Κλιμακώνουν τη στάση τους οι αγρότες: Αποκλείουν εθνικές οδούς και παρακαμπτήριους δρόμους

Σε αποκλεισμούς βασικών οδικών αξόνων, τελωνείων και παρακαμπτήριων δρόμων προχωρούν οι αγρότες, κλιμακώνοντας έτσι τη στάση τους και προκαλώντας προβλήματα στις μετακινήσεις πολιτών και στη μεταφορά εμπορευμάτων. Ενώ, παρά τις εκκλήσεις της κυβέρνησης για διάλογο, μεγάλος αριθμός αγροτών δηλώνει αποφασισμένος να συνεχίσει τον αγώνα μέχρι την ικανοποίηση των αιτημάτων του.

Χθες Δευτέρα, οι αγρότες αποφάσισαν το επ’ αόριστον κλείσιμο της εθνικής οδού Αντιρρίου - Ιωαννίνων, μίας από τις κεντρικότερες αρτηρίες της Δυτικής Ελλάδας. Ωστόσο, σήμερα θα ανοίξουν σημεία των εθνικών οδών προς διευκόλυνση των εκδρομέων των εορτών.

Μαζική συμμετοχή στο μπλόκο της Νίκαιας

Στο βασικό μπλόκο της Νίκαιας Λάρισας, περισσότερα από 1.500 τρακτέρ παραμένουν παρατεταγμένα, με τους αγρότες να κλείνουν τόσο την παλιά Εθνική Οδό Λάρισας - Βόλου όσο και παρακαμπτήριους δρόμους, στέλνοντας μήνυμα αποφασιστικότητας. Παράλληλα, αγρότες από το Κιλελέρ προχώρησαν χθες σε αποκλεισμό στο ίδιο οδικό δίκτυο και κατευθύνθηκαν προς τη Νίκαια, επιδιώκοντας ενιαίο μέτωπο δράσης.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους τους, περίπου 60 μπλόκα σε όλη τη χώρα κινούνται σε κοινή γραμμή, ενώ προγραμματίστηκε για σήμερα πομπή τρακτέρ προς το κέντρο της Λάρισας, γεγονός που αναμένεται να προκαλέσει κυκλοφοριακή συμφόρηση. Η Τροχαία βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή.

Ανοιχτά τα Μάλγαρα και στα δύο ρεύματα έως την Πρωτοχρονιά

Στο μεταξύ, κανονικά θα διεξάγεται, τουλάχιστον έως και την Πρωτοχρονιά, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων και στα δύο ρεύματα της ΠΑΘΕ, καθώς αγρότες και κτηνοτρόφοι στο μπλόκο των διοδίων των Μαλγάρων αποφάσισαν ότι δεν θα προβούν σε περαιτέρω αποκλεισμούς του δρόμου κατά την περίοδο των εορτών, ώστε να διευκολυνθούν οι εκδρομείς.

Βοιωτία: Μπλόκο στο Κάστρο και κυκλοφοριακή ασφυξία

Στο Κάστρο Βοιωτίας, η Εθνική Οδός Αθηνών - Λαμίας παραμένει κλειστή στο ρεύμα προς Αθήνα, με την κυκλοφορία να διεξάγεται μέσω παρακαμπτήριων οδών. Το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη παραμένει ανοιχτό σε μία λωρίδα, μετά τα εκτεταμένα μποτιλιαρίσματα των προηγούμενων ημερών, που έφτασαν έως την Αταλάντη.

Οι αγρότες πραγματοποιούν καθημερινές συνελεύσεις, επαναξιολογώντας τη στάση τους, ενώ σε Θήβα και άλλες περιοχές επιλέγεται η μερική διευκόλυνση των οδηγών.

Ιόνια Οδός: Κλειστός ο κόμβος Αγγελοκάστρου

Στην Αιτωλοακαρνανία, η Ιόνια Οδός παραμένει κλειστή στον κόμβο του Αγγελοκάστρου, με την κυκλοφορία να εκτρέπεται στην παλιά Εθνική Οδό Αντιρρίου - Ιωαννίνων. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο αποκλεισμός αναμένεται να διαρκέσει έως την Τετάρτη, οπότε και θα ανοίξει προσωρινά λόγω της αυξημένης μετακίνησης ενόψει Πρωτοχρονιάς. Παράλληλα, έχει προγραμματιστεί κινητοποίηση στο Αγρίνιο.

Προβλήματα στα τελωνεία

Ιδιαίτερα κρίσιμη είναι η κατάσταση στα σύνορα. Στον Προμαχώνα, οι αγρότες προχώρησαν σε επ’ αόριστον αποκλεισμό για τα φορτηγά, με αποτέλεσμα να σχηματιστούν ουρές χιλιομέτρων σε Ελλάδα και Βουλγαρία. Η κινητοποίηση έχει λάβει ευρεία δημοσιότητα στα βουλγαρικά μέσα ενημέρωσης, ενώ η αστυνομία καλείται να διαχειριστεί την ένταση που προκαλείται από τους εγκλωβισμένους οδηγούς.

Στους Ευζώνους, το τελωνείο έκλεισε για όλες τις κατηγορίες οχημάτων σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, με εξαίρεση μόνο τα έκτακτα περιστατικά. Αντίστοιχα, στον Έβρο, οι αγρότες ενισχύουν τα μπλόκα στους Κήπους και στο Ορμένιο, προχωρώντας σε αιφνίδιους και πολύωρους αποκλεισμούς φορτηγών, ενώ από τις αρχές Ιανουαρίου εξετάζεται το ενδεχόμενο πλήρους διακοπής ακόμη και για ευπαθή προϊόντα.

Κλιμάκωση μετά την Πρωτοχρονιά

Στη Χαλκηδόνα οι αγρότες έκλεισαν χθες τον κόμβο του εκεί αυτοκινητοδρόμου από το μεσημέρι έως και τις 5 το απόγευμα, για όλα τα οχήματα, εξαιρουμένων αστικών λεωφορείων και επειγόντων περιστατικών.

Παράλληλα, από τους «σκληρούς» των μπλόκων σχεδιάζεται και νέα κλιμάκωση για μετά την Πρωτοχρονιά με πανελλαδική σύσκεψη που θα γίνει πιθανότατα το ερχόμενο Σάββατο 3 Ιανουαρίου.

Διχασμός εντός του αγροτικού κινήματος

Παρά τον κοινό παρονομαστή των αιτημάτων, δεν λείπουν οι διαφοροποιήσεις. Στα Πράσινα Φανάρια και στα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης, μέρος των αγροτών εκφράζει επιφυλάξεις για τους επ’ αόριστον αποκλεισμούς, επιλέγοντας προσωρινό άνοιγμα των δρόμων για τη διευκόλυνση των εκδρομέων των γιορτών. Το μπλόκο Δερβενίου, τέλος, ανακοίνωσε την αναστολή των κινητοποιήσεων λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων.

Η κυβέρνηση καλεί σε διάλογο

Από την πλευρά της κυβέρνησης, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, υπογράμμισε ότι έχουν ήδη ανακοινωθεί συγκεκριμένα μέτρα στήριξης και κάλεσε τους αγρότες να προσέλθουν σε ουσιαστικό διάλογο. Παράλληλα, τόνισε πως όσοι αγροτικοί σύλλογοι επέλεξαν τη διαπραγμάτευση δεν θα πρέπει να στοχοποιούνται, επισημαίνοντας την ανάγκη σεβασμού των δημοκρατικών διαδικασιών.