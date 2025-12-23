Κ. Δημογλίδου: Δεν υπάρχει καμία μεταβολή στα σημεία που υπάρχουν μπλόκα από τις προηγούμενες ημέρες

Πώς ακριβώς γίνεται η διέλευση των ταξιδιωτών από τις εθνικές οδούς ή στα λιμάνια, από όπου θα περάσουν για να φτάσουν στους προορισμούς που έχουν επιλέξει για να κάνουν γιορτές, ποια κατάσταση επικρατεί με τα μπλόκα και πώς διαχειρίζεται την κυκλοφορία η αστυνομία, εξήγησε η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου στο ΕΡΤnews Radio 105,8.

«Κατ’ αρχήν πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι δεν υπάρχει καμία μεταβολή στην εικόνα των σημείων που υπάρχουν μπλόκα από τις προηγούμενες μέρες και σήμερα. Εμείς δεν βλέπουμε καμία μεταβολή σε αυτά τα σημεία. Δεν έχει μετακινηθεί κανένα όχημα. Η κατάσταση είναι όπως ήταν και τις προηγούμενες ημέρες, γι’ αυτό ακριβώς και συνεχίζουν και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Από κει και πέρα, πρέπει να καταλάβουν ότι ο καθένας έχει την ευθύνη και την αρμοδιότητα της ιδιότητάς τους. Οι αγρότες βρίσκονται εκεί, είναι απόφαση δική τους για να διαμαρτυρηθούν και πολύ καλά κάνουν, άλλωστε είναι συνταγματικό τους δικαίωμα, αλλά και εμάς είναι υποχρέωσή μας και αποστολή μας να είμαστε σίγουροι και να εξασφαλίσουμε ότι οι πολίτες θα ταξιδέψουν με ασφάλεια και θα φτάσουν στον προορισμό τους.



Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λοιπόν, τις αποφασίζει η Ελληνική Αστυνομία εφόσον δει την παρούσα κατάσταση στο εθνικό δίκτυο ή σε οποιοδήποτε άλλο σημείο υπάρχουν μπλόκα. Εγώ, ξαναλέω, αυτή τη στιγμή δεν έχει μετακινηθεί κάποιο όχημα, δεν έχει τροποποιηθεί ο τρόπος με τον οποίο βρίσκονται τα οχήματα σταθμευμένα ουσιαστικά επί της εθνικής οδού και στον Ε65, στα σημεία που υπάρχουν παρακάμψεις, γι’ αυτό ακριβώς και συνεχίζουμε να έχουμε δυνάμεις στα σημεία και να εκτρέπουμε την κυκλοφορία. Και μάλιστα επειδή ακριβώς αρκετοί εκδρομείς ίσως ταξιδέψουν σήμερα και αύριο, καλό θα ήταν στο site της Ελληνικής Αστυνομίας έχουμε κάνει μία μεγάλη προσπάθεια και υπάρχει συγκεκριμένο μπάνερ με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων, όπου οι πολίτες μπορούν να δουν αυτή τη στιγμή σε όλη τη χώρα πού υπάρχει μπλόκο και ποια είναι η παράκαμψη που δίνει η Ελληνική Αστυνομία.

Αυτή τη στιγμή υπάρχει κανονικά κατάληψη, όπως και τις προηγούμενες ημέρες, όχι μόνο από τα οχήματα των αγροτών, έχουν δημιουργηθεί και κάποιες πρόχειρες κατασκευές, οι άνθρωποι αυτοί κινούνται πεζή στο εθνικό δίκτυο, όπου καταλαβαίνετε ότι αναπτύσσονται ταχύτητες. Η μόνη δίοδος που υπάρχει είναι για τα οχήματα έκτακτης ανάγκης, ασθενοφόρα, πυροσβεστικά και περιπολικά οχήματα. Δεν μπορεί προφανώς να επιτραπεί η είσοδος των υπολοίπων οδηγών με την παρούσα κατάσταση στο εθνικό δίκτυο γι’ αυτό ακριβώς και εκτρέπουμε. Σε καμία περίπτωση η Ελληνική Αστυνομία δεν θέλει να ταλαιπωρήσει τον κόσμο. Άλλωστε εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε ισχυρές δυνάμεις σε όλο το δίκτυο, σε όλες τις παρακάμψεις. Γι’ αυτό ακριβώς, για να διευκολύνουμε τους οδηγούς, γιατί σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να συμβεί κάτι απρόοπτο και να πρέπει να δώσουμε άλλη παράκαμψη» ανέφερε η κ. Δημογλίδου.

«Η ασφάλεια της μετακίνησης δεν έχει να κάνει μόνο με την ελεύθερη διέλευση από ένα συγκεκριμένο κομμάτι του δρόμου. Έχει να κάνει με το αν μπορούμε σε μία έκτακτη ανάγκη, σε μία πυρκαγιά ενός οχήματος, σε ένα τροχαίο ατύχημα, σε κάποιο έκτακτο περιστατικό, όπως είναι να συμβεί κάτι σε έναν οδηγό, κάποιο παθολογικό, να μπορούμε άμεσα να φτάσουμε εμείς και τα υπόλοιπα οχήματα ανάγκης ώστε να απεγκλωβίσουν τον κόσμο και να δώσουν να παρέχουμε βοήθεια στους πολίτες.

Δεν μπορεί να υπάρχει κατάληψη στο οδόστρωμα και να επιτρέψουμε την κίνηση βαρέων και των λοιπών οχημάτων. Όπως επίσης επειδή άκουγα και διάφορα παράπονα σε διάφορα μέσα από οδηγούς ότι η αστυνομία μας βγάζει πολύ νωρίτερα από το μπλόκο των αγροτών από το εθνικό δίκτυο. Μα προφανώς και επιλέγουνε την πιο πρόσφορη διαδρομή. Δεν μπορούμε να εγκλωβίσουμε τους οδηγούς.

Όπου υπάρχει η δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί το εθνικό δίκτυο, φυσικά και το παρέχουμε στους οδηγούς για να για να τους δίνουμε περισσότερο περισσότερη ασφάλεια. Καταλαβαίνετε ότι οι παρακάμψεις δεν έχουν την ασφάλεια του εθνικού δικτύου», συμπλήρωσε η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας.