Μια νεκρή και 69 τραυματίες εξαιτίας των 5,8 Ρίχτερ ανοιχτά της Ρόδου - Τι λένε οι σεισμολόγοι

Ισχυρή σεισμική δόνηση 5,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας της Δευτέρας (02/06) προς Τρίτη (03/06), και συγκεκριμένα στις 02:17, ανοιχτά της Ρόδου.

Η σεισμική δραστηριότητα ήταν αισθητή και στην Τουρκία, όπου σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ μία 14χρονη κοπέλα έχασε τη ζωή της και άλλοι 69 άνθρωποι υπέστησαν τραυματισμούς.

Σύμφωνα με το haberturk οι τουρκικές αρχές ανακοίνωσαν πως υπάρχει ένας νεκρός και 69 τραυματίες.

Ο σεισμός, σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα, έγινε αισθητός στη Μούγλα, καθώς και στη Σμύρνη και τις γύρω επαρχίες.

Ο υπουργός Εσωτερικών δήλωσε: «Σεισμός μεγέθους 5,8 Ρίχτερ σημειώθηκε στη Μούγλα, στη Μαρμαρίς. Όσον αφορά τον σεισμό που έγινε αισθητός και στις γύρω επαρχίες, η AFAD και όλες οι ομάδες των αρμόδιων φορέων μας συνεχίζουν τις σαρώσεις πεδίου υπό τον συντονισμό του Κυβερνήτη μας. Σύμφωνα με τα αρχικά ευρήματα, δεν υπάρχουν καταστροφές σε κτίρια σε όλη την πόλη».

Σημειώνεται ότι το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) εκτίμησε από την πλευρά του ότι ο σεισμός στα Δωδεκάνησα, στον θαλάσσιο χώρο ανάμεσα στη Ρόδο και στην Τουρκία, είχε μέγεθος 6,2 βαθμών και έγινε σε εστιακό βάθος 68 χιλιομέτρων.

⚠Preliminary info: M5.3 #earthquake (#deprem) about 10 km E of #Marmaris (#Turkey) 3 min ago (local time 02:17:22). Updates at:

📱https://t.co/QMSpuj6Z2H

🌐https://t.co/AXvOM7I4Th

🖥https://t.co/wPtMW5ND1t pic.twitter.com/fIwFRIrTMO