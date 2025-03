Ισχυρή κακοκαιρία στην Πάρο: Ορμητικοί χείμαρροι παρέσυραν οχήματα - Προβλήματα στο οδικό δίκτυο (vid)

Ισχυρές βροχοπτώσεις σημειώνονται τις τελευταίες ώρες στις Κυκλάδες, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα σε αρκετά νησιά. Συγκεκριμένα, έντονη κακοκαιρία παρατηρείται και στην Πάρο, όπου ισχυρές καταιγίδες πλήττουν το νησί από το μεσημέρι της Δευτέρας (31/03).

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, δρόμοι κυρίως στην περιοχή της Νάουσας αλλά και στις Κολυμπήθρες έχουν πλημμυρίσει κατεβάζοντας μάλιστα φερτά υλικά και παρασύροντας παρκαρισμένα οχήματα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, δύο άτομα έξω από τη Νάουσα απεγκλωβίστηκαν από τα οχήματά τους και μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια αναφορά για αγνοούμενους.

Εικόνες και βίντεο αποκαλύπτουν ότι οι δρόμοι έχουν μετατραπεί σε χειμάρρους.

Όπως τονίζει ο Δήμος Πάρου σε ανακοίνωσή του, οι ζημιές στο οδικό δίκτυο περιλαμβάνουν, κατολισθήσεις, πλημμύρες και καταρρεύσεις τμημάτων του δικτύου, γεγονός που καθιστά επικίνδυνη τη μετακίνηση.

Επίσης, σε ανακοίνωσή του, καλεί τους κατοίκους και τους επισκέπτες λόγω των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που πλήττουν το νησί καθώς και των μεγάλων ζημιών που έχουν προκληθεί στο οδικό δίκτυο, να μην κυκλοφορούν στο οδικό δίκτυο.

"Raging Floods Sweep Away Several Cars in Naousa, Paros – March 31, 2025" pic.twitter.com/1tilC0uzL8