Κ. Δημογλίδου για αγροτικά μπλόκα: Αν δεν υπάρχουν δύο λωρίδες κυκλοφορίας δεν υπάρχει ασφάλεια για τους οδηγούς

Η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου ανέφερε ότι προϋπόθεση για να διεξαχθεί ομαλά η κυκλοφορία είναι να ανοίξουν δυο λωρίδες κυκλοφορίας στις Ε.Ο. σύμφωνα με την εκπρόσωπο της ΕΛΑΣ Κωνσταντία Δημολίδου.

«Αν δεν υπάρχουν δύο λωρίδες κυκλοφορίας δεν υπάρχει ασφάλεια για τους οδηγούς και τους αγρότες στις εθνικές οδούς» δήλωσε συγκεκριμένα η κα Δημογλίδου μιλώντας το πρωί της Τρίτης στον ΑΝΤ1 για τα μπλόκα των αγροτών.

Δημογλίδου: Οι αγρότες στα Μάλγαρα συνεργάζονται άψογα με την τροχαία για να εξυπηρετήσουν τον κόσμο

Σημείωσε ότι αν δει κανείς τη στάση των αγροτών στα Μάλγαρα που «συνεργάζονται άψογα με την τροχαία» θα καταλάβει ότι το πρόβλημα δεν είναι η τροχαία. «Οι αγρότες στα Μάλγαρα συνεργάζονται άψογα με την τροχαία για να εξυπηρετήσουν τον κόσμο και το έχουν αποδείξει. Προχθές που είχαμε κακοκαιρία στην περιοχή δεν ήθελαν να βάλουν σε κίνδυνο τους πολίτες και άφησαν ανοιχτή την κεντρική οδό, δείχνουν πραγματικά ότι θέλουν να εξυπηρετήσουν τους πολίτες» είπε.

«Δυστυχώς δεν είχαμε την ίδια ανταπόκριση τη Βοιωτία, ταλαιπωρήθηκαν και πάλι οι συμπολίτες μας. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα επικρατήσει η λογική σήμερα και αύριο γιατί περιμένουμε έξοδο», πρόσθεσε.

«Θέλουμε μια λωρίδα κυκλοφορίας και μια λωρίδα για λόγους ασφαλείας»

Όπως εξήγησε στη συνέχεια η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ., «θέλουμε μια λωρίδα κυκλοφορίας και μια λωρίδα για λόγους ασφαλείας. Στη Θήβα δώσαμε 1,5 λωρίδα για να εξυπηρετήσουμε τους οδηγούς ενώ δίπλα υπήρχαν τρακτέρ και πεζοί αγρότες, οπότε αντιλαμβάνεστε τον κίνδυνο».

Διευκρίνισε ότι «η εκτροπή πρέπει να γίνεται κάποια μέτρα πριν το μπλόκο των αγροτών γι' αυτό και οι πολίτες στο σημείο που γίνονται οι εκτροπές δεν βλέπουν μπλόκα». «Όταν ένας άνθρωπος έχει ταλαιπωρηθεί τους φταίνε τα πάντα, καταλαβαίνουμε την αγανάκτηση των πολιτών», πρόσθεσε.

Προειδοποίησε ότι «θα υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στην επιστροφή μετά την Πρωτοχρονιά, αν δεν μας δοθεί η δυνατότητα να ανοίξουμε την εθνική». «Αν οι αγρότες δεν εξυπηρετήσουν τους συμπολίτες δίνοντας δύο λωρίδες κυκλοφορίας, θα δούμε ξανά τις ίδιες εικόνες» ανέφερε η Κωνσταντία Δημογλίδου.

Είπε τέλος ότι οι πολίτες μπορούν ανά πάσα ώρα και στιγμή να ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο, από το επίσημο website της αστυνομίας για το που υπάρχουν μπλόκα σε όλη την Ελλάδα.