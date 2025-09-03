Κ. Δημογλίδου για κρητική μαφία: Έτσι ξεκίνησε η έρευνα - Πιθανές και νέες συλλήψεις

Στις διευρυμένες έρευνες της Αστυνομίας για τον εντοπισμό της κρητικής «μαφίας» αναφέρθηκε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου.

Μιλώντας την Τετάρτη στην ΕΡΤ ανέφερε: «Επειδή ακριβώς υπάρχουν συγκεκριμένες κατηγορίες, άλλωστε έχει ασκηθεί και ποινική δίωξη στους κατηγορούμενους της πρώτης δικογραφίας, όμως οι αστυνομικοί ερευνώντας αυτό το κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών αρχικά, γιατί έτσι ξεκίνησε αυτή η έρευνα τον Ιανουάριο του 2025 και στη συνέχεια κύκλωμα παράνομης πώλησης όπλων, διαπίστωσαν ότι έχουν γίνει και άλλες εγκληματικές πράξεις, που είχαν ως σκοπό το παράνομο οικονομικό όφελος, οι οποίες περιγράφονται σε δεύτερη δικογραφία και φυσικά και αυτή έχει παραδοθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα με όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνει. Αναμένουμε λοιπόν και από εκεί εξελίξεις και δεν είναι καθόλου απίθανο να προκύψουν και συλλήψεις από τη δεύτερη δικογραφία.

Ωστόσο, είναι μεγάλος όγκος των δεδομένων που έχουν δοθεί στη Δικαιοσύνη και από την πρώτη δικογραφία, η οποία αριθμεί περίπου 1.800 σελίδες με πολλά στοιχεία, πολλές συνομιλίες. Πολλά στοιχεία μπόρεσαν να βρουν οι αστυνομικοί και μέσω της ανακριτικής διείσδυσης που έκαναν στο συγκεκριμένο κύκλωμα, δύο αστυνομικοί που συμμετείχαν και κατάφεραν να δώσουν πληροφορίες στους συναδέλφους τους.

Από τον Ιανουάριο του 2025 κράτησε η έρευνα, μέχρι στιγμής τα στοιχεία μας μπορεί να δείχνουν ότι αυτή η εγκληματική οργάνωση δραστηριοποιούνταν τον τελευταίο χρόνο, όμως υπάρχουν πολλά στοιχεία για να τρέξουμε και στο παρελθόν να δούμε είτε με την ίδια δομή είτε με διαφορετική σύνθεση, πόσο καιρό, πόσα χρόνια μπορεί να δραστηριοποιούνται στην περιοχή των Χανίων και του Ρεθύμνου.

Μπορεί στο παρελθόν κάποια μεμονωμένα να είχαν σχηματιστεί δικογραφίες για διάφορα αδικήματα, όπως η διακίνηση ναρκωτικών για κάποιους από τους κατηγορούμενους, κανείς όμως δεν περίμενε ότι μετά από τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα των 8 μηνών θα υπήρξε μία τόσο μεγάλη δικογραφία με τόσους πολλούς κατηγορούμενους, καθώς δεν μένουμε μόνο στους 49.

Υπάρχουν κι άλλοι κατηγορούμενοι σε αυτήν τη δικογραφία που θα κληθούν στη συνέχεια από τη Δικαιοσύνη να δώσουν εξηγήσεις, όπως επίσης και οι κατηγορούμενοι. Και δεν αποκλείουν οι αστυνομικοί ότι θα υπάρξουν και καινούργιες συλλήψεις γι' αυτή την υπόθεση».

Συνέχισε λέγοντας πως: «Μπορεί να υπήρχαν πληροφορίες για συγκεκριμένα άτομα τα οποία ίσως είχαν απασχολήσει στο παρελθόν, όμως κανείς ίσως δεν περίμενε ότι υπήρχαν τόσες πολλές πληροφορίες, όπως αυτό που αναφέραμε με την εκκλησιαστική περιουσία.

Ούτε και οι ίδιοι οι αστυνομικοί όταν ξεκίνησαν την έρευνα δεν περίμεναν ότι θα βρεθούν μπροστά σε τέτοια αδικήματα. Θεωρούσαν ότι ουσιαστικά αναζητούν ένα κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών και παράνομο εμπόριο όπλων. Σε καμία περίπτωση όμως όλο αυτό το υλικό που βρέθηκε στη συνέχεια.

Οι δικογραφίες περιλαμβάνουν τόσο πολύ υλικό, επειδή ακριβώς υπήρχαν πάρα πολλές συνομιλίες μεταξύ των μελών της εγκληματικής οργάνωσης, όπως και συνομιλίες με τρίτα πρόσωπα που έδιναν φυσικά πληροφορίες στους αστυνομικούς για το κύκλωμα.

Όποιο στοιχείο έχει διαπιστωθεί μέσα σε αυτό το οκτάμηνο, έχει παραδοθεί προς το παρόν στη Δικαιοσύνη, σε περίπτωση φυσικά που μας ζητηθεί η περαιτέρω έρευνα για οποιοδήποτε κομμάτι αυτής της δικογραφίας, θα συνεχιστεί η έρευνα από τους αστυνομικούς. Προς το παρόν όμως περιμένουμε αποφάσεις, οδηγίες και εντολές από τη Δικαιοσύνη».