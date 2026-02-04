Κερδίζει τη μάχη της λειψυδρίας η Αττική: Πόσο γέμισαν οι ταμιευτήρες τον Ιανουάριο - Τα στοιχεία της ΕΥΔΑΠ

Μεγάλη πρόκληση εξακολουθεί να αποτελεί το ζήτημα της Λειψυδρίας στην Ελλάδα, με την Αττική να βρίσκεται στο επίκεντρο, λόγω των αυξημένων αναγκών ύδρευσης της πρωτεύουσας. Ωστόσο, οι πρόσφατες ισχυρές βροχοπτώσεις, ιδιαίτερα στο Λεκανοπέδιο, βοήθησαν στο να ξαναγεμίσουν οι ταμιευτήρες υδάτων.

ΕΥΔΑΠ: Τα στοιχεία από τους ταμιευτήρες της Αττικής

Χαρακτηριστικά είναι στα στοιχεία της ΕΥΔΑΠ που ανανεώνονται σχεδόν καθημερινά στην ιστοσελίδα της. Σημειώνεται, ότι ενώ στις 3 Δεκεμβρίου του 2024, το απολήψιμο απόθεμα στους ταμιευτήρες ήταν 382.310.000 κυβικά μέτρα, δύο μήνες μετά, στις 4 Φεβρουαρίου του 2026, το απόθεμα ανέρχεται στα 555.394.000 κυβικά μέτρα. Άρα, σε αυτό το διάστημα, παρατηρείται μια αύξηση 173.084.000 κυβικών μέτρων.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΥΔΑΠ, στις 5 Δεκεμβρίου 2024 τα αποθέματα στους ταμιευτήρες Μόρνου, Υλίκης, Ευήνος και Μαραθώνα ανέρχονταν σε 578,47 εκατ. κυβικά μέτρα νερού.

Οι υδρολόγοι αναφέρουν ότι τα αποθέματα των ταμιευτήρων βρίσκονται υπό ισχυρή πίεση και υπολείπονται σημαντικά των προηγούμενων ετών. Ο μέσος όρος αποθεμάτων την περίοδο 2016–2025 ξεπερνούσε τα 909 εκατ. κυβικά μέτρα, ενώ φέτος το υδρολογικό έτος κλείνει με μόλις 382 εκατ. κυβικά. Στο φράγμα του Μαραθώνα, η πτώση της στάθμης έχει πλέον ξεπεράσει τα τρία μέτρα, έναντι 1,5 μέτρου πέρσι την ίδια περίοδο.

Το επενδυτικό πρόγραμμα της ΕΥΔΑΠ

Ήδη η ΕΥΔΑΠ έχει εκπονήσει ένα μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 2,5 δισ. ευρώ, το οποίο περιλαμβάνει έργα υποδομής και παρεμβάσεις στο υδροδοτικό σύστημα, με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της Αττικής και τη διασφάλιση της απρόσκοπτης υδροδότησης τα επόμενα χρόνια.

Το δεκαετές επενδυτικό σχέδιο της ΕΥΔΑΠ ύψους 2,5 δισ. ευρώ καλύπτει το σύνολο της υδροδοτικής και αποχετευτικής υποδομής της Αττικής με ένα σύνολο 167 έργων. Περιλαμβάνει στον τομέα της ύδρευσης έργα ύψους 730 εκατ. ευρώ, έργα αποχέτευσης 773 εκατ. ευρώ, παρεμβάσεις κτιριακές, ψηφιακής διακυβέρνησης και μετασχηματισμού 193 εκατ. ευρώ, καθώς και έργα ύψους 840 εκατ. ευρώ στην Ανατολική Αττική.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, τα διαθέσιμα αποθέματα νερού εξακολουθούν να υπολείπονται των προηγούμενων ετών, ενώ η απόσταση από τα επίπεδα που ίσχυαν πριν η Αττική κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης παραμένει σημαντική.

Βροχερός Ιανουάριος για την Ελλάδα

Ο Ιανουάριος του 2026 χαρακτηρίστηκε από ιδιαίτερα αυξημένες βροχοπτώσεις σε όλη τη χώρα σύμφωνα με τις καταγραφές του εκτεταμένου δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr.

Στον χάρτη της παρουσιάζεται η χωρική κατανομή του συνολικού μηνιαίου υετού πάνω από την Ελλάδα για τον Ιανουάριο του 2026. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, 4 σταθμοί κατέγραψαν μηνιαίο ύψος βροχής άνω των 800 mm, 13 σταθμοί άνω των 600 mm, 23 σταθμοί άνω των 400 mm, ενώ 343 σταθμοί κατέγραψαν ποσότητες μεγαλύτερες από 100 mm, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 62% του συνόλου των ενεργών σταθμών.

Το μεγαλύτερο μηνιαίο ύψος βροχής καταγράφηκε στα Θεοδώριανα Άρτας, όπου σημειώθηκαν 890 mm.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου, από τον Οκτώβριο 2025 έως και τον Ιανουάριο 2026, δηλαδή σε διάστημα τεσσάρων μηνών, καταγράφηκαν κατά τόπους συνολικά ύψη βροχής που ξεπέρασαν τα 2000 mm.

Σημαντικά ύψη βροχής καταγράφηκαν επίσης σε περιοχές της ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, της Πελοποννήσου, της δυτικής Κρήτης και της ανατολικής Στερεάς Ελλάδας, συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής.

Στην Αθήνα, σύμφωνα με τον σταθμό του meteo.gr / Ε.Α.Α στο Γκάζι, το συνολικό μηνιαίο ύψος βροχής για τον Ιανουάριο 2026 ανήλθε στα 133.6 mm, τιμή περίπου 50% υψηλότερη από τη μέση κλιματική τιμή για τον μήνα. Τέλος, επισημαίνεται ότι στην Αττική, κατά το τελευταίο τετράμηνο (Οκτώβριος 2025 – Ιανουάριος 2026), το συνολικό ύψος βροχής που καταγράφηκε είναι σχεδόν ίσο με το μέσο ετήσιο ύψος βροχής.