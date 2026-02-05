Κακοκαιρία: Πλημμύρες σε Ξάνθη και Δράμα - Σοβαρά προβλήματα σε Πύργο και Κυπαρισσία (vid)

Η κακοκαιρία των τελευταίων ωρών πλήττει τη Βόρεια Ελλάδα, με την Ξάνθη και τη Δράμα να βρίσκονται στο επίκεντρο των προβλημάτων. Δρόμοι και κατοικίες έχουν πλημμυρίσει, ενώ οι έντονες βροχοπτώσεις προκάλεσαν υπερχείλιση ρεμάτων και αύξηση της στάθμης ποταμών.

Στην Ξάνθη, οι καταιγίδες δημιούργησαν προβλήματα σε πολλές περιοχές. Σύμφωνα με το xanthinea.gr, ο δρόμος προς Πετροχώρι τέθηκε προσωρινά εκτός κυκλοφορίας λόγω συσσώρευσης φερτών υλικών, με την κυκλοφορία να αποκαθίσταται λίγο πριν τις 08:00, μετά τον καθαρισμό του οδοστρώματος.

Επίσης, όπως αναφέρει το xanthinews.gr η έντονη βροχόπτωση που έπληξε τον νομό Ξάνθης προκάλεσε σοβαρά προβλήματα, με χαρακτηριστικότερο την καταστροφή του ανατολικού αναχώματος του φράγματος στον χείμαρρο της Σιδηνού.

Στην περιοχή Μικρό Τύμπανο, κατοικία πλημμύρισε, ενώ οι γύρω δρόμοι μετατράπηκαν σε χειμάρρους. Παρόμοιες εικόνες καταγράφηκαν και σε αγροτικές εκτάσεις του κάμπου, όπου μεγάλες ποσότητες νερού κάλυψαν δεκάδες στρέμματα καλλιεργήσιμης γης.

Η στάθμη του ποταμού Κόσυνθου ανέβηκε αισθητά, καθώς δέχεται μεγάλους όγκους νερού. Παρά το γεγονός ότι προς το παρόν δεν έχουν αναφερθεί προβλήματα εντός της πόλης, οι αρμόδιες υπηρεσίες παρακολουθούν στενά την κατάσταση, καθώς ο ποταμός πλησιάζει τα όρια υπερχείλισης.

Προβλήματα στις ορεινές περιοχές και τα Πομακοχώρια

Σημαντικά προβλήματα παρατηρούνται στο επαρχιακό και αγροτικό οδικό δίκτυο των ορεινών περιοχών και των Πομακοχωρίων. Στην Ξανθίππη, πτώση δέντρου προκάλεσε προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας στον δρόμο προς Σταυρούπολη, μέχρι την απομάκρυνσή του.

Κατολισθήσεις, φερτά υλικά και πλημμυρικά φαινόμενα έχουν σημειωθεί σε Σμίνθη, Ηλιόπετρα, Ορφανό, Φίλια και Κύρνο. Επιπλέον, άλλη μία κατοικία κοντά στο Μικρό Τύμπανο πλημμύρισε, με τον ιδιοκτήτη να αναφέρει ότι είναι η δεύτερη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο. Ιδιαίτερη ανησυχία προκάλεσε η καταστροφή του ανατολικού αναχώματος του φράγματος στον χείμαρρο της Σιδηνού, εξαιτίας της έντονης βροχόπτωσης.

Δράμα: κλειστές γέφυρες και διακοπές κυκλοφορίας

Στη Δράμα, οι ιρλανδικές γέφυρες σε Καλλίφυτο και Αρκαδικό παραμένουν κλειστές. Οι υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας βρίσκονται σε διαρκή επιφυλακή, σε συνεργασία με τους Δήμους, την Τροχαία, την Πυροσβεστική και την Πολιτική Προστασία.

Σύμφωνα με το lionnews.gr, νωρίτερα διακόπηκε για περίπου δύο ώρες η κυκλοφορία στην Εθνική Οδό Σερρών – Δράμας, στο ύψος του Δαφνουδίου, λόγω συσσώρευσης φερτών υλικών, με την κατάσταση να καθιστά την οδήγηση εξαιρετικά επικίνδυνη.

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα προκαλούν μεγάλη ανησυχία στους κατοίκους, ενώ οι αρμόδιες αρχές παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα, προχωρώντας σε παρεμβάσεις όπου απαιτείται για την αποκατάσταση ζημιών και την προστασία της ασφάλειας των πολιτών.

Σοβαρά προβλήματα στην Τριφυλία από την κακοκαιρία

Η κακοκαιρία των τελευταίων ωρών έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα σε περιοχές της Τριφυλίας, με δρόμους να κλείνουν και ορμητικά νερά να μετακινούν ολόκληρα οδοστρώματα.

Λόγω των υδάτων που κατέβηκαν από το βουνό, η Εθνική Οδός Πύργου-Κυπαρισσίας παραμένει κλειστή στο ύψος του Καλού Νερού. Παράλληλα, σοβαρά προβλήματα σημειώνονται στην περιοχή του Ξηρόκαμπου, όπου ο δρόμος υπέστη καθίζηση από τον ορμητικό χείμαρρο των νερών.

Μεγάλος όγκος νερού έχει συγκεντρωθεί και στην Τερψιθέα, προκαλώντας διακοπές στην κυκλοφορία. Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Τριφυλίας, Αντώνης Βλάχος, ενημέρωσε ότι αντίστοιχα προβλήματα καταγράφονται και σε άλλα σημεία του δήμου.

Μηχανήματα έργου του Δήμου Τριφυλίας, σε συνεργασία με την Πυροσβεστική, επιχειρούν για την αποκατάσταση των προβλημάτων όπου αυτά εντοπίζονται. Νωρίτερα, εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα από το 112, ενημερώνοντας τους πολίτες για την επικινδυνότητα των έντονων καιρικών φαινομένων.

Κλειστά τα σχολεία την Παρασκευή στον Πύργο

Κλειστά θα παραμείνουν αύριο Παρασκευή, με απόφαση του δημάρχου Πύργου Στάθη Καννή, τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι παιδικοί σταθμοί και τα ΚΔΑΠ του Δήμου λόγω των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων και των προβλημάτων που έχουν προκληθεί στις υποδομές και το οδικό δίκτυο.

Παράλληλα με ανακοίνωσή του ο Δήμος Πύργου απευθύνει έκκληση προς τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή στις μετακινήσεις τους, να αποφεύγουν κάθε άσκοπη μετακίνηση μέχρι την εκτόνωση των φαινομένων και, να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας και των Αρχών.

Υπενθυμίζεται ότι λόγω της εκτεταμένης ζημιάς που προκλήθηκε στον κεντρικό αγωγό ύδρευσης από τον Ερύμανθο, λόγω κατολίσθησης και υποχώρησης γέφυρας στον παραπόταμο του Ενιπέα, Κλαδέο, στην περιοχή Κοσκινά Αρχαίας Ολυμπίας, έχει διακοπεί η υδροδότηση σε Πύργο και Αρχαία Ολυμπία. Συνεργεία επιχειρούν την αποκατάσταση της ζημιάς.

Σε δήλωσή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο δήμαρχος Πύργου Στάθης Καννής σημείωσε ότι «η ακραία κακοκαιρία προκάλεσε σημαντικά προβλήματα στον Δήμο Πύργου, τόσο στην πόλη όσο και στα χωριά μας. Χρειάστηκε να εκκενωθούν προληπτικά τρία σχολεία, σε μια περιοχή του Πύργου που έχει ιστορικό πλημμυρικών φαινομένων και η διαδικασία αυτή διεξήχθη απολύτως ομαλά».

Σχετικώς με την κινητοποίηση του Δήμου και των υπηρεσιών του ο κ. Κανής ανέφερε ότι «υπήρξε άμεση και παρασχέθηκε η απαραίτητη υποστήριξη προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα από την κακοκαιρία».

Αναφερόμενος και στην διακοπή υδροδότησης της πόλης, λόγω της ζημιάς στον αγωγό, αλλά και του συνόλου των φαινομένων που εκδηλώθηκαν στην περιοχή, o κ. Καννής τόνισε ότι «θα ζητήσουμε από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας να κηρυχθεί θεομηνιόπληκτος ο Δήμος Πύργου».

Και προσέθεσε: «Βρισκόμαστε σε πλήρη εγρήγορση για την εξέλιξη των φαινομένων, ιδίως λόγω των πιθανοτήτων να ενταθούν τα πλημμυρικά φαινόμενα και να προκαλέσουν ενδεχομένως υπερχείλιση του ποταμού Αλφειού».