτω από ΙΧ

Κλιμάκιο του ΤΕΕΜ εξουδετέρωσε τον εκρηκτικό μηχανισμό που εντοπίστηκε κάτω από ΙΧ στα Καλύβια Θορικού, το βράδυ της Δευτέρας (8/12). Πρόκειται για γκαζάκι σε σακούλα με βενζίνη.

Νωρίτερα, συναγερμός σήμανε στις αρχές για ύποπτο αντικείμενο που εντοπίστηκε στην οδό Ρήγα Φεραίου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες οι αστυνομικοί εντόπισαν εκρηκτικό μηχανισμό τυλιγμένο μέσα σε σακούλα, η οποία είναι δεμένη κάτω από ένα αυτοκίνητο που φέρεται να ανήκει σε αλλοδαπό.

Επιτόπου έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις όπου απέκλεισαν το σημείο, ενώ έφτασαν στο σημείο και τα ΤΕΕΜ για να κρίνουν αν χρειάζεται να γίνει ελεγχόμενη έκρηξη.