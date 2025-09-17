Υπό έλεγχο η φωτιά στα Μεταξάτα Κεφαλονιάς - Είχε προηγηθεί μήνυμα από το 112 (pics&vids)

Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης σε αγροτοδασική έκταση στα Μεταξάτα στην Κεφαλονιά.

Άμεση ήταν η επέμβαση της πυροσβεστικής με 34 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 16ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 7 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα να επιχειρούν στο σημείο.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση, στην περιοχή Μεταξάτα #Κεφαλονιάς. Κινητοποιήθηκαν 34 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 16ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 7 οχήματα, 2 Α/Φ και 2 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 17, 2025

Παράλληλα, λίγο μετά τις 16:30 εστάλη μήνυμα από το 112, το οποίο καλούσε τους κατοίκους στις περιοχές Κοριάννα, Κλείσματα και Μεταξάτα να απομακρυνθούν προς Αργοστόλι.

inkefalonia

Σύμφωνα με το inkefalonia, το συντονισμό της κατάσβεσης είχε αναλάβει ο Διεθυντής της ΠΥ κ. Χρήστος Σπυρίδης. Παρόντες ήταν ο Δήμαρχος Αργοστολίου κ. Θεόφιλος Μιχαλάτος και ο Αντιδήμαρχος, υπεύθυνος για την πολιτική προστασία κ. Διονύσης Κωνσταντάτος.

