Κλιμακώνουν οι αγρότες: Πώς θα κινηθούν τα μπλόκα στις γιορτές - «Ναι» στα λογικά αιτήματα απαντά η κυβέρνηση

Χριστούγεννα στα μπλόκα είναι αποφασισμένοι να κάνουν οι αγρότες, καθώς σύμφωνα με όσα αποφάσισα στην πανελλαδική συνέλευση στις Σέρρες, οι κινητοποιήσεις αναμένεται να κλιμακωθούν τις επόμενες μέρες.

Ακόμη, όπως είπαν οι εκπρόσωποί τους, αυτή την ώρα δεν συντρέχει λόγος να συναντηθούν με τον πρωθυπουργό.

Με ομόφωνη απόφαση, οι συμμετέχοντες αποφάσισαν την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων το επόμενο διάστημα, με ενίσχυση των μπλόκων και δυναμικότερες δράσεις, επιδιώκοντας ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας.

Οι εκπρόσωποι των αγροτών υποστήριξαν ότι δεν θα εμποδίσουν τις μετακινήσεις των πολιτών, αλλά θα προχωρήσουν σε διάφορες δράσεις, μεταξύ των οποίων, θα ανοίγουν τα διόδια ώστε να περνούν οι πολίτες χωρίς να πληρώνουν.

Κάθε μπλόκο θα αποφασίσει επιμέρους κινητοποιήσεις και αποκλεισμούς, αλλά όπως υποστήριξαν, η κυβέρνηση πρέπει να κατανοήσει ότι τα προβλήματά τους είναι προβλήματα επιβίωσης.

Από Παρασκευή κλείνουν οι παρακαμπτήριες οδοί

«Κλιμάκωση μέχρι τη Δευτέρα. Την Τρίτη θα ανοίξουμε το δρόμο, να περνάει ο κόσμος για τις γιορτές», είπε ο Κώστας Ανεστίδης, μέλος πανελλαδικής επιτροπής μπλόκων.

Την Παρασκευή το πρωί θα υπάρχει ελεύθερη διέλευση των οχημάτων από τα διόδια, ημέρα διεξαγωγής τη δίκης για την τραγωδία των Τεμπών, ώστε οι πολίτες να περάσουν ανεμπόδιστα. Το απόγευμα της Παρασκευής, από τις 14:00, θα κλείσουν και οι παρακαμπτήριοι δρόμοι.

Το Σαββατοκύριακο, όπου υπάρχουν διόδια, οι αγρότες θα ανοίξουν τις μπάρες για να διευκολύνουν τους ταξιδιώτες, χωρίς να κλείσουν τους δρόμους.

Τα κυριότερα αγροτικά μπλόκα

Στον Λευκώνα Σερρών, τα τρακτέρ παραμένουν σε θέση μάχης, με τους αγρότες να τονίζουν ωστόσο ότι θα επιχειρήσουν να ταλαιπωρήσουν όσο το δυνατόν λιγότερο τους ταξιδιώτες, ενόψει και των εορτών των Χριστουγέννων.

Για δεύτερη συνεχή μέρα οι αγρότες αποφάσισαν τον αποκλεισμό του μεθοριακού σταθμού του Προμαχώνα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, επ’ αόριστον, για όλα τα φορτηγά. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, έχει ήδη σχηματιστεί ουρά χιλιομέτρων από φορτηγά εντός ελληνικού εδάφους, αλλά και στη Βουλγαρία, και δημιουργείται μεγάλο πρόβλημα.

Οι αστυνομικοί εφαρμόζουν ένα νέο σχέδιο, αφήνοντας ανά 60 νταλίκες ένα κενό, για να μπορέσουν λίγο να ελέγξουν την κατάσταση. Παντού υπάρχουν νταλίκες και αν συνεχιστεί αυτό, δηλαδή νταλίκες να σχηματίζουν και δεύτερο ρεύμα, θα μπλοκαριστεί για δεύτερη συνεχή μέρα ο Προμαχώνας και δεν θα μπορούν να περάσουν ούτε τα Ι.Χ.

Συνεδριάζει το μεσημέρι της Παρασκευής το μπλόκο της Νίκαιας

Στις δύο το μεσημέρι της Παρασκευή θα συνεδριάσουν στο μπλόκο της Νίκαιας οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, για να οργανώσουν την κλιμάκωση του αγώνα τους, δηλαδή, σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν στις Σέρρες, θα κλείσουν την παρακαμπτήρια οδό με πιθανότερο σενάριο την παλαιά Εθνική Οδός Λάρισας-Βόλου, καθώς από εκεί εκτρέπεται η κυκλοφορία από την Τροχαία σε όλη τη διάρκεια των κινητοποιήσεων. Αυτό θα γίνει πιθανότατα για τρεις ώρες, από τις 16:00 μέχρι τις 19:00.

Συνεχίζονται οι αποκλεισμοί και στα Μάλγαρα

Για 18η ημέρα παραμένει κλειστό το ρεύμα προς Αθήνα στο μπλόκο των Μαλγάρων.

Την Παρασκευή θα παραμείνει ανοιχτό μόνο για τα αυτοκίνητα με δικηγόρους και μάρτυρες που θα κατευθυνθούν στη Λάρισα για τη δίκη για τα Τέμπη.

Από τις 12 το μεσημέρι κλείνει το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη και παραμένει κλειστό το ρεύμα προς Αθήνα μέχρι την Τρίτη που θα κλείσουν τα σχολεία, και τότε θα ανοίξουν οι δρόμοι για να μετακινηθούν οι εκδρομείς των Χριστουγέννων.

Στις 20:30 συνεδριάζει το μπλόκο στο Δερβένι, που θα συνεχίσει τους ωριαίους αποκλεισμούς και θα μπει και αυτό στον «χορό» των κινητοποιήσεων για τα ανοιχτά διόδια, στα διόδια του Ωραιοκάστρου το Σαββατοκύριακο.

Οι αγρότες στα Πράσινα Φανάρια δεν προσανατολίζονται να κλείσουν τον κόμβο της Θέρμης, τουλάχιστον μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής.

Στο Δερβένι προσανατολίζονται για ωριαίους αποκλεισμούς καθημερινά, μέχρι και την Τρίτη, ενώ το Σαββατοκύριακο θα κάνουν μία δράση στα πλευρικά διόδια του Ωραιοκάστρου.

Το τελωνείο των Ευζώνων συνεχίζει καθημερινά 18:00-22:00 τον αποκλεισμό, εκτός από την παραμονή, ανήμερα και τη δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων, ενώ και εκεί θα πραγματοποιηθεί δράση στα διόδια στο Πολύκαστρο.

Θουρία

Οι αγρότες του μπλόκου έχουν διευκολύνει τη διέλευση των οχημάτων εκτάκτου ανάγκης, όπως ασθενοφόρα ή τα οχήματα του Μορέα που κινούνται στον αυτοκινητόδρομο. Συντάσσονται με την απόφαση που πήρε η Πανελλαδική Συνδιάσκεψη των μπλόκων στις Σέρρες και κλιμακώνουν από τις επόμενες ημέρες την κινητοποίησή τους.

Καθημερινά προστίθενται και νέα τρακτέρ στον κόμβο της Θουρίας, στον αυτοκινητόδρομο του Μορέα, με την κίνηση για Αθήνα να διεξάγεται από την Παλαιά Εθνική από τον κόμβο των Αρφαρών.

Απάντηση υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης: Ναι στα λογικά αιτήματα, όχι στην ταλαιπωρία της κοινωνίας

Με νέα έκκληση διαλόγου απαντά το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στην απόφαση των αγροτών να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους.

Λίγη ώρα μετά τις ανακοινώσεις των αποφάσεων των αγροτών στην πανελλαδική τους συνάντηση στις Σέρρες, πηγές υπουργείου αγροτικής ανάπτυξης σημειώνουν: «Ναι στο διάλογο, ναι στα λογικά αιτήματα, σύμφωνα με το πλαίσιο που έχουμε περιγράψει, όχι στην κλιμάκωση και ταλαιπωρία της κοινωνίας».

Όπως επισημαίνουν οι ίδιες πηγές, στόχος είναι η ουσιαστική στήριξη του πρωτογενούς τομέα, χωρίς όμως κλιμάκωση των κινητοποιήσεων και ταλαιπωρία της κοινωνίας.

Ενώ όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, έχει αποδειχθεί εμπράκτως το ενδιαφέρον για το σύνολο των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα, με παρεμβάσεις και πρωτοβουλίες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους.