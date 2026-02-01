Κακοκαιρία: Eπτά περιοχές σε red code και νέο 112 στο Β. Αιγαίο - Συνεδρίασε σήμερα η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου

Σε εξέλιξη είναι από τη νύχτα η κακοκαιρία στις περισσότερες περιοχές της χώρας και στην Αττική, η οποία χαρακτηρίζεται από ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους εντάσεως μέχρι 8 με 9 μποφόρ και πιθανώς από τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Επισημαίνεται πως οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης έχουν και μεγάλη διάρκεια.

Μέχρι στιγμής στην Αττική, η οποία δέχτηκε το πρώτο κύμα της κακοκαιρίας τα ξημερώματα, δεν έχουν αναφερθεί στο Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ιδιαίτερα προβλήματα, ενώ ελεγχόμενη είναι η κατάσταση και στην υπόλοιπη χώρα, όπου σύμφωνα με τις προβλέψεις η κακοκαιρία θα συνεχιστεί με το δεύτερο κύμα τις απογευματινές ώρες, σήμερα Κυριακή. Στη συνέχεια η κακοκαιρία θα κινηθεί ανατολικά και θα πλήξει τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη, μέχρι και αύριο Δευτέρα 2-2-2026.

Νέο 112 για το Β. Αιγαίο

Λίγο μετά τις 12:00 χτύπησε προειδοποιητικό μήνυμα του 112 για το Βόρειο Αιγαίο.

«Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται στην Περιφέρεια Βορείου_Αιγαίου προσοχή στις μετακινήσεις σας από σήμερα το μεσημέρι 01-02-2026 έως αύριο το πρωί 02-02-2026», ανέφερε το μήνυμα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται στην Περιφέρεια #Βορείου_Αιγαίου προσοχή στις μετακινήσεις σας από σήμερα το μεσημέρι 01-02-2026 έως αύριο το πρωί 02-02-2026.



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.



ℹ️ https://t.co/mbLpAekqgN… — 112 Greece (@112Greece) February 1, 2026

Συνολικά έχουν εκδοθεί «Red Code» για επτά περιοχές, ενώ η Αττική βρίσκεται σε πορτοκαλί προειδοποίηση. Παράλληλα εστάλησαν μηνύματα 112 χτες το βράδυ, σε Πελοπόννησο, Αχαΐα, Ηλεία, Ζάκυνθο, Κεφαλλονιά , Θεσσαλία, Ημαθία και Πιερία τα οποία καλούν τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να συμμορφώνονται στις υποδείξεις των αρχών.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεί από την ΕΜΥ, κακοκαιρία προβλέπεται την Κυριακή (1/2) στις περισσότερες περιοχές της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Επισημαίνεται πως οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια.

Τα ισχυρά φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους εντάσεως μέχρι 8 με 9 μποφόρ και πιθανώς από τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας και στα βόρεια ημιορεινά, αλλά από νωρίς το απόγευμα της Κυριακής και σε περιοχές της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης με χαμηλό υψόμετρο.

Στην Αττική, αναμένονται δύο φάσεις κακοκαιρίας, ήδη η πρώτη ξεκίνησε από τις 6:00 με διάρκεια έως τις 10:00 και το απόγευμα προς βράδυ, με έντονες βροχές και καταιγίδες. Πάνω από 3.60 χιλιοστά βροχής την ώρα, παρατηρούνται ήδη στην Αγία Παρασκευή, στο Μαρούσι, στη Μαλακάσα, ενώ τα 20 χιλιοστά ξεπεράστηκαν στα Βίλια και στον Ωρωπό.

Πελοπόννησος, Θεσσαλία, κεντρική Μακεδονία, Πιερία, Ημαθία Χαλκιδική και Βόρειο Αιγαίο, βρίσκονται στο «κόκκινο». Σε πολλές περιοχές τα ισχυρά φαινόμενα θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους έντασης έως 8 με 9 μποφόρ, ενώ δεν αποκλείεται να σημειωθούν και τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Η «πορτοκαλί προειδοποίηση» ισχύει για τα νησιά του Ιονίου, την Κρήτη την Ήπειρο, την Μακεδονία και τη Στερεά, συμπεριλαμβανομένων της Αττικής και της Εύβοιας.

Συνεδρίασε σήμερα η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου

Συνεδρίασε εκ νέου σήμερα Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026, η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, την οποία συγκάλεσε ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου, με θέμα τα καιρικά φαινόμενα που βρίσκονται σε εξέλιξη στη χώρα με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, πιθανώς τοπικές χαλαζοπτώσεις, ισχυρούς ανέμους και χιονοπτώσεις.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής:

α. Σήμερα Κυριακή θα εκδηλωθούν ιδιαίτερα ισχυρά φαινόμενα, στη Θεσσαλία (κυρίως στις περιφερειακές ενότητες Λάρισας, Μαγνησίας, συμπεριλαμβανομένων και των Σποράδων), στις περιφερειακές ενότητες Πιερίας, Ημαθίας και στο βορειοανατολικό Αιγαίο.

β. Ισχυρά φαινόμενα θα σημειωθούν στην Κρήτη, τη δυτική Στερεά, την κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Στερεά και την Εύβοια. Στην Αττική θα εκδηλωθούν εκ νέου έντονα φαινόμενα προς το βράδυ.

γ. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν σε ημιορεινές περιοχές της βόρειας Ελλάδας καθώς και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο.

δ. Αύριο Δευτέρα ισχυρά φαινόμενα θα σημειωθούν στο Ανατολικό Αιγαίο και μέχρι τις πρωινές ώρες ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη.

Το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) βρίσκεται διαρκώς σε επικοινωνία με τους ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού, καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων προκειμένου να υπάρχει η αντίστοιχη επιχειρησιακή ετοιμότητα και αντιμετώπιση των συνεπειών αυτών.

Υπενθυμίζεται ότι βρίσκονται ήδη από χτες σε κατάσταση ετοιμότητας «RED CODE» οι Περιφέρειες Πελοποννήσου, Θεσσαλίας (περιλαμβανομένων των Σποράδων), οι Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας και Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, οι Περιφερειακές Ενότητες Πιερίας, Ημαθίας και Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

Επισημαίνεται ότι, στις περιοχές που υπάρχει κίνδυνος κατολισθήσεων κατά τη διάρκεια των ισχυρών καιρικών φαινομένων και σε σημεία όπου έχουν σημειωθεί στο παρελθόν, συνιστάται στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν τις μετακινήσεις, ενώ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι οδηγοί υποχρεούνται να φέρουν στο όχημά τους κατάλληλα αντιολισθητικά μέσα.

Ισχυρή βροχόπτωση κατηγορίας 4

Τα κύρια χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας η οποία αρχικά θα επηρεάσει τα δυτικά τμήματα και γρήγορα την υπόλοιπη χώρα θα είναι:

οι ισχυρές κατά τόπους βροχές και καταιγίδες, οι οποίες σε νησιωτικές και παράκτιες περιοχές θα συνοδεύονται κατά τόπους από χαλαζοπτώσεις

οι χιονοπτώσεις στα ορεινά των κεντρικών και βορείων ηπειρωτικών αλλά και σε πεδινές περιοχές των βορειοανατολικών (κυρίως στον Έβρο) από το απόγευμα της Κυριακής 01/02

οι θυελλώδεις άνεμοι στα πελάγη

οι θυελλώδεις άνεμοι στα πελάγη η μικρή πτώση της θερμοκρασίας

Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του επεισοδίου βροχόπτωσης (RPI), η οποία εφαρμόζεται από τη μονάδα Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επεισόδιο βροχόπτωσης κατατάσσεται στην Κατηγορία 4 (Πολύ Σημαντική).

Πιο αναλυτικά: