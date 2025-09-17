Υπό έλεγχο η φωτιά στα Μεταξάτα Κεφαλονιάς - Είχε προηγηθεί μήνυμα από το 112 (pics&vids)
Υπό έλεγχο η φωτιά στα Μεταξάτα Κεφαλονιάς - Είχε προηγηθεί μήνυμα από το 112 (pics&vids)

17/09/2025 • 16:33 / Τελευταία Ενημέρωση: 19:30
17/09/2025 • 16:33 / Τελευταία Ενημέρωση: 19:30
Ελλάδα

Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης σε αγροτοδασική έκταση στα Μεταξάτα στην Κεφαλονιά. 

Άμεση ήταν η επέμβαση της πυροσβεστικής με 34 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 16ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 7 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα να επιχειρούν στο σημείο. 

