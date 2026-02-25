Κρίσιμη η κατάσταση στον Έβρο με τις πλημμύρες - «Συναγερμός» για τα Λάβαρα

Σε διαρκή αγωνία βρίσκονται οι κάτοικοι του Έβρου, λόγω της αυξημένης στάθμης των υδάτων του ποταμού. Η θραύση του αναχώματος του Αμορίου σε απόσταση 6 χλμ. από την περιοχή των Λαβάρων σήμανε συναγερμό στους κατοίκους.

Τεράστιοι όγκοι νερού που κατεβαίνουν από τα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία ασκούν πίεση στα αναχώματα και τις παραποτάμιες εκτάσεις, εντείνοντας τον κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Ενώ, στο Διδυμότειχο, δίπλα στο ανάχωμα, υπάρχει μία μεγάλη περιοχή που βρίσκεται κάτω από το νερό του Ερυθροπόταμου.

Ακόμη, σημειώνεται ότι η περιφέρεια του Έβρου έχει τεθεί σε κόκκινο συναγερμό έως την Παρασκευή. Φέρες, Τυχερό, Σουφλί, Διδυμότειχο, Ορεστιάδα βρίσκονται σε συνεχή επιφυλακή.

Προειδοποιητικό μήνυμα 112 εστάλη στα Λάβαρα στις 2:30 τα ξημερώματα, καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε αυξημένη ετοιμότητα.

Κάτοικοι αναφέρουν ότι μέσα σε τρεις ώρες, από τις 22:00 μέχρι τη 1:00, σημειώθηκε άνοδος του νερού γύρω στα 2,5 μέτρα, με αποτέλεσμα να τεθεί σε συναγερμό το Κάτω Χωριό στα Λάβαρα, με σειρήνες και τις αρχές να ειδοποιούν του κατοίκους πόρτα-πόρτα. Ωστόσο, η κατάσταση στα Λάβαρα είναι προσώρας σταθερή, έπειτα από μία πολύ δύσκολη νύκτα.

Ο βόρειος κόμβος των Λαβάρων έχει κλείσει από χθες το απόγευμα, αφού μεγάλες ποσότητες νερού από τον κάμπο έχουν περάσει προς το χωριό. Το ύψος του νερού φτάνει και στα έξι μέτρα σε πολλά σημεία και ο κίνδυνος εξακολουθεί να είναι μεγάλος.

Στον σταθμό μέτρησης του Πυθίου το νερό έχει πέσει στα 6,50 μέτρα από τα 6,82 που βρισκόταν χθες και 6,72 που βρισκόταν σήμερα, που σημαίνει ότι σημειώνεται μία σταθερή πτώση των υδάτων. Αυτό οφείλεται και στο γεγονός ότι στη γειτονική χώρα, στη Βουλγαρία έχει σπάσει ένα ανάχωμα, έχει πλημμυρίσει μία μεγάλη έκταση, με αποτέλεσμα ο Έβρος να δίνει λιγότερα νερά στο ελληνικό έδαφος, όπως και στην Τουρκία, στην περιοχή της Αδριανούπολης, όπου και εκεί έχει σπάσει ένα ανάχωμα και εκεί εκτονώνεται η κατάσταση.

Τεράστιοι όγκοι νερού κατεβαίνουν κατά μήκος όλου του ποταμού Έβρου και κινδυνεύουν πεδιάδες, κάμποι και χωράφια και στις περιοχές του Σουφλίου, του Τυχερού, αλλά και του Πετάλου.