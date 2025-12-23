Χριστουγεννιάτικη έξοδος με μπλόκα σε όλη τη χώρα - Ουρές χιλιομέτρων σε Σχηματάρι και Ριτσώνα

Μεγάλη είναι η ταλαιπωρία για τους οδηγούς που επιχειρούν να περάσουν από τα αγροτικά μπλόκα την Τρίτη. Η τροχαία συνεχίζει να εκτρέπει τα αυτοκίνητα καθώς η παραχώρηση από τους αγρότες μιας και μόνης λωρίδας κυκλοφορίας ανάμεσα στα παρατεταγμένα τρακτέρ εγκυμονεί κινδύνους για την ασφάλεια, σύμφωνα με την αστυνομία.

Αποτέλεσμα είναι να σχηματίζονται τεράστιες ουρές και να υπάρχει μεγάλη ταλαιπωρία των ταξιδιωτών. Εξαίρεση αποτελούν τα Μάλγαρα, όπου οι αγρότες έδωσαν δύο λωρίδες, ο δρόμος καθαρίστηκε και η τροχαία έδωσε άδεια διέλευσης στα αυτοκίνητα.

Με μεγάλη υπομονή πρέπει να οπλιστούν οι οδηγοί που θέλουν να μετακινηθούν από το λεκανοπέδιο της Αττικής προς την περιφέρεια μέσω της εθνικής οδού Αθηνών - Λαμίας λόγω των ουρών χιλιομέτρων που έχουν δημιουργηθεί από τα αγροτικά μπλόκα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στο ύψος του Σχηματαρίου όπου τα οχήματα είναι ακινητοποιημένα για αρκετή ώρα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας Αττικής από τις 6 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα 21.112 οχήματα έχουν φύγει από την Αθηνών - Κορίνθου και 21.780 από την Αθηνών-Λαμίας.

Προβλήματα θα αντιμετωπίσουν οι οδηγοί και εντός της Αττικής ειδικότερα στην άνοδο και την κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού και σε δρόμους γύρω από το Σύνταγμα.

Σχεδόν ακινητοποιημένα φορτηγά και Ι.Χ. στη Ριτσώνα

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, στη Ριτσώνα, αργά το απόγευμα της Τρίτης, οι ουρές των οχημάτων φτάνουν τα 10 χιλιόμετρα, ξεκινώντας περίπου από το 60 χλμ. της Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας. Φορτηγά και Ι.Χ. είναι σχεδόν ακινητοποιημένα και όσο περνάει η ώρα ο κόσμος δυσανασχετεί περισσότερο με την κατάσταση,.

Η εκτροπή στο κόμβο της Ριτσώνας, γίνεται δεδομένου ότι πιο μπροστά υπάρχει το μπλόκο της Θήβας. Είναι το πρώτο μπλόκο που συναντούν οι Αθηναίοι όταν φεύγουν από την πόλη.

Νωρίτερα η απόφαση που είχαν πάρει οι αγρότες έλεγε ότι το μπλόκο θα παραμείνει κλειστό καθόλη τη διάρκεια των εορτών, όπως και το μπλόκο του Κάστρου Βοιωτίας.

Σύμφωνα με όσα ανέφεραν οι αγρότες η Τροχαία «έριχνε» στην Εθνική Οδό περίπου 40 με 50 οχήματα ανά διαστήματα, με αποτέλεσμα πολλά από αυτά να περνούν από τη μία λωρίδα που υπάρχει προς κυκλοφορία, με μεγάλη ταχύτητα, μέσα στα μπλόκα.

Στον κόμβο της Θήβας, η κυκλοφορία διεξάγεται ουσιαστικά σε μιάμιση λωρίδα ενώ στο μπλόκο του Κάστρου η κυκλοφορία διεξάγεται μόνο από την αριστερή λωρίδα, δεδομένου ότι υπάρχουν αρκετά τρακτέρ τα οποία βρίσκονται κάθετα στο οδόστρωμα, στη δεξιά λωρίδα και στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης.

Οι αγρότες είχαν προγραμματίσει να κάνουν συνέλευση προκειμένου να αποφασίσουν αν θα αφήσουν ελεύθερες και τις δύο λωρίδες κυκλοφορίας της Εθνικής Οδού, όμως, σύμφωνα με όσα μετέφεραν στην ΕΡΤ, δεν είχαν τη δυνατότητα να κάνουν συνέλευση, δεδομένου ότι συνεχίζουν να περνάνε οχήματα μέσα στην Εθνική Οδό, στα μπλόκα και δεν έχουν καν τη δυνατότητα να μεταφέρουν τα τρακτέρ στην άκρη του δρόμου.

Τα τρακτέρ, σύμφωνα με πληροφορίες από τους ίδιους τους αγρότες, παραμένουν κάθετα στο οδόστρωμα με όποιον κίνδυνο μπορεί αυτό να κρύβει.

Νίκαια Λάρισας: Από παρακαμπτήριους η κυκλοφορία

Στη Νίκαια της Λάρισας, η κυκλοφορία των οχημάτων γίνεται από παρακαμπτήριους οδούς.

Νωρίς το πρωί της Τρίτης, οι αγρότες διευθέτησαν με κάποιο τρόπο τα τρακτέρ ώστε να δοθεί για τους εκδρομείς μια λωρίδα κυκλοφορίας και σε κάποια σημεία και μιάμιση λωρίδα κυκλοφορίας. Ωστόσο, η αστυνομία απαγορεύει τη διέλευση από την Εθνική Οδό, οπότε η κυκλοφορία γίνεται από παρακαμπτήριος.

Στη Λάρισα, η κίνηση κατά κύριο λόγο συγκεντρώνεται στην Παλαιά Εθνική Οδό Λάρισας-Βόλου, στο ύψος του Πλατύκαμπου, εκεί όπου υπάρχουν φανάρια όπου σταματούν οι οδηγοί.

Εν τούτοις, αυτό που λένε οι αγρότες είναι ότι θα συσκεφθούν σήμερα προκειμένου να διευθετήσουν ξανά τα τρακτέρ, ώστε να δοθεί μεγαλύτερο τμήμα του οδοστρώματος στην κυκλοφορία.

Εάν βεβαίως η αστυνομία επιτρέψει στους εκδρομείς να περνάνε από το μπλόκο της Νίκαιας ή από το μπλόκο της Καρδίτσας.

Μάλγαρα: Αναδιατάχθηκαν τα τρακτέρ – Περνούν τα οχήματα

Λίγο μετά τη μία το μεσημέρι δόθηκε στη κυκλοφορία το ρεύμα προς Αθήνα, στην Εθνική Οδό Αθηνών-Θεσσαλονίκης, το οποίο παρέμενε κλειστό λόγω των κινητοποιήσεων του αγροτικού μπλόκου στα Μάλγαρα, επί 22 ημέρες.

Το βράδυ της Τρίτης, όπως αναφέριε η Δημόσια Τηλεόραση η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται κανονικά όπως και η έξοδος των εκδρομέων των Χριστουγέννων. Σύμφωνα με την απόφαση των αγροτών, ο δρόμος θα παραμείνει ανοιχτός, μέχρι και την Παρασκευή.

Ωστόσο στην άλλη πλευρά της πόλης, εκεί όπου είναι η πρόσβαση προς το αεροδρόμιο Μακεδονία, παραμένει κλειστή η Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής. Παρότι οι αγρότες ανακατέταξαν τα τρακτέρ τους και τα έβαλαν στην άκρη του οδοστρώματος, η Τροχαία δεν δίνει το πράσινο φως προκειμένου να ανοίξει η Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής για την πρόσβαση από και προς το αεροδρόμιο και συνεχίζεται η εκτροπή μέσω της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Μουδανιών.

Κονβόι τρακτέρ προς την Καλαμάτα

Αντιπροσωπεία αγροτών με περίπου 30 – 40 τρακτέρ εισέρχονται στην πόλη της Καλαμάτας για να πραγματοποιήσουν μια παράσταση διαμαρτυρίας, το απόγευμα της Τρίτης. Θα μοιράσουν μπουκαλάκια με λάδι στους πολίτες της Καλαμάτας και θα τους ζητήσουν να συμπαρασταθούν κι αυτοί στον αγώνα που κάνουν.

Είναι αποφασισμένοι πλέον, σύμφωνα με την ΕΡΤ, να κάνουν Χριστούγεννα στο μπλόκο, να παραμείνουν όσο χρειαστεί, μέχρι να ικανοποιηθούν όλα τους τα αιτήματα.

Την ίδια στιγμή, ο κόμβος της Θουρίας, στον αυτοκινητόδρομο του Μορέα, που συνδέει την Καλαμάτα με την Τρίπολη και την Αθήνα, παραμένει κλειστός για δέκατη ημέρα. Η κυκλοφορία διεξάγεται μέσω παραδρόμων και λόγω της ημέρας η κίνηση αρχίζει να αυξάνεται.

Σημειώνεται, ότι στον αυτοκινητόδρομο του Μορέα βρίσκονται κι άλλο ένα μπλόκο στη Νεστάνη, το οποίο κλείνει κάποιες ώρες την ημέρα. Ωστόσο, σύμφωνα με τους αγρότες, δεν έχουν σκοπό επ’ ουδενί να ταλαιπωρήσουν τους επισκέπτες των Χριστουγέννων.