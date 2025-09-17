Υπό έλεγχο η φωτιά στα Μεταξάτα Κεφαλονιάς - Είχε προηγηθεί μήνυμα από το 112 (pics&vids)

Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης σε αγροτοδασική έκταση στα Μεταξάτα στην Κεφαλονιά.
Άμεση ήταν η επέμβαση της πυροσβεστικής με 34 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 16ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 7 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα να επιχειρούν στο σημείο.
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση, στην περιοχή Μεταξάτα #Κεφαλονιάς. Κινητοποιήθηκαν 34 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 16ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 7 οχήματα, 2 Α/Φ και 2 Ε/Π.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 17, 2025
Παράλληλα, λίγο μετά τις 16:30 εστάλη μήνυμα από το 112, το οποίο καλούσε τους κατοίκους στις περιοχές Κοριάννα, Κλείσματα και Μεταξάτα να απομακρυνθούν προς Αργοστόλι.
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣— 112 Greece (@112Greece) September 17, 2025
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας
‼️ Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Κοριάννα #Κλείσματα και #Μεταξάτα της νήσου #Κεφαλληνίας απομακρυνθείτε προς #Αργοστόλι
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
Σύμφωνα με το inkefalonia, το συντονισμό της κατάσβεσης είχε αναλάβει ο Διεθυντής της ΠΥ κ. Χρήστος Σπυρίδης. Παρόντες ήταν ο Δήμαρχος Αργοστολίου κ. Θεόφιλος Μιχαλάτος και ο Αντιδήμαρχος, υπεύθυνος για την πολιτική προστασία κ. Διονύσης Κωνσταντάτος.
