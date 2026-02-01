Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και χιονοπτώσεις - Σε ποιες περιοχές θα συνεχιστούν τα έντονα φαινόμενα

Σε Έκτακτο Δελτίο Πρόγνωσης Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων με πορτοκαλί προειδοποίηση υποβαθμίζεται το Έκτακτο Δελτίο Πρόγνωσης Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εκδόθηκε χθες με κόκκινη προειδοποίηση από την ΕΜΥ καθώς επικαιροποιήθηκε σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Πιο συγκεκριμένα:

Α. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. Στο Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας (2/2).

β. Στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια τμήματά της) μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (2/2).

γ. Στη νότια Εύβοια και τις βόρειες Κυκλάδες πρόσκαιρα έως τις πρώτες ώρες της Δευτέρας (2/2).

δ. Στην Αττική έως αργά τη νύχτα σήμερα Κυριακή.

Β. Κατά τόπους πυκνές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά - ημιορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, αλλά και σε περιοχές της Θράκης με χαμηλό υψόμετρο μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας (2/2).

Η κακοκαιρία χαρακτηρίστηκε όχι μόνο από έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες, αλλά και από παρατεταμένη διάρκεια φαινομένων, κάτι που αύξησε τον κίνδυνο για πλημμυρικά φαινόμενα και προβλήματα στην κυκλοφορία.

Η Αττική δέχτηκε από τα ξημερώματα το πρώτο κύμα κακοκαιρίας, με δυνατές βροχές και ισχυρούς ανέμους, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν αναφερθεί σοβαρά περιστατικά στο Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος.

Η ισχυρή βροχόπτωση που εκδηλώθηκε στη Γλυφάδα οδήγησε στη λήψη προληπτικών μέτρων από τις αρμόδιες αρχές, με την τοποθέτηση οδοφραγμάτων σε σημεία του οδικού δικτύου.

Προβλήματα σε διάφορες περιοχές της χώρας

Στα παράλια της Λάρισας οι δυνατές βροχοπτώσεις και οι θυελλώδεις άνεμοι οδήγησαν σε συσσώρευση νερών σε κεντρικούς δρόμους, με τις αρχές να απευθύνουν προειδοποιήσεις για προσεκτική οδήγηση.

Στη Μεσσηνία έντονη βροχόπτωση και φερτά υλικά κάλυψαν τμήματα του οδικού δικτύου στην περιοχή Πήδημα–Αρφαρά, προκαλώντας διακοπές κυκλοφορίας και δυσκολίες στη μετακίνηση.

Ισχυροί άνεμοι έπληξαν και την Κεντρική Μακεδονία, με φαινόμενα θυελλωδών ριπών να επηρεάζουν ακόμα και το πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης.

Λάρισα: Συσσώρευση υδάτων σε δρόμους

Ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμυρικά φαινόμενα στον Αγιόκαμπο Λάρισας. Προβλήματα σημειώθηκαν σε σπίτια, επιχειρήσεις και δρόμους, ενώ οι κάτοικοι προσπαθούσαν να καθαρίσουν αυλές, οχήματα και υποδομές από φερτά υλικά, λάσπες και νερά.

Στην παραλία μήκους περίπου 13 χιλιομέτρων, από τον Αγιόκαμπο μέχρι τη Βελίκα, καταγράφηκαν κορμοί δέντρων, μεγάλα κλαδιά και άλλα φερτά υλικά, ενώ η υπερχείλιση των χειμάρρων προκάλεσε ζημιές στις κατοικίες που βρίσκονται κατά μήκος του ποταμού.

Παρά τις καταστροφές, δεν αναφέρθηκαν σοβαρά περιστατικά τραυματισμών, ενώ οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή για τυχόν νέα προβλήματα.

Κεντρική Μακεδονία: Ισχυροί άνεμοι και έντονα φαινόμενα

Η κακοκαιρία επηρέασε και περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας, με ισχυρούς ανέμους και κατά τόπους έντονες βροχοπτώσεις. Οι καιρικές συνθήκες δυσκόλεψαν τις μετακινήσεις, ενώ οι πολίτες κλήθηκαν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, ειδικά σε περιοχές με αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης προβλημάτων.

Θεσσαλονίκη: Έπεσαν χιόνια, επί ποδός αλατιέρες και εκχιονιστικά

Στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης επικράτησαν ισχυροί άνεμοι, με θυελλώδεις ριπές να γίνονται αισθητές σε αρκετές περιοχές της πόλης.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση μιας τεράστιας τέντας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, η οποία ξηλώθηκε από ταράτσα πολυκατοικίας, στην κυριολεξία «απογειώθηκε» και «προσγειώθηκε» στη μέση δρόμου, προκαλώντας φθορές σε δύο οχήματα, ενώ από καθαρή τύχη δεν υπάρχει μέχρι στιγμής πληροφόρηση για κάποιο τραυματισμό ατόμου.

Ισχυρή χιονόπτωση έπληξε από το μεσημέρι του Σαββάτου τον Χορτιάτη Θεσσαλονίκης, με τον δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη να θέτει σε πλήρη ετοιμότητα τα εκχιονιστικά μηχανήματα και τις αλατιέρες για την ασφαλή κυκλοφορία. Μέχρι στιγμής, το οδικό δίκτυο παραμένει ανοιχτό, ενώ δεν έχουν καταγραφεί σοβαρά προβλήματα.

Εκτός του Χορτιάτη, χιονοπτώσεις σημειώθηκαν και σε άλλες ορεινές περιοχές της Θεσσαλονίκης, όπως:

Ωραιόκαστρο

Πανόραμα

Φίλυρο

Στην ορεινή Χαλκιδική, χιόνισε στον Ταξιάρχη και στο δάσος του Χολομώντα. Επιπλέον, χιόνια καταγράφηκαν στο Σέλι Ημαθίας και στον δρόμο προς το Καϊμακτσαλάν.

Μεσσηνία: Προβλήματα στο οδικό δίκτυο από φερτά υλικά

Στη Μεσσηνία, οι έντονες βροχοπτώσεις προκάλεσαν μεταφορά φερτών υλικών σε τμήματα του οδικού δικτύου, κυρίως στην περιοχή Πήδημα – Αρφαρά. Σε ορισμένα σημεία χρειάστηκε η παρέμβαση συνεργείων για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας, ενώ οι οδηγοί καλούνται να κινούνται με αυξημένη προσοχή.

Πάρος: Μικρής έκτασης προβλήματα από την κακοκαιρία

Μικρής έκτασης προβλήματα από την κακοκαιρία σημειώθηκαν και στην Πάρο.

Στην Παροικιά, στην περιοχή της Ζωοδόχου Πηγής, τα σοκάκια πλημμύρισαν, χωρίς ωστόσο να έχουν αναφερθεί σοβαρές ζημιές. Στο σημείο έσπευσαν ένα κλιμάκιο της Πυροσβεστικής, η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Πάρου και η ΔΕΔΥΑΠ για την άντληση των υδάτων.

Προβλήματα από την κακοκαιρία στην Σάμο

Μικροπροβλήματα δημιούργησε η κακοκαιρία και στη Σάμο.

Υπήρξαν κάποιες μικρές κατολισθήσεις στην περιοχή της Τσαμαδού. Η θάλασσα στον παραλιακό δρόμο σε ορισμένα σημεία βγήκε στην στεριά, ενώ στο Πυθαγόρειο, λόγω των ισχυρών νοτιάδων, η θάλασσα έφτασε στον παραλιακό δρόμο· ακόμη, στο στρατόπεδο του Ηραίου στην περιοχή του Άη Γιώργη, φούσκωσε το ρέμα με αποτέλεσμα προληπτικά να ζητηθεί από την πυροσβεστική να κλείσει το σημείο του δρόμου.

Σέρρες: Απεγκλωβίστηκαν οι οδηγοί που παγιδεύτηκαν από την έντονη χιονόπτωση στον Λαϊλιά

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε ο απεγκλωβισμός των οδηγών από τον Λαϊλιά.

Νωρίτερα, εκχιονιστικά μηχανήματα της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών και δυνάμεις της πυροσβεστικής, με τρία οχήματα, έξι άντρες, ένα όχημα της ΕΜΟΔΕ με 6 πυροσβέστες και επικεφαλής τον διοικητή των πυροσβεστικών υπηρεσιών του νομού Σερρών, Πύραρχο Πρόδρομο Καλαϊτζίδη, αλλά και τρία οχήματα της Αστυνομίας, βρίσκονταν στον δρόμο Σερρών – Λαϊλιά και βοηθούσαν οδηγούς αυτοκινήτων να κατεβάσουν τα οχήματα τους από το βουνό, όπου η έντονη χιονόπτωση συνεχίζεται και ανάγκασε τους ανθρώπους του Ελληνικού Ορειβατικού Συλλόγου Σερρών να κλείσουν, για λόγους ασφαλείας, νωρίτερα κατά μία ώρα το χιονοδρομικό κέντρο.

Οδηγοί που δεν κατάφεραν να βάλουν αλυσίδες άφησαν τα οχήματα τους στην άκρη του δρόμου και, σε συνδυασμό με την μεγάλη κίνηση που υπήρχε στη διαδρομή από και προς το χιονοδρομικό κέντρο, δημιουργήθηκε το πρόβλημα.