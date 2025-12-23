Χριστουγεννιάτικη έξοδος με μπλόκα σε όλη τη χώρα - Πού ανοίγουν και πού παραμένουν (live χάρτης)

Τεράστρια ταλαιπωρία αντιμετωπίζουν οι εκδρομείς των Χριστουγέννων, καθώς τα αγροτικά μπλόκα έχουν αναπτυχθεί σε κεντρικούς άξονες της χώρας.

Σημειώνεται ότι παραμένουν σε ισχύ οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, που αφορούν στη διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων με κατεύθυνση προς Αθήνα, από τον βόρειο ανισόπεδο κόμβο Κατερίνης (438 χιλιόμετρο) έως τον νότιο ανισόπεδο κόμβο Κατερίνης (434 χιλιόμετρο) του αυτοκινητόδρομου.

Τα οχήματα που κινούνται στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης - Αθηνών με κατεύθυνση προς Αθήνα, θα εκτρέπονται από τον βόρειο ανισόπεδο κόμβο Κατερίνης στην περιφερειακή οδό Κατερίνης και μέσω του νότιου ανισόπεδου κόμβου Κατερίνης θα εισέρχονται στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης - Αθηνών.

Άνοιξαν τα διόδια στα Μάλγαρα

Από δύο λωρίδες κυκλοφορίας διεξάγεται η κίνηση των οχημάτων προς την Αθήνα και από τρεις προς τη Θεσσαλονίκη στον αυτοκινητόδρομο της ΠΑΘΕ, στα Διόδια των Μαλγάρων, όπως ανακοινώθηκε από την Ελληνική Αστυνομία.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το ρεύμα προς Αθήνα απελευθερώθηκε σήμερα από τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, μετά από 22 ημέρες που παρέμενε κλειστό, ενώ το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη άνοιγε περιοδικά κατά τη διάρκεια των προηγούμενων ημερών.

Στον Προμαχώνα, Σερρών, ανοικτός είναι ο δρόμος με τη Συντονιστική των αγροτών να διαβεβαιώνει ότι αυτό θα ισχύει για τις επόμενες τρεις ημέρες.

Την Παρασκευή συνεδριάζουν με πρόθεση κλιμάκωσης την Πρωτοχρονιά ενώ 50 τρακτέρ με κάλεσμα της Συντονιστικής έρχονται να ενισχύσουν το μπλόκο, με ενδεχόμενο πολύωρων αποκλεισμών από την Παρασκευή. Οι αγρότες από τους Δήμους Νέας Ζίχνης και Αμφίπολης με τα τρακτέρ τους πέρασαν μέσα από την πόλη των Σερρών έχοντας προορισμό τον Προμαχώνα.

Κ. Δημογλίδου: Δεν υπάρχει καμία μεταβολή στα σημεία που υπάρχουν μπλόκα από τις προηγούμενες ημέρες

Πώς ακριβώς γίνεται η διέλευση των ταξιδιωτών από τις εθνικές οδούς ή στα λιμάνια, από όπου θα περάσουν για να φτάσουν στους προορισμούς που έχουν επιλέξει για να κάνουν γιορτές, ποια κατάσταση επικρατεί με τα μπλόκα και πώς διαχειρίζεται την κυκλοφορία η αστυνομία, εξήγησε η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου στο ΕΡΤnews Radio 105,8.

«Κατ’ αρχήν πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι δεν υπάρχει καμία μεταβολή στην εικόνα των σημείων που υπάρχουν μπλόκα από τις προηγούμενες μέρες και σήμερα. Εμείς δεν βλέπουμε καμία μεταβολή σε αυτά τα σημεία. Δεν έχει μετακινηθεί κανένα όχημα. Η κατάσταση είναι όπως ήταν και τις προηγούμενες ημέρες, γι’ αυτό ακριβώς και συνεχίζουν και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Από κει και πέρα, πρέπει να καταλάβουν ότι ο καθένας έχει την ευθύνη και την αρμοδιότητα της ιδιότητάς τους. Οι αγρότες βρίσκονται εκεί, είναι απόφαση δική τους για να διαμαρτυρηθούν και πολύ καλά κάνουν, άλλωστε είναι συνταγματικό τους δικαίωμα, αλλά και εμάς είναι υποχρέωσή μας και αποστολή μας να είμαστε σίγουροι και να εξασφαλίσουμε ότι οι πολίτες θα ταξιδέψουν με ασφάλεια και θα φτάσουν στον προορισμό τους.



Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λοιπόν, τις αποφασίζει η Ελληνική Αστυνομία εφόσον δει την παρούσα κατάσταση στο εθνικό δίκτυο ή σε οποιοδήποτε άλλο σημείο υπάρχουν μπλόκα. Εγώ, ξαναλέω, αυτή τη στιγμή δεν έχει μετακινηθεί κάποιο όχημα, δεν έχει τροποποιηθεί ο τρόπος με τον οποίο βρίσκονται τα οχήματα σταθμευμένα ουσιαστικά επί της εθνικής οδού και στον Ε65, στα σημεία που υπάρχουν παρακάμψεις, γι’ αυτό ακριβώς και συνεχίζουμε να έχουμε δυνάμεις στα σημεία και να εκτρέπουμε την κυκλοφορία. Και μάλιστα επειδή ακριβώς αρκετοί εκδρομείς ίσως ταξιδέψουν σήμερα και αύριο, καλό θα ήταν στο site της Ελληνικής Αστυνομίας έχουμε κάνει μία μεγάλη προσπάθεια και υπάρχει συγκεκριμένο μπάνερ με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων, όπου οι πολίτες μπορούν να δουν αυτή τη στιγμή σε όλη τη χώρα πού υπάρχει μπλόκο και ποια είναι η παράκαμψη που δίνει η Ελληνική Αστυνομία.

Αυτή τη στιγμή υπάρχει κανονικά κατάληψη, όπως και τις προηγούμενες ημέρες, όχι μόνο από τα οχήματα των αγροτών, έχουν δημιουργηθεί και κάποιες πρόχειρες κατασκευές, οι άνθρωποι αυτοί κινούνται πεζή στο εθνικό δίκτυο, όπου καταλαβαίνετε ότι αναπτύσσονται ταχύτητες. Η μόνη δίοδος που υπάρχει είναι για τα οχήματα έκτακτης ανάγκης, ασθενοφόρα, πυροσβεστικά και περιπολικά οχήματα. Δεν μπορεί προφανώς να επιτραπεί η είσοδος των υπολοίπων οδηγών με την παρούσα κατάσταση στο εθνικό δίκτυο γι’ αυτό ακριβώς και εκτρέπουμε. Σε καμία περίπτωση η Ελληνική Αστυνομία δεν θέλει να ταλαιπωρήσει τον κόσμο. Άλλωστε εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε ισχυρές δυνάμεις σε όλο το δίκτυο, σε όλες τις παρακάμψεις. Γι’ αυτό ακριβώς, για να διευκολύνουμε τους οδηγούς, γιατί σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να συμβεί κάτι απρόοπτο και να πρέπει να δώσουμε άλλη παράκαμψη» ανέφερε η κ. Δημογλίδου.

«Η ασφάλεια της μετακίνησης δεν έχει να κάνει μόνο με την ελεύθερη διέλευση από ένα συγκεκριμένο κομμάτι του δρόμου. Έχει να κάνει με το αν μπορούμε σε μία έκτακτη ανάγκη, σε μία πυρκαγιά ενός οχήματος, σε ένα τροχαίο ατύχημα, σε κάποιο έκτακτο περιστατικό, όπως είναι να συμβεί κάτι σε έναν οδηγό, κάποιο παθολογικό, να μπορούμε άμεσα να φτάσουμε εμείς και τα υπόλοιπα οχήματα ανάγκης ώστε να απεγκλωβίσουν τον κόσμο και να δώσουν να παρέχουμε βοήθεια στους πολίτες.

Δεν μπορεί να υπάρχει κατάληψη στο οδόστρωμα και να επιτρέψουμε την κίνηση βαρέων και των λοιπών οχημάτων. Όπως επίσης επειδή άκουγα και διάφορα παράπονα σε διάφορα μέσα από οδηγούς ότι η αστυνομία μας βγάζει πολύ νωρίτερα από το μπλόκο των αγροτών από το εθνικό δίκτυο. Μα προφανώς και επιλέγουνε την πιο πρόσφορη διαδρομή. Δεν μπορούμε να εγκλωβίσουμε τους οδηγούς.

Όπου υπάρχει η δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί το εθνικό δίκτυο, φυσικά και το παρέχουμε στους οδηγούς για να για να τους δίνουμε περισσότερο περισσότερη ασφάλεια. Καταλαβαίνετε ότι οι παρακάμψεις δεν έχουν την ασφάλεια του εθνικού δικτύου», συμπλήρωσε η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας.

Κυρ. Μητσοτάκης για αγρότες: Η κυβέρνηση δεν θα υποκύψει σε εκβιασμούς

Από τη μεριά του, μήνυμα προς τους αγρότες έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεκαθαρίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να υποκύψει σε εκβιασμούς, στην εισήγησή του πριν από την έναρξη του τελευταίου Υπουργικού Συμβουλίου για το 2025 στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ο πρωθυπουργός με αφορμή την έξοδο των Χριστουγέννων τόνισε ότι «τον πρώτο λόγο για την απελευθέρωση των δρόμων τον έχει η τροχαία» και όχι τα αγροτικά μπλόκα και υπογράμμισε ότι η ασφάλεια των ταξιδιωτών «είναι πρώτη και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα».

Σε ποια σημεία υπάρχουν αγροτικά μπλόκα:

Βόρεια Ελλάδα και Μακεδονία

Κόμβος Νίκαιας – Εθνική Οδός Αθηνών–Θεσσαλονίκης

Διόδια Μαλγάρων – Εθνική Οδός Αθηνών–Θεσσαλονίκης

Κόμβος Γυψοχωρίου – Πέλλα

Τελωνείο Ευζώνων – Κιλκίς

Τελωνείο Κήπων – Έβρος

Κόμβος Ορμενίου – Βόρειος Έβρος

Κόμβος Δυτικής Κομοτηνής – Εγνατία Οδό

Διόδια Σιάτιστας – Εγνατία Οδό

Θεσσαλία και Κεντρική Ελλάδα

Κόμβος Ε65 – Καρδίτσα & Διόδια Λόγγου (Τρίκαλα)

Κόμβος Μικροθηβών – Μαγνησία

Κόμβος Ξυνιάδας – Δομοκός / Ε65

Θήβα, Μπράλος, Αταλάντη – Βοιωτία/Φθιώτιδα

Δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησος

Κόμβος Αγγελοκάστρου – Αιτωλοακαρνανία (Ιόνια Οδός)

Κόμβος Κάτω Αχαΐας – Εθνική Οδός Πατρών–Πύργου

Γέφυρα Σελινούντα – Αίγιο

Νησιά & Περιοχές εκτός ηπειρωτικού δικτύου

Λιμάνι Ηρακλείου & αεροδρόμιο Ηρακλείου Κρήτης

Κόμβος Σούδας & Αεροδρόμιο Χανίων – Κρήτη

Λιμάνι Μυτιλήνης – Λέσβος

