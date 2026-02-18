Κακοκαιρία: Θυελλώδεις άνεμοι και πλημμυρικά φαινόμενα σε πολλές περιοχές της χώρας

Έντονα καιρικά φαινόμενα επηρεάζουν τη χώρα, με βροχοπτώσεις, καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους να προκαλούν τοπικά προβλήματα.

Σε αρκετές περιοχές παρατηρούνται φαινόμενα θαλάσσιας διείσδυσης, καθώς οι σφοδροί άνεμοι ωθούν τα κύματα πάνω από προβλήτες και κυματοθραύστες, με συνέπεια τη συγκέντρωση υδάτων σε παραλιακούς οδικούς άξονες.

Ιδιαίτερα στο Αιγαίο και σε τμήματα της ηπειρωτικής χώρας καταγράφονται θυελλώδεις άνεμοι, οι οποίοι έχουν επιφέρει ζημιές σε παράκτιες ζώνες και δυσχέρειες στην κυκλοφορία πεζών και οχημάτων.

Πάρος: Πλημμύρισαν τμήματα της παραλιακής οδού

Στην Πάρο, η πλατεία Ζωοδόχου Πηγής στην Παροικιά και τμήματα της παραλιακής οδού πλημμύρισαν, ενώ θεόρατα κύματα έσκαγαν στο παραλιακό μέτωπο. Σύμφωνα με το parianotypos.gr, οχήματα έργου της Πυροσβεστικής και του Δήμου προχώρησαν σε άντληση υδάτων υπό την επίβλεψη τοπικών αρχών.

Πλημμύρισε το παραλιακό μέτωπο στα Σύβοτα

Παρόμοιες εικόνες καταγράφηκαν στα Σύβοτα, όπου η φουρτουνιασμένη θάλασσα «βγήκε στη στεριά», πλημμυρίζοντας την κεντρική πλατεία και τμήματα του παραλιακού μετώπου.

Όπως αναφέρει το thespro.gr, τα κύματα άφησαν πίσω φερτά υλικά, φύκια και κλαδιά, μετατρέποντας το οδόστρωμα σε «λίμνη».

Η θάλασσα κάλυψε την προβλήτα στην Κόρινθο

Ειδικότερα, σύμφωνα με το korinthostv.gr, στην Κόρινθο, η στάθμη της θάλασσας στο λιμάνι αυξήθηκε αισθητά λόγω ισχυρών ανέμων και χαμηλού βαρομετρικού, καλύπτοντας τμήματα της προβλήτας και προκαλώντας πρόσκαιρες δυσχέρειες στην κίνηση πεζών και οχημάτων.

Τήνος: «Βγήκε» η θάλασσα στον δρόμο

Σύμφωνα με το tinostoday.gr, η κακοκαιρία πλήττει και τα νησιά του Αιγαίου, με την Τήνο να αντιμετωπίζει ζημιές κυρίως σε παράκτιες περιοχές όπως ο Άγιος Φωκάς, τα Κιόνια και το Σκυλαντάρ, όπου οι ισχυροί νοτιάδες και ο κυματισμός προκάλεσαν φθορές στο οδικό δίκτυο και σε παραλιακά σημεία.

Θυελλώδεις άνεμοι ξερίζωσαν δένδρα και έβγαλαν τη θάλασσα στη στεριά

Τέλος, και στη Θεσσαλονίκη οι θυελλώδεις άνεμοι προξένησαν εκτεταμένες ζημιές, σύμφωνα με το thesspost.gr.

Οι ισχυρές ριπές ανέμου έφεραν πτώσεις δένδρων, καταστροφές σε τέντες και σε πινακίδες.

Όπως φαίνεται στο βίντεο του thestival.gr, η θάλασσα πλημμύρισε τμήματα του παραλιακού μετώπου, προκαλώντας επικίνδυνες συνθήκες για πεζούς και οχήματα.

Πάτρα: Η θάλασσα «βγήκε» στον δρόμο στο Μονοδένδρι

Η θάλασσα βγήκε στον δρόμο στην παραλία του Μονοδενδρίου, στην Πάτρα, σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news.

Λόγω των ισχυρών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή, μεγάλα κύματα κάλυψαν την παραλιακή οδό, με αποτέλεσμα, όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες, φερτά υλικά, πέτρες και χώματα να γεμίσουν το οδόστρωμα και, συνεπώς, η κυκλοφορία των οχημάτων να είναι σχεδόν αδύνατη.

Υπερχείλισαν ποτάμια στην Ήπειρο

Πλημμυρικά φαινόμενα σημειώνονται στις παραποτάμιες περιοχές της Ηπείρου, μετά τις έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών, με χιλιάδες στρέμματα καλλιεργήσιμης γης να είναι στα λασπόνερα και σταβλικές εγκαταστάσεις μέσα σε λίμνες.

Χθες το βράδυ υπερχείλισε ο ποταμός Καλαμάς, με τον Δήμο Φιλιατών να εκδίδει επείγουσα ανακοίνωση προς ενημέρωση των πολιτών για την κατάσταση.

Ειδικότερα, η ανακοίνωση αναφέρει: «Διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στο 8ο-11ο χλμ στην επαρχιακή οδό Νεράιδας-Σαγιάδας, στη θέση Σκάλα Φιλιατών λόγω υπερχείλισης του ποταμού Καλαμά. Η κίνηση διεξάγεται από παρακαμπτήριους δρόμους, ενώ έχει τοποθετηθεί σήμανση από το Αστυνομικό Τμήμα Φιλιατών. Συστήνεται ιδιαίτερη προσοχή λόγω έντονων φαινομένων, με αυξημένο κίνδυνο καταπτώσεων βράχων προς τον Συνοριακό Σταθμό Μαυροματίου και στις περιοχές των τοπικών κοινοτήτων Κοκκινολιθαρίου, Σιδέρης και Χαραυγής(Λύκου). Ακολουθείτε πιστά τις υποδείξεις των τοπικών αρχών και τη σήμανση».

Στους Νομούς Πρέβεζας και Άρτας επίσης χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών θάφτηκαν στα νερά. Στην Πρέβεζα υπερχείλισε σε πολλά σημεία, ο ποταμός Λούρος και στα χωριά Πέτρα, Στρογγυλή και Βίγλα τα νερά εξαφάνισαν τα χωράφια και δημιούργησαν προβλήματα σε κτηνοτροφικές μονάδες. Στον κάμπο της Άρτας από την συνεχιζόμενη έντονη βροχόπτωση έχουν πλημμυρίσει χωράφια στην περιοχή Νεοχωρίου.