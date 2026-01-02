Καιρός: Παραμένει ο παγετός παρά την σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας - Πού αναμένονται βροχές και χιόνια

Παγωμένες θα είναι οι πρωινές ώρες σήμερα, Παρασκευή 2 Ιανουαρίου, ενώ κατά τη διάρκεια της ημέρας ο καιρός θα παρουσιάσει τοπική επιδείνωση με σποραδικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Στα δυτικά αναμένονται αρχικά λίγες νεφώσεις, οι οποίες γρήγορα θα πυκνώσουν, δίνοντας από το μεσημέρι τοπικές βροχές στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. Σταδιακά τα φαινόμενα θα επεκταθούν και στα υπόλοιπα νησιά του Ιονίου, καθώς και στη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο, ενώ στο Ιόνιο δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα ξεκινήσει γενικά αίθριος, όμως όσο περνούν οι ώρες θα εμφανιστούν παροδικές νεφώσεις, συνοδευόμενες από λίγες τοπικές βροχές, κυρίως σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης, στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, στις Κυκλάδες, στην κεντρική Στερεά και στην ανατολική Πελοπόννησο.





Πρόγνωση για σήμερα παρασκευή 02-01-2026

Γενικά χαρακτηριστικά

Στα δυτικά λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές από το μεσημέρι στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο και βαθμιαία και στα υπόλοιπα νησιά του Ιονίου, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο. Στο Ιόνιο θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αρχικά γενικά αίθριος καιρός, βαθμιαία παροδικές νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές κυρίως στη Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τις Κυκλάδες, την κεντρική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν τοπικά στα ηπειρωτικά ορεινά, κυρίως της Ηπείρου και της κεντρικής Στερεάς.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και πρόσκαιρα στο νοτιοανατολικό Αιγαίο βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ, βαθμιαία θα ενισχυθούν στα 6 με 7 μποφόρ με περαιτέρω ενίσχυση τη νύχτα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο κυρίως ως προς τις μέγιστες τιμές της, αλλά νωρίς το πρωί θα σημειωθεί και πάλι παγετός στα ηπειρωτικά. Θα φτάσει στα βόρεια τους 6 με 10 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 11 με 14 και τοπικά στα νότια ηπειρωτικά και τη νησιωτική χώρα τους 15 με 16 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία, θράκη

Καιρός: Αρχικά γενικά αίθριος καιρός, βαθμιαία παροδικές νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές και λίγες τοπικές χιονοπτώσεις στα ορεινά.



Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 4 και βαθμιαία στα ανατολικά έως 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από -05 έως 10 βαθμούς. Στη δυτική Μακεδονία από -07 έως 06 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική πελοπόννησος

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν με τοπικές βροχές από το μεσημέρι στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο και βαθμιαία στις υπόλοιπες περιοχές. Στο Ιόνιο σποραδικές καταιγίδες. Χιονοπτώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά, κυρίως της Ηπείρου.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και βαθμιαία στο Ιόνιο έως 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από -01 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου από -05 έως 07 βαθμούς.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Αρχικά γενικά αίθριος, βαθμιαία παροδικές νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές από το απόγευμα, κυρίως στην κεντρική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο. Χιονοπτώσεις από το απόγευμα στα ορεινά της κεντρικής Στερεάς, της δυτικής Θεσσαλίας και της βόρειας Πελοποννήσου.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 4 και βαθμιαία έως 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από -02 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Κυκλάδες, Κρήτη

Καιρός: Αρχικά γενικά αίθριος, βαθμιαία παροδικές νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές κυρίως στις Κυκλάδες από το απόγευμα.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά βορειοδυτικοί έως 5 με 6 μποφόρ, γρήγορα νοτιοδυτικοί 3 με 5 και βαθμιαία έως 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Αρχικά γενικά αίθριος, βαθμιαία παροδικές νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές κυρίως στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από το απόγευμα.



Άνεμοι: Στα νότια βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ, γρήγορα νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5. Στα βόρεια νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και βαθμιαία έως 6 με 7 μποφόρ.



Θερμοκρασία: Από 04 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Αττική

Καιρός: Γενικά αίθριος με παροδικές νεφώσεις που από το βράδυ θα αυξηθούν.

Άνεμοι: Νοτιοδυτικοί 3 με 4 και βαθμιαία έως 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από -01 έως 09 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για αύριο Σαββατο 03-01-2026

Στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και την Πελοπόννησο βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στη Θράκη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, όπου είναι πιθανές μεμονωμένες καταιγίδες.



Άνεμοι νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 6, στα πελάγη 7 και τοπικά στο Αιγαίο 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία σε άνοδο: 13 με 15 και τοπικά 16 βαθμούς στα βόρεια και κεντρικά ηπειρωτικά, 17 με 19 βαθμούς στις υπόλοιπες περιοχές.



Πρόγνωση για την Κυριακή 04-01-2026

Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πυκνότερες με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά, τη Θράκη και το ανατολικό Αιγαίο.

Άνεμοι νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 7 και τοπικά στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.



Πρόγνωση για τη Δευτέρα 05-01-2026

Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Πιθανότητα σποραδικών καταιγίδων στα βορειοδυτικά.

Άνεμοι από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, στα πελάγη τοπικά 7 και πρόσκαιρα στο Ιόνιο 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία σε μικρή άνοδο στα δυτικά και τα νότια.



Πρόγνωση για την Τρίτη 06-01-2026 (Θεοφάνεια)

Στα δυτικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες και τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο.



Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Άνεμοι από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.



Θερμοκρασία σε άνοδο κυρίως στα νότια.