Με βοριάδες, πτώση της θερμοκρασίας και πρόσκαιρες ασθενείς βροχοπτώσεις ή καταιγίδες στα δυτικά και κεντρικά της χώρας κυλά η τελευταία Κυριακή της Αποκριάς, σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού. Οι περιοχές όπου αναμένονται βροχοπτώσεις είναι η Πελοπόννησος, η Εύβοια, οι Κυκλάδες και η Κρήτη.

Ωστόσο, την Καθαρά Δευτέρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με εξαίρεση τα βόρεια τμήματα της Κρήτης, όπου θα σημειωθούν κάποιες πρόσκαιρες βροχές το πρωί.

Η εβδομάδα που ακολουθεί αναμένεται να κυλήσει με καλοκαιρία, σηματοδοτώντας μια πιο σταθερή και ήπια καιρική περίοδο μετά από αρκετό διάστημα έντονων φαινομένων.

Πρόγνωση για την Κυριακή 22-02-2026

Στη Θράκη, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στην Κρήτη μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το απόγευμα στα βόρεια και το βράδυ στα κεντρικά θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα παροδικές νεφώσεις.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, τα ορεινά της Κρήτης και πιθανώς και σε ημιορεινές περιοχές της Θράκης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα πελάγη 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Δεν θα ξεπεράσει στα βόρεια τους 10 με 13 ενώ θα φτάσει στις υπόλοιπες περιοχές τους 14 με 16 και στα Δωδεκάνησα τοπικά τους 17 βαθμούς Κελσίου.

Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους στα βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.

Πρόγνωση για την Καθαρά Δευτέρα

Στην Κρήτη νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στην ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τις Σποράδες και τις Κυκλάδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια.

Πρόγνωση για την Τρίτη 24-02-2026

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις στα δυτικά και τα νότια. Από αργά το απόγευμα στη Μακεδονία και τη Θράκη θα αναπτυχθούν νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και αργά τη νύχτα θα σημειωθούν τοπικές βροχές στη Θράκη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο σε όλη τη χώρα.