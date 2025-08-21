Η Γλυκερία ματαιώνει εμφάνιση στο Sani Festival λόγω απειλών επεισοδίων από τη φιλοπαλαιστινιακή οργάνωση BDS

Η προγραμματισμένη εμφάνιση της Γλυκερίας στο Sani Festival της Χαλκιδικής ακυρώθηκε, όπως ανακοίνωσε η ίδια η ομάδα της τραγουδίστριας. Η απόφαση ελήφθη μετά από οργανωμένες πιέσεις και εκκλήσεις για επεισόδια από το φιλοπαλαιστινιακό κίνημα BDS και υποστηρικτές του, που δημιούργησαν ανησυχίες για την ομαλή διεξαγωγή της συναυλίας.

Η Γλυκερία επρόκειτο να συμμετάσχει στο πλαίσιο φεστιβάλ, όμως η εμφάνισή της τελικά ματαιώθηκε. Παρά τις προσπάθειες των τοπικών αρχών να αποτρέψουν επεισόδια, η τραγουδίστρια αποφάσισε να αποχωρήσει.

Στην ανάρτησή η ομάδα αναφέρει:

«Αγαπητοί φίλοι,

Με μεγάλη λύπη σας ενημερώνουμε ότι, παρά την προγραμματισμένη συμμετοχή της Γλυκερίας στη συναυλία–αφιέρωμα στη Λίνα Νικολακοπούλου στο Sani Festival, η εμφάνισή της δεν θα πραγματοποιηθεί.

Η απόφαση αυτή πάρθηκε έπειτα από σοβαρή εκτίμηση των συνθηκών που διαμορφώθηκαν, καθώς οργανωμένες πιέσεις και καλέσματα σε επεισόδια από το κίνημα BDS και τους υποστηρικτές του θα μπορούσαν να διαταράξουν την ομαλή διεξαγωγή της εκδήλωσης. Παρά τη σαφή πρόθεση των τοπικών αρχών να αποτρέψουν τέτοιες ενέργειες, ο κίνδυνος εκτεταμένων επεισοδίων οδήγησε στη δύσκολη αλλά υπεύθυνη απόφαση η καλλιτέχνις να μη συμμετάσχει.

Η Γλυκερία, σε όλη την πορεία της, υπηρέτησε το ελληνικό τραγούδι με ήθος, συνέπεια και αγάπη προς το κοινό, χωρίς ποτέ να απασχολήσει με οτιδήποτε πέρα από την τέχνη της. Η μουσική της είχε και έχει στόχο να ενώνει, όχι να διχάζει. Τέτοιες φανατικές πρακτικές δεν μπορούν να μειώσουν την αξία ούτε της διαδρομής της ούτε του μηνύματος που φέρει η τέχνη της.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά όλους όσοι είχαν ήδη προμηθευτεί εισιτήρια και να εκφράσουμε τη βαθιά μας εκτίμηση για την αγάπη και τη στήριξη που δείχνετε στη Γλυκερία όλα αυτά τα χρόνια.

Το μουσικό ταξίδι της Γλυκερίας συνεχίζεται, και πολύ σύντομα θα υπάρξουν νέες ανακοινώσεις για τις προσεχείς εμφανίσεις της.

Με εκτίμηση,

Η ομάδα της Γλυκερίας»