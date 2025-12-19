Λιμενικό: 545 μετανάστες διασώθηκαν νότια της Γαύδου - Μεταφέρονται προσωρινά στο κτίριο της Κιτρένωσης

Σε κατάσταση ετοιμότητας τέθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες οι λιμενικές Αρχές, όταν σκάφος που μετέφερε 545 μετανάστες νότια της Γαύδου εξέπεμψε σήμα κινδύνου. Το Λιμενικό Σώμα κινητοποιήθηκε άμεσα, έσπευσε στο σημείο και προχώρησε στην ασφαλή μεταφορά όλων των επιβαινόντων στη στεριά.

Στην επιχείρηση έλαβαν μέρος τρία πλωτά μέσα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, τρία σκάφη της FRONTEX, καθώς και τρία διερχόμενα εμπορικά πλοία που συνέδραμαν στο έργο της διάσωσης.

Όλοι οι μετανάστες είναι καλά στην υγεία τους και μεταφέρονται σταδιακά από το λιμάνι της Αγίας Γαλήνης στο κτίριο της Κιτρένωσης στην περιοχή Λατζιμά, όπου θα παραμείνουν προσωρινά για τη διανυκτέρευση.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ΕΡΤ, έχουν ήδη ξεκινήσει οι απαραίτητες διαδικασίες προκειμένου οι αλλοδαποί να μην παραμείνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα στον συγκεκριμένο χώρο, ο οποίος δεν πληροί τις βασικές προδιαγραφές για μακροχρόνια και ασφαλή φιλοξενία.

Στο μεταξύ, συνεργεία του Δήμου Ρεθύμνης και της Περιφερειακής Ενότητας προχωρούν στη στοιχειώδη διαμόρφωση του χώρου, τοποθετώντας στρώματα και κουβέρτες για την εξυπηρέτηση των εκατοντάδων ατόμων.

Την ίδια ώρα, οι τοπικές αυτοδιοικητικές Αρχές εκφράζουν έντονο προβληματισμό σχετικά με το κατά πόσο ο χώρος μπορεί να καλύψει έστω και προσωρινά τις ανάγκες φιλοξενίας, λόγω της ακαταλληλότητάς του.

Νέα επιχείρηση διάσωσης νότια της Γαύδου

Νωρίτερα, το Λιμενικό Σώμα προχώρησε και σε δεύτερη επιχείρηση διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου. Λέμβος με 32 αλλοδαπούς εντοπίστηκε σε απόσταση περίπου 1,5 ναυτικού μιλίου νότια του νησιού.

Οι επιβαίνοντες διασώθηκαν από σκάφος της δύναμης Frontex και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Παλαιόχωρας.