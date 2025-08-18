Λάρισα: Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση σε περιοχή του δήμου Τυρνάβου

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε δασική έκταση στη θέση Αμύγδαλο του Δήμου Τυρνάβου Λάρισας.
Η φωτιά καίει σε δύσβατο σημείο, γεγονός που δυσκολεύει την πρόσβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων, χωρίς ωστόσο - σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες - να υπάρχει άμεση απειλή για κατοικημένες περιοχές.
Στο μέτωπο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 8 οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 10ης ΕΜΟΔΕ, ενώ από αέρος συνδράμουν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Στην προσπάθεια κατάσβεσης συμμετέχουν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν την επιχείρηση με στόχο τον έλεγχο της πυρκαγιάς.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στη θέση Αμύγδαλο, του δήμου Τυρνάβου #Λάρισα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 18, 2025
Κινητοποιήθηκαν 25 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 10ης #ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα, 4 Α/Φ και 2 Ε/Π.
Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.