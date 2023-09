Κακοκαιρία Daniel

Εξαιρετικά δύσκολη νύχτα θα περάσουν οι κάτοικοι της Μαγνησίας και της Θεσσαλίας καθώς συνεχίζονται τα ακραία καιρικά φαινόμενα, τα οποία και αναμένεται να ενταθούν ακόμα περισσότερο τις πρωινές ώρες. Βιβλικές οι καταστροφές σε σπίτια, επιχειρήσεις και οχήματα από τη σφοδρή καταιγίδα που έχει καταγράψει ιστορικό ρεκόρ σε ημερήσια ύψη βροχής, μετατρέποντας οικισμούς και χιλιάδες στρέμματα σε λίμνες και ποτάμια.

Από τη σφοδρότητα του φαινομένου δύο άτομα, σύμφωνα με πληροφορίες από τις τοπικές αρχές, αγνοούνται στην περιοχή της Πάλτσης χωρίς όμως να υπάρχει επιβεβαίωση από την αστυνομία και την πυροσβεστική.

Επίσης, ο 42χρονος που προσπάθησε να περάσει το πρωί με το αυτοκίνητό του ένα ρέμα στην περιοχή της Αγίας Αικατερίνης Βόλου, συνεχίζει να αγνοείται. Η κυκλοφορία προς το νότιο Πήλιο διακόπηκε διότι κατέρρευσε η γέφυρα στην περιοχή της Μπούφας επί της εθνικής οδού Βόλου – Νεοχωρίου - Αργαλαστής.

Στην Τσαγκαράδα και την Μακρινίτσα τόνοι νερού και λάσπης καταπλάκωσαν οχήματα προκαλώντας τεράστιες καταστροφές. Ώρες αγωνίας και στην περιοχή του Πλατανιά, όπου οι κάτοικοι ανέβηκαν και παρέμειναν στα μπαλκόνια τους για να σωθούν από τα ορμητικά νερά.

Μέσα στην πόλη του Βόλου λόγω των βλαβών στα δίκτυα, δεν υπάρχει ηλεκτρικό, νερό, ίντερνετ και τηλέφωνο. Επίσης, στον Βόλο έχουν πλημμυρίσει οι εγκαταστάσεις του συγκροτήματος Τσαλαπάτα, του πρώην εργοστασίου που στεγάζει εκθέματα και εργαστήρια για την ιστορία της πλινθοκεραμοποιίας και το μνημείο αυτό της βιομηχανικής μας κληρονομιάς θάφτηκε στις λάσπες.

Στην Βόλο δεν θα λειτουργήσουν την Τετάρτη οι αστικές συγκοινωνίες, ενώ δεν υπάρχουν τρένα και δεν πραγματοποιούνται τα δρομολόγια του ΚΤΕΛ, ενώ συνεχίζεται η απαγόρευση κυκλοφορίας.

Στην Εύβοια μεγάλος όγκος νερού έχει μετατρέψει τους δρόμους σε ποτάμια, ενώ τουλάχιστον 10 σπίτια στο χωριό Πήλι πλημμύρισαν, σύμφωνα με όσα μεταδίδει το eviathema.gr. Αναφέρει ακόμα ότι υπάρχει διακοπή κυκλοφορίας στις Ροβιές με αποτέλεσμα να έχουν εγκλωβιστεί δεκάδες χωριά.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Γιώργος Κελαϊδίτης δήλωσε στο eviaonline «Η κατάσταση είναι έκρυθμη, υπάρχουν κλειστοί δρόμοι και από παντού κατεβαίνουν ποτάμια».

Υπάρχουν, σύμφωνα με όσα δήλωσε στο evima.gr ο Αντιπεριφερειάρχης Ευβοίας Γιώργος Κελαϊδίτης, πολλά σπίτια πλημμυρισμένα. «Τα ποτάμια αντέχουν για την ώρα, εάν όμως συνεχιστεί η έντονη βροχόπτωση που έχουμε αυτή την ώρα, πολύ φοβόμαστε πως θα δούμε εικόνες που είδαμε σε άλλες περιοχές», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Στις προσπάθειες για τη διαχείριση των καταστροφών της κακοκαιρίας Daniel στο Βόλο συμμετέχουν και οι Ένοπλες Δυνάμεις που έχουν διαθέσει τρεις φορτωτές στην ευρύτερη περιοχή ενώ σε ετοιμότητα βρίσκεται και το προσωπικό προκειμένου να συνδράμει στην Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) που εκδόθηκε σήμερα Τρίτη 05 Σεπτεμβρίου 2023 από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), η κακοκαιρία που ήδη προκαλεί ιδιαίτερα έντονα φαινόμενα με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενισχυμένους ανέμους στο Αιγαίο και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, θα συνεχιστεί την Τετάρτη και την Πέμπτη, προκαλώντας πολύ μεγάλα ύψη βροχής.

Συγκεκριμένα την Τετάρτη ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. Στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την κεντρική και ανατολική Στερεά (κυρίως τους νομούς Ευρυτανίας, Φθιώτιδας και Βοιωτίας), την Εύβοια (κυρίως τη βόρεια), την ανατολική και νότια Πελοπόννησο, την κεντρική Μακεδονία (κυρίως τους νομούς Πιερίας, Ημαθίας και Χαλκιδικής) και την Αττική κυρίως τα νότια θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα.

β. κατά τόπους στη δυτική και νότια Κρήτη, τα δυτικά τμήματα των Κυκλάδων και την Ήπειρο.

Μάλιστα την Πέμπτη προβλέπονται μέχρι το μεσημέρι ισχυρές βροχές και καταιγίδες στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, τη βόρεια Εύβοια και την κεντρική και ανατολική Στερεά (κυρίως τους νομούς Φθιώτιδας και Βοιωτίας).

Ενισχυμένοι βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 7 με 8 μποφόρ θα πνέουν στο βόρειο Αιγαίο έως τις πρωινές ώρες της Τετάρτης, ενώ η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα στα ηπειρωτικά.

Σε μια από τις πιο ισχυρές κακοκαιρίες που έχει βιώσει η χώρα μας εξελίσσεται η κακοκαιρία Daniel, με τα ημερήσια ύψη βροχής στην Κεντρική Ελλάδα να ξεπερνούν κατά πολύ προηγούμενα ρεκόρ, τουλάχιστον από το 2006.

Οι πολύωρες ισχυρές βροχοπτώσεις στη Μαγνησία και στα παράλια της Λάρισας έχουν προκαλέσει τον θάνατο ενός ανθρώπου και σημαντικά προβλήματα στις υποδομές. Το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής μέχρι τις 20:45 καταγράφεται στη Ζαγορά Πηλίου και είναι ίσο με 754 mm*.

Το προηγούμενο ρεκόρ ημερήσιου ύψους βροχής 644,7 mm είχε καταγραφεί στην Παλική Κεφαλλονιάς κατά τη διάρκεια του Μεσογειακού Κυκλώνα Ιανού τον Σεπτέμβριο 2020.

Στον χάρτη και στον ένθετο πίνακα παρουσιάζονται τα 8 μεγαλύτερα ύψη βροχής σε χιλιοστά μέχρι τις 20:45, όπως καταγράφηκαν από το δίκτυο μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr την Τρίτη με υποσημείωση στους μετεωρολογικούς σταθμούς που σταμάτησαν να μεταδίδουν νωρίτερα λόγω διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος.

Επισημαίνεται ότι οι βροχοπτώσεις στις περισσότερες περιοχές συνεχίζονται αμείωτες.

Για λόγους σύγκρισης, αναφέρεται ότι στην περιοχή της Αθήνας (μετεωρολογικός σταθμός Ελληνικού, ΕΜΥ) σημειώνονται κατά μέσο όρο περίπου 400 mm σε έναν χρόνο!

Στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας βρέθηκε το απόγευμα της Τρίτης ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος ενημερώθηκε για τις ενέργειες που γίνονται προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κακοκαιρία «Daniel».

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι πιθανώς είναι η μεγαλύτερη νεροποντή που είχαμε ποτέ στη χώρα καθώς εκτιμάται ότι έπεσε πολύ περισσότερο νερό από αυτό στον Ιανό. Πρόκειται όπως λένε οι ίδιοι για το πιο ακραίο φαινόμενο που συνέβη στην περιοχή της Μαγνησίας, από πλευράς ύψους βροχής σε ένα 24ωρο, ενώ σημειώνεται ότι συνήθως τέτοια φαινόμενα συμβαίνουν Οκτώβριο - Νοέμβριο.

«Σήμερα αντιμετωπίζουμε ένα τελείως ακραίο φαινόμενο που εστιάζεται αυτή τη στιγμή στη Μαγνησία και τον Βόλο, αλλά και σε ολόκληρη τη Θεσσαλία και κάνω και από εδώ μια έκκληση σε όλους τους πολίτες να υπακούουν στις εντολές της Πολιτικής Προστασίας» τόνισε νωρίτερα ο πρωθυπουργός, από το Προεδρικό Μέγαρο όπου είχε συνάντηση με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Να σημειωθεί ότι μέχρι το μεσημέρι, λόγω της ισχυρότατης κακοκαιρίας υπήρξε ένας νεκρός στη Μαγνησία, ενώ «μπαράζ» προειδοποιητικών μηνυμάτων έστειλε το 112 προς τους κατοίκους των περιφερειών που πλήττονται από την κακοκαιρία.

Για το πιο ακραίο φαινόμενο, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, σε ότι αφορά το μέγιστο ύψος βροχής σε ένα 24ωρο, από τότε που κρατούνται αρχεία στη χώρα, έκανε λόγο, ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας σε δήλωσή του για τα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Ο κ. Κικίλιας ζήτησε «ιδιαίτερη προσοχή από όλους και καμία μετακίνηση» και προσέθεσε ότι «οι πολίτες θα πρέπει να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας, της Πυροσβεστικής και της Ελληνικής Αστυνομίας καθότι το φαινόμενο βρίσκεται σε εξέλιξη».

Ακολουθεί ολόκληρη η δήλωση του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλη Κικίλια, για τα ακραία καιρικά φαινόμενα:

«Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους πρόκειται για το πιο ακραίο φαινόμενο σε ότι αφορά το μέγιστο ύψος βροχής σε ένα 24ωρο, από τότε που κρατούνται αρχεία στη χώρα. Στη Ζαγορά Πηλίου μέχρι τις 3 το μεσημέρι το ύψος βροχής είχε ανέβει στα 645 χιλιοστά.

Η εκτίμηση των μετεωρολόγων είναι ότι τα χιλιοστά θα αυξηθούν μέχρι να κλείσει το 24ωρο. Αυτό σημαίνει ότι το φαινόμενο δεν έχει τελειώσει. Μετά από κάποια μικρή ύφεση θα έχει και πάλι έξαρση τις πρωινές ώρες. Οι πολίτες θα πρέπει να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας, της Πυροσβεστικής και της Ελληνικής Αστυνομίας καθότι το φαινόμενο βρίσκεται σε εξέλιξη. Ιδιαίτερη προσοχή από όλους και καμία μετακίνηση.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων θα υπάρξει σταδιακή αποκλιμάκωση από αύριο το μεσημέρι.

Από την έναρξη του φαινομένου στην περιοχή επιχειρούν 77 συνεργεία της Πυροσβεστικής, καθώς και ομάδες από την 1η, 2η, 5η, 7η και 8η ΕΜΑΚ με λέμβους και ερπιστριοφόρα, μηχανήματα έργου, δυνάμεις των Ενόπλων Δυνάμεων και φυσικά η Ελληνική Αστυνομία και οι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Συνολικά η Πυροσβεστική έχει δεχτεί έως τώρα 690 κλήσεις».

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, από τις 7 το πρωί της Τρίτης μέχρι και τις 5 το απόγευμα της ίδιας μέρας, το Κέντρο Επιχειρήσεων της Υπηρεσίας έλαβε 690 κλήσεις, κυρίως για αντλήσεις υδάτων, κοπές δέντρων και απομακρύνσεις ατόμων προς ασφαλή σημεία.

Συγκεκριμένα:

Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας 670 κλήσεις, εκ των οποίων:

Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 20 κλήσεις, εκ των οποίων:

Στην ενεργοποίηση της υπηρεσίας Copernicus για την καταγραφή των πλημμυρικών φαινομένων στη Μαγνησία από την κακοκαιρία «Daniel», προχωράει η Ευρωπαϊκή Ενωση μετά από αίτημα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Σκοπός της ενεργοποίησης είναι η παραγωγή χαρτογραφικών προϊόντων και δεδομένων για περιοχές της Μαγνησίας, οι οποίες επλήγησαν από τις πλημμύρες που εκδηλώθηκαν την Τρίτη, κατά την επέλαση του κύματος κακοκαιρίας από αρκετές περιοχές της χώρας.

🛰️ Ενεργοποίηση #Copernicus EMS🇪🇺 για άμεση χαρτογράφηση περιοχών της #Μαγνησίας που έχουν πληγεί από #πλημμύρες 🌊



🔗 https://t.co/y3KUSRqm4d



🛰️ Activation of @CopernicusEMS 🇪🇺 for the immediate mapping of the areas in #Magnesia affected by #floods



🔗 https://t.co/dWd4iFUiJi pic.twitter.com/yHjDXyac2a