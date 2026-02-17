Κοινές περιπολίες Ελλήνων και Σέρβων αστυνομικών σε Χαλκιδική και Ζάκυνθο όπου συχνάζουν Σέρβοι τουρίστες, αποφάσισαν ο υπουργός ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, και ο υπουργός Εσωτερικών Υποθέσεων της Σερβίας, Ίβιτσα Ντάτσιτς, κατά τη σημερινή συνάντησή τους στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση του υπουργείου, ο κ. Χρυσοχοΐδης είπε πως οι διαχρονικοί φιλικοί δεσμοί των δύο χωρών αποτελούν σταθερή βάση για την περαιτέρω ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας, με κοινό γνώμονα την ασφάλεια των συμπολιτών μας και τη σταθερότητα στην περιοχή μας που καθημερινά αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στα ζητήματα της καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος, των δικτύων διακινητών ανθρώπων, του λαθρεμπορίου, της διακίνησης ναρκωτικών, της διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών, της ασφάλειας των συνόρων, της ενίσχυσης της συνεργασίας και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας και πληροφοριών ανάμεσα στις Υπηρεσίες των δύο χωρών.

Από την πλευρά του, ο Σέρβος υπουργός, επισήμανε την πολύ καλή συνεργασία που ήδη υπάρχει ανάμεσα στις υπηρεσίες Ελλάδας και Σερβίας και ιδίως στο θέμα της από κοινού καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος και της διατήρησης της δημόσιας τάξης. Επίσης, πρότεινε, αφενός να ενταχθούν και άλλες χώρες σε αυτούς τους διαύλους συνεργασίας, κοινών δράσεων και επικοινωνίας, όπως η γειτονική Βουλγαρία, ενώ προσκάλεσε τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ. και τους Έλληνες Αξιωματικούς στο Βελιγράδι να συμμετάσχουν σε διάσκεψη για την ενίσχυση της ασφάλειας στην περιοχή των Βαλκανίων, πρόταση που αποδέχτηκε ο κ. Χρυσοχοΐδης.

Επιπλέον, ο κ. Ντάτσιτς ζήτησε την απλοποίηση των ελέγχων των Σέρβων τουριστών που επισκέπτονται την Ελλάδα, ιδίως τους θερινούς μήνες, ενώ έθεσε το ζήτημα της διαχείρισης των τροχονομικών παραβάσεων που διαπράττουν οι Σέρβοι πολίτες κατά την παραμονή τους στη χώρα μας, ζήτημα που, όπως είπε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, θα το δουν οι αρμόδιες Υπηρεσίες.

Παράλληλα επισημαίνεται, ότι οι δύο υπουργοί συμφώνησαν και στην άμεση συνάντηση των αντίστοιχων Υπηρεσιών για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος, με στόχο τόσο την εμβάθυνση της συνεργασίας τους, όσο και την καλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στο έργο τους. Οι δύο πλευρές υπογράμμισαν, επίσης, την αναγκαιότητα στοχευμένων κοινών δράσεων για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου όπλων, δεδομένου ότι τα εγκληματικά δίκτυα θα επωφεληθούν με τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Σέρβοι αστυνομικοί θα περιπολούν το καλοκαίρι στην Ελλάδα

Τέλος, σημειώνεται ότι στο πλαίσιο συνεργασίας των δύο χωρών, Σέρβοι αστυνομικοί θα βρίσκονται στην Ελλάδα τους θερινούς μήνες, και θα περιπολούν μαζί με Έλληνες συναδέλφους τους, σε περιοχές που επισκέπτονται στην πλειοψηφία τους Σέρβοι τουρίστες, όπως στη Χαλκιδική και τη Ζάκυνθο και αντίστοιχα Έλληνες αστυνομικοί θα βρίσκονται στη Σερβία.

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης, από την ελληνική πλευρά, ο Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ., αντιστράτηγος Δημήτριος Μάλλιος, ο διευθυντής της διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, υποστράτηγος Φώτης Ντουίτσης, ο αναπληρωτής διευθυντής της Δ.Α.Ο.Ε, υποστράτηγος Ιωάννης Σταυρακάκης, ο διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Ασφαλείας και Αστυνόμευσης, ταξίαρχος Ελευθέριος Χαρδαλιάς και ο διευθυντής της διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας, ταξίαρχος Χρήστος Τσιτσιμπίκος. Από την πλευρά της Σερβίας παρόντες ήταν ο πρέσβης της Σερβίας στην Ελλάδα, Nikola Nedeljković, ανώτατοι αξιωματούχοι από το υπουργείο Εσωτερικών Υποθέσεων και τη διεύθυνση της Αστυνομίας.