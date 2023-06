Ομπάμα στο ΚΠΙΣΝ: Το πνεύμα που γεννήθηκε στην Αθήνα εμπνέει ανθρώπους ανά τον κόσμο (vid)

Με τη φράση «καλησπέρα, χαίρομαι που επέστρεψα στην Ελλάδα», ξεκίνησε την ομιλία του ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπάρακ Ομπάμα, στο Συνέδριο για την Ψυχική Υγεία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος «SNF Nostos Conference» στο ΚΠΙΣΝ.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ τόνισε ότι «το πνεύμα που γεννήθηκε στην Αθήνα εμπνέει ανθρώπους ανά τον κόσμο». Παράλληλα αναφέρθηκε στους νέους ανθρώπους, λέγοντας ότι καθήκον εκείνων που έχουν ένα βήμα και πόρους είναι να τους ενθαρρύνουν, να τους περάσουν τη σκυτάλη, για να αρχίσουν να γίνονται ενεργοί σε μια εποχή προκλήσεων.

Επιπλέον υπογράμμισε ότι «αυτό που καθιστά τις ΗΠΑ μοναδικές είναι ότι έχουμε πολλαπλές φυλές, θρησκείες και τα πήγαμε καλά […] μπορούμε να ζήσουμε μαζί, η κεντρική ιδέα των ΗΠΑ είναι ότι μπορούμε να ζήσουμε μαζί και να σεβόμαστε ο ένας τον άλλον».

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του σημείωσε ότι «είμαι πεπεισμένος ότι έχουμε διαφορετικές εμπειρίες και καταστάσεις αλλά και κάποια βασικά κοινά για να χτίσουμε συμμαχίες, η Δημοκρατία μπορεί να λειτουργήσει αν έχει μια ευκαιρία». Μάλιστα, όπως τόνισε, «η δημοκρατία είναι μια σκληρή μορφή διακυβέρνησης», «διότι», πρόσθεσε «σημαίνει ότι πρέπει να ζεις πλάι-πλάι με κάποιον που έχει όχι μόνο διαφορετικές ιδέες από σένα σε ορισμένες περιπτώσεις, αλλά μια εντελώς αντίθετη κοσμοθεωρία».

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ είπε χαρακτηριστικά πως «η δημοκρατία είναι εγκλωβισμένη και πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε γι’ αυτό». Κάνοντας αναφορά στην επίσκεψη που πραγματοποίησε χθες Τετάρτη στην Ακρόπολη, είπε ότι «ο ξεναγός μας έλεγε πως υπάρχουν ερείπια πάνω στα οποία χτίστηκε η πόλη. Αυτό πρέπει να κάνουμε, να χτίσουμε πάνω στα ερείπια. Αυτό είναι η δημοκρατία. Αν συνεργαστούμε και συμμαχήσουμε, θα ξαναχτίσουμε πάνω στα ερείπια. Αυτό είναι το μήνυμά μου στους νέους».

«Αυτό που είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο είναι ότι βλέπουμε κάποια από τα ακροδεξιά λαϊκιστικά κόμματα στην Ευρώπη, και στις Ηνωμένες Πολιτείες, να δίνουν την αίσθηση ότι θα κάνουν τα πάντα για να κερδίσουν και θα καταρρίψουν τις νόρμες, τα εμπόδια, θα χειραγωγήσουν τους κανόνες ψηφοφορίας», επισήμανε.

«Ένα από τα πιο σημαντικά έργα για τις δημοκρατίες μας είναι να βοηθήσουμε όλους όσους έχουν μείνει πίσω στην παγκοσμιοποίηση» ανέφερε, υπογραμμίζοντας πως η ανισότητα επιταχύνεται, σε πολλές περιπτώσεις από τις νέες τεχνολογίες.

Αναφερόμενος στην Τεχνητή Νοημοσύνη ο Ομπάμα τόνισε ότι «οι ηγέτες των επιχειρήσεων που σχεδιάζουν την τεχνητή νοημοσύνη καυχώνται πάρα πολύ και λένε μην ανησυχείτε, όμως είναι η πρώτη φορά που οι σχεδιαστές αυτών των μοντέλων εκφράζουν ανησυχίες και επιφυλάξεις».

Είπε ακόμα μεταξύ άλλων ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα φέρει επανάσταση στην Ιατρική, θα αντικαταστήσει δικηγόρους και εκτίμησε ότι η σύγχρονη μετατόπιση εργασίας θα βοηθήσει από τη μία ανθρώπους να κάνουν τη δουλειά τους, αλλά θα εξουδετερώσει και κάποιες θέσεις εργασίας. Ο κώδικας θα γράφει κώδικα, είπε χαρακτηριστικά.

Η συνομιλία του Μπαράκ Ομπάμα επί σκηνής με τον πρόεδρο του Ιδρύματος, Ανδρέα Δρακόπουλο, για τους τρόπους ενίσχυσης της δημοκρατίας και τη σημασία στήριξης της επόμενης γενιάς ηγετών ξεκίνησε λίγο μετά τις 17:30

Τη συζήτηση προλόγισε η Σοφία Κουβελάκη, ιδρύτρια και γενική διευθύντρια της "The HOME Project" μιας μη κερδοσκοπικής οργάνωσης που φροντίζει ασυνόδευτους ανήλικους πρόσφυγες στην Ελλάδα. H κυρία Κουβελάκη συμμετείχε το 2020 στο πρόγραμμα «Obama Foundation Leaders».

Στην εκδήλωση παραβρίσκονται ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας, ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ο πρέσβης των ΗΠβΑ Τζόρτζ Τσούνης κ.ά.

Να σημειωθεί ότι το Ίδρυμα Νιάρχος έχει υποστηρίξει τόσο την κατασκευή του Προεδρικού Κέντρου Ομπάμα στο Σικάγο, όσο και την υλοποίηση του προγράμματος «Obama Foundation Leaders».

Αυτή είναι η δεύτερη φορά που ο Μπαράκ Ομπάμα επισκέπτεται το Κέντρο Πολιτισμού, μετά την τελευταία διεθνή επίσκεψή του στο πλαίσιο της διακυβέρνησής του το 2016, οπότε είχε εκφωνήσει από το βήμα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής μια ομιλία - ορόσημο για το ιδεώδες της Δημοκρατίας.

Νωρίτερα, ο Μπαράκ Ομπάμα είχε συνάντηση 30 λεπτών με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο κ. Μητσοτάκης μετά τη συνάντησή του με τον Μπαράκ Ομπάμα αναφέρθηκε στις κοινές αξίες που ενώνουν την Ελλάδα και τις ΗΠΑ, σε ανάρτησή του στο Twitter.

«Ήταν μεγάλη χαρά να μιλήσω με τον @barackobama σήμερα στην Αθήνα. Οι αξίες που μοιραζόμαστε και που αντηχούν ίσως λίγο πιο δυνατά εδώ, στον τόπο που γεννήθηκε η Δημοκρατία, ήταν το κοινό νήμα στη συζήτησή μας σχετικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι κοινωνίες και οι νέοι μας σήμερα. Ανυπομονώ να τον υποδεχτώ ξανά σύντομα», αναφέρει ο Κ. Μητσοτάκης στην ανάρτησή του.

