Κλιμάκωση με τρακτέρ στην Αθήνα και αποκλεισμούς δρόμων και παράδρομων προτείνουν οι αγρότες

Με σκληρή γραμμή και εισηγήσεις για περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεων προσέρχονται οι αγρότες στην αυριανή πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων, που θα πραγματοποιηθεί στα Μάλγαρα με τη συμμετοχή εκπροσώπων από περίπου 50 μπλόκα σε όλη τη χώρα. Στο τραπέζι των προτάσεων βρίσκονται ακόμη και η κάθοδος τρακτέρ στην Αθήνα, αλλά και ένα γενικό «blackout» με αποκλεισμούς δρόμων και παραδρόμων.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, στη Νίκαια Λάρισας, όπου πραγματοποιείται γενική συνέλευση, οι αγρότες εισηγούνται ξεκάθαρα κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, εκφράζοντας τη θέση ότι η συνέχιση του αγώνα αποτελεί μονόδρομο.

Αντίστοιχο είναι το κλίμα και στο μπλόκο των Μαλγάρων, όπου οι αγρότες δηλώνουν έτοιμοι να ακολουθήσουν τη συλλογική απόφαση της αυριανής σύσκεψης, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο διαλόγου με την κυβέρνηση μόνο εφόσον υπάρξει ικανοποίηση βασικών αιτημάτων.

Στον Έβρο, από το πρωί παραμένει κλειστό για τα φορτηγά το Τελωνείο Κήπων, ενώ η διέλευση Ι.Χ. και λεωφορείων διεξάγεται κανονικά. Οι αγρότες της περιοχής, που είχαν ταχθεί υπέρ του διαλόγου, πραγματοποιούν συνέλευση ενόψει της πανελλαδικής.

Κλιμακώνονται οι κινητοποιήσεις και στη Θήβα, όπου οι αγρότες απέκλεισαν και τα δύο ρεύματα της εθνικής οδού, καθώς και την παλιά εθνική οδό Θήβας–Ελευσίνας, με την κυκλοφορία προς Αθήνα να εκτρέπεται μέσω Βαγίων.

Παράλληλα, κινητοποιήσεις σημειώθηκαν και σε άλλες περιοχές της χώρας, με αγρότες να προχωρούν σε συμβολικές ενέργειες διαμαρτυρίας, όπως η απόρριψη αγροτικών προϊόντων έξω από το γραφείο του αντιπροέδρου της Βουλής στο Κιλκίς.

Κλειστός για τα φορτηγά λόγω αγροτικών μπλόκων ο δρόμος σε Ευζώνους και Προμαχώνα

Κλειστά για τα φορτηγά θα παραμείνουν στις επόμενες ώρες τα τελωνεία στους Ευζώνους και τον Προμαχώνα

Αναλυτικότερα, κλειστό για τα φορτηγά θα είναι μέχρι τις 22.00 απόψε το τελωνείο των Ευζώνων, το κύριο συνοριακό πέρασμα μεταξύ Ελλάδας και Βόρειας Μακεδονίας, όπου ο δρόμος και στα δύο ρεύματα έχει αποκλειστεί από τις 18.00.

Μέχρι τα μεσάνυχτα θα παραμείνει κλειστό για τα φορτηγά το τελωνείο του Προμαχώνα, που αποτελεί το συχνότερο «πέρασμα» μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας και το οποίο οι συγκεντρωμένοι αγρότες και κτηνοτρόφοι «έκλεισαν» στις 12 το μεσημέρι.

Κλειστή από το μεσημέρι η Περιμετρική Πάτρας

Χωρίς να υπάρχει πρόθεση να ξανανοίξει μετά το μεσημέρι η Περιμετρική Πάτρας, αντιπροσωπεία των αγροτών της Αχαΐας θα βρεθεί στα Μάλγαρα προκειμένου να συμμετάσχει και να θέσει τα ζητήματα τα οποία αφορούν τους κτηνοτρόφους και τους αγρότες της περιοχής.

Πέρα από όσα ακούγονται στο πανελλαδικό πλαίσιο, ιδιαίτερης σημασίας θεωρείται το ζήτημα της ευλογιάς, καθώς έχουν αποδεκατιστεί πάρα πολλά κοπάδια από αιγοπρόβατα, με τα ζώα τα οποία έχουν θανατωθεί να φτάνουν στα 28.000.

Όλες οι πλευρές στρέφουν πλέον το βλέμμα τους στη αυριανή πανελλαδική σύσκεψη, από την οποία αναμένεται να κριθεί η περαιτέρω πορεία των αγροτικών κινητοποιήσεων.