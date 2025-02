Σεισμοί στη Σαντορίνη

Δεν σταματά η σεισμική δραστηριότητα στα ανοιχτά της Σαντορίνης, καθώς μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής σημειώθηκαν αρκετοί σεισμοί με τον μεγαλύτερο να είναι 4,5 Ρίχτερ.

Ειδικότερα, άλλες δύο σεισμικές δονήσεις σημειώθηκαν νωρίς το πρωί της Δευτέρας (07:35 και 07:48), αμφότερες εντάσεως 3,7 της κλίμακας Ρίχτερ ανάμεσα σε Σαντορίνη και Ανάφη. Επίσης, σεισμική δόνηση 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σημειώθηκε στις 07:10 σε απόσταση 233 χλμ. νοτιοανατολικά της Αθήνας. Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στο θαλάσσιο χώρο 26 χλμ. βόρεια- βορειοδυτικά της Ανάφης, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Στις 6 το πρωί σημειώθηκε σεισμός 3,3 Ρίχτερ. Τέσσερα λεπτά αργότερα καταγράφηκε δόνηση 3,6 Ρίχτερ. Στις 6:20 ο σεισμός που σημειώθηκε ήταν 3,9 Ρίχτερ και στις 6:39 ένιωσαν σεισμό 3,3 Ρίχτερ.

Σημειώνεται ότι, ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου της Αθήνας, Βασίλης Καραστάθης το πρωί της Δευτέρας δήλωσε ότι το επίκεντρο της μετασεισμικής ακολουθίας απομακρύνεται βορειοανατολικά από τη Σαντορίνη κι αυτό είναι θετικό για το νησί και τις επιπτώσεις στα κτίριά του. Όσο μεγαλώνει η απόσταση από το νησί τόσο καλό είναι για τα κτίρια σε αυτό, σημείωσε ο κ. Καραστάθης και πρόσθεσε ότι όλη νύχτα συνεχίστηκε η σεισμική δραστηριότητα με μεγαλύτερο μέγεθος τα 4 ρίχτερ.

Με αφορμή τη συνεχή σεισμική δραστηριότητα στη Σαντορίνη μίλησε το πρωί της Δευτέρας (03/02) ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας, ο οποίος βρίσκεται στο νησί των Κυκλάδων και έχει κάνει ήδη τις πρώτες αυτοψίες.

«Υπάρχει ένας αυξημένος κίνδυνος. Δεν τον αρνούμαστε και έτσι θα πάμε μέχρι νεωτέρας» δήλωσε τη Δευτέρα το πρωί σε εκπροσώπους του Τύπου ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, καθηγητής Ευθύμιος Λέκκας. Μάλιστα, ανακοίνωσε ότι στη μία το μεσημέρι θα συνεδριάσουν από κοινού η επιτροπή εκτίμησης σεισμικού κινδύνου και η επιτροπή εκτίμησης ηφαιστειακού κινδύνου για να εξετάσουν την κατάσταση.

Πάντως ο κ. Λέκκας ήταν κατηγορηματικός ότι δεν υπάρχει καμιά συσχέτιση της σεισμικής δραστηριότητας βορειοανατολικά της Σαντορίνης με τη δραστηριότητα που παρατηρείται στην περιοχή του ηφαιστείου. «Είμαστε 15 Έλληνες επιστήμονες εδώ και καταλήγουμε σε αυτό το συμπέρασμα» τόνισε ο καθηγητής. Υπογράμμισε ότι «δεν έχει αλλάξει η κατάσταση όσον αφορά στη σεισμική διέγερση. Υπάρχει τα τελευταία 24ωρα και δεν μπορούμε να πούμε ότι θα τερματιστεί άμεσα. Θα χρειαστούν μερικές εβδομάδες».

Ανέφερε επίσης ότι όσο μεγαλώνει η απόσταση του επίκεντρου απο τη Σαντορίνη τόσο θετικό είναι για το νησί.

Ακόμη, σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 04:35 τα ξημερώματα της Δευτέρας 16 χλμ βόρεια βορειοδυτικά της Ανάφης με εστιακό βάθος στα 5 χλμ, σύμφωνα με την Αυτόματη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.

Η σεισμική δραστηριότητα με επίκεντρο τη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στη Σαντορίνη και την Αμοργό συνεχίστηκε. Μετά τον σεισμό των 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ λίγο πριν τις 2 τα ξημερώματα ακολούθησαν δεκάδες ακόμα δονήσεις με τη μεγαλύτερη, έντασης 3,9 Ρίχτερ, να σημειώνεται λίγο πριν τις 3 τα ξημερώματα.

Υπενθυμίζεται ότι, ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στα ανοιχτά της Σαντορίνης λίγο πριν τις 2 τα ξημερώματα της Δευτέρας. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο το επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε 22 χλμ νότια της Αμοργού και το εστιακό βάθος ήταν στα 10 χλμ.

Μετά τον ισχυρό σεισμό των 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε λίγο πριν τις 2 τα ξημερώματα της Δευτέρας στα ανοιχτά της Σαντορίνης ακολούθησε ακόμα ένας στα 3,7 Ρίχτερ, σύμφωνα με τους υπολογισμούς τους Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Ινστιτούτου.

