Καθησυχαστικοί οι σεισμολόγοι για τον σεισμό 5,2 Ρίχτερ στα Νέα Στύρα Ευβοίας

Ισχυρός σεισμός, ο οποίος έγινε αισθητός στην Αττική, σημειώθηκε λίγο πριν τις 12:30 το βράδυ της Τρίτης, με το επίκεντρο να βρίσκεται σύμφωνα με την καταγραφή του Γεωδυναμικού, στα Νέα Στύρα Εύβοιας.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στον χερσαίο χώρο και συγκεκριμένα 5 χιλιόμετρα δυτικά - βορειοδυτικά των Στύρων και το εστιακό βάθος στα 13,6 χιλιόμετρα. Ο σεισμός χαρακτηρίζεται επιφανειακός και γι' αυτό έγινε ιδιαίτερα αισθητός, σκορπίζοντας ανησυχία.

Μέσα σε περίπου 15 λεπτά από τη μεγάλη δόνηση, ακολούθησαν δύο μικρότεροι μετασεισμοί, μεγέθους 2,5 και 2,6 Ρίχτερ. Η ακολουθία συνέχισε να φθίνει με άλλες τέσσερις δονήσεις από 1,6 ως 2 Ρίχτερ.

«Έχουν εκδηλωθεί 2-3 σεισμοί που μπορεί να είναι και μετασεισμοί μικρότερου μεγέθους της τάξεως των 2 έως 2,5 βαθμών με τον σεισμό να έχει γίνει αισθητός σε μία ευρύτερη περιοχή στην Κεντρική Ελλάδα, και πιο πολύ στο λεκανοπέδιο και στην Ανατολική Αττική», ανέφερε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Καθηγητής Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών, Ευθύμης Λέκκας.

Νωρίτερα σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ ο κ. Λέκκας υπογράμμισε ότι πρόκειται για έναν ισχυρό σεισμό σε μία περιοχή που δεν έχει υψηλή σεισμικότητα και προσέθεσε ότι γύρω απ' αυτή την περιοχή έχουν υπάρξει κάποιες εστίες σεισμών που έδωσαν μεγαλύτερα μεγέθη μέσα στην ιστορική σεισμικότητα, ωστόσο αυτές οι εστίες είναι σε σχετικά μακρινή απόσταση.

«Δεν πρέπει να υπάρχει ανησυχία, οι κάτοικοι των περιοχών θα πρέπει να τηρούν τις οδηγίες του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και του ΟΑΣΠ. Παρακολουθούμε την εξέλιξη του φαινομένου», κατέληξε.

Συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου και Σεισμικής Διακινδύνευσης

Στο συμπέρασμα ότι όλα βαίνουν καλώς και δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας από τον ισχυρό σεισμό των 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ κατέληξε η Επιτροπή Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου και Σεισμικής Διακινδύνευσης που συνεδρίασε τα ξημερώματα.

Η Επιτροπή συμπέρανε ότι σεισμός αυτός έγινε σε μία περιοχή που δεν έχει υψηλή σεισμικότητα. Βεβαίως, γύρω από αυτή την περιοχή έχουμε κάποιες εστίες σεισμών που έδωσαν μεγαλύτερα μεγέθη μέσα στην ιστορική σεισμικότητα, αυτές οι εστίες όμως είναι σε σχετικά μακρινή απόσταση. Επομένως, δεν πρέπει να υπάρχει καμία ανησυχία.

Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας: Δεν υπάρχουν πληροφορίες για ζημιές

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, Φάνης Σπανός, δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ πως «μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για μεγάλες ζημιές σε κτίρια και ανθρώπους, αλλά ούτε ακόμη και κάποιες μικρομεσαίες ζημιές. Οι έλεγχοι συνεχίζονται».

Ακόμη, ο Γιώργος Κελαϊδίτης, αντιπεριφερειάρχης Εύβοιας σημείωσε, την ίδια στιγμή, πως επικοινώνησε με τον πρόεδρο στα Νέα Στύρα, προσθέτοντας πως έως τώρα δεν έχουν αναφορές για ζημιές. Η δόνηση έγινε πολύ αισθητή στη Χαλκίδα.

Καθησυχαστικός ο δήμαρχος Καρύστου

Ο δήμαρχος Καρύστου, Λευτέρης Ραβιόλος, εμφανίστηκε καθησυχαστικός, τονίζοντας ότι μέχρι στιγμής «δεν έχουν καταγραφεί ζημιές στην περιοχή».

Η δημοτική αρχή βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ δεν προκύπτει κάποιο ζήτημα που να προκαλεί ανησυχία για τους κατοίκους, είπε.