«Χτύπημα» σε κύκλωμα λαθραίων καπνικών - 25 συλλήψεις σε Αττική και Βοιωτία (pics)

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί από το ελληνικό FBI σε περιοχές της Αττικής, Βοιωτίας, Μαγνησίας και Κατερίνης για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην παρασκευή και πώληση λαθραίων καπνικών προϊόντων.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο ΣΚΑΪ, πραγματοποιήθηκαν ταυτόχρονες έρευνες σε 10 αποθηκευτικούς χώρους καθώς και σε εργοστάσιο παραγωγής παράνομων καπνικών προϊόντων.

Έχουν κατασχεθεί, μεταξύ άλλων, όπλα, χρήματα, οχήματα, σημειώσεις και κινητά τηλέφωνα ενώ μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 25 άτομα (19 στην Αττική και 6 στη Βοιωτία).