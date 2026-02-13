«Καμπανάκι» από Eurostat για το δημογραφικό: Σε μια 10ετία η μέση ηλικία στην Ελλάδα αυξήθηκε 3,8 έτη

Ανησυχητικά είναι τα στοιχεία από τη Eurostat για το δημογραφικό στην Ευρώπη, καθώς η μέση ηλικία στην ΕΕ αυξήθηκε κατά 2,1 έτη από το 2015.

Ειδικά η Ελλάδα κατέγραψε μία από τις μεγαλύτερες αυξήσεις στη δεκαετία, καθώς η μέση ηλικία στη χώρα μας αυξήθηκε κατά 3,8 χρόνια.

Αυτό σημαίνει ότι ο μισός πληθυσμός της ΕΕ είναι άνω των 44,9 ετών, ενώ το άλλο ήμισυ είνα νεότερο. Σε ολόκληρη την ΕΕ, η μέση ηλικία κυμαίνεται από 39,6 έτη στην Ιρλανδία έως 49,1 έτη στην Ιταλία.

Σε επίπεδο ΕΕ, η μέση ηλικία αυξήθηκε κατά 2,1 έτη από το 2015, όταν ήταν 42,8 έτη.

Αύξηση καταγράφηκε σε όλες τις χώρες της ΕΕ, εκτός από τη Γερμανία και τη Μάλτα (-0,4 έτη η καθεμία).

Η γήρανση του πληθυσμού ήταν πιο έντονη στη Σλοβακία και την Κύπρο, όπου η μέση ηλικία αυξήθηκε κατά 4,0 έτη, ακολουθούμενη από την Ιταλία (+3,9 έτη), την Ελλάδα και την Πολωνία (καθεμία +3,8 έτη) και την Πορτογαλία (+3,7 έτη).

Την 1η Ιανουαρίου 2025, η εκτιμώμενη μέση ηλικία του γηγενούς πληθυσμού στις χώρες της ΕΕ ήταν 2,1 έτη υψηλότερη από εκείνη του αλλοδαπού πληθυσμού (45,2 έτη έναντι 43,1 ετών).

Ο πληθυσμός της ΕΕ την 1η Ιανουαρίου 2025 εκτιμήθηκε σε 450,6 εκατομμύρια άτομα. Τα παιδιά ηλικίας 0 έως 14 ετών αποτελούσαν το 14,4 % του πληθυσμού της ΕΕ (πίνακας 1), ενώ τα άτομα που θεωρούνται σε ηλικία εργασίας (15 έως 64 ετών) αντιπροσώπευαν το 63,6 % του πληθυσμού. Οι ηλικιωμένοι (ηλικίας 65 ετών και άνω) αντιπροσώπευαν το 22,0 % (αύξηση 0,4 ποσοστιαίων μονάδων (π.μ.) σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος και αύξηση 2,9 π.μ. σε σύγκριση με 10 χρόνια νωρίτερα). Συγκριτικά, το 2024 οι τρεις ομάδες πληθυσμού, τα παιδιά (ηλικίας 0 έως 14 ετών), οι ενήλικες σε ηλικία εργασίας (ηλικίας 15 έως 64 ετών) και οι ηλικιωμένοι (ηλικίας 65 ετών και άνω) αντιπροσώπευαν, αντίστοιχα, το 14,6 %, το 63,8 % και το 21,6 % του πληθυσμού της ΕΕ.

Σε όλες τις χώρες της ΕΕ, τα υψηλότερα ποσοστά παιδιών στον συνολικό πληθυσμό το 2025 παρατηρήθηκαν στην Ιρλανδία (18,5 %), τη Σουηδία (16,8 %) και τη Γαλλία (16,6 %), ενώ τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στην Ιταλία (11,9 %), τη Μάλτα (12,1 %) και την Πορτογαλία (12,6 %). Σε σύγκριση με το 2024, μόνο 2 χώρες της ΕΕ (Λουξεμβούργο και Γερμανία) είχαν σταθερό ποσοστό παιδιών στον πληθυσμό το 2025, ενώ στις άλλες χώρες το ποσοστό αυτό μειώθηκε. Όσον αφορά το ποσοστό των ηλικιωμένων στον συνολικό πληθυσμό, η Ιταλία (24,7 %), η Πορτογαλία (24,3 %) και η Βουλγαρία (24,0 %) είχαν τα υψηλότερα ποσοστά, ενώ το Λουξεμβούργο (15,2 %), η Ιρλανδία (15,7 %) και η Κύπρος (18,3 %) είχαν τα χαμηλότερα ποσοστά. Το 2025, σε σύγκριση με το 2024, το ποσοστό των ηλικιωμένων αυξήθηκε σε 26 χώρες της ΕΕ, ενώ η Μάλτα είχε σταθερό ποσοστό.