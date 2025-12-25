Χριστούγεννα στα μπλόκα κάνουν οι αγρότες: Παραμερίζουν τα τρακτέρ για να διευκολυνθούν οι εκδρομείς

Τα Χριστούγεννα στα μπλόκα περνούν οι αγρότες, οι οποίοι, ενόψει της εορταστικής εξόδου, έχουν προχωρήσει στην παραχώρηση περισσότερων λωρίδων κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, προκειμένου να περιοριστεί η ταλαιπωρία των εκδρομέων.



Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, παρά τη διευκόλυνση αυτή, ξεκαθαρίζουν ότι μετά τις γιορτές δεν αποκλείουν κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους.

Ομαλή κυκλοφορία με εκτροπές στον ΠΑΘΕ

Ανήμερα των Χριστουγέννων, η κυκλοφορία στον άξονα Αθηνών – Θεσσαλονίκης διεξάγεται με εκτροπές αλλά χωρίς σοβαρά προβλήματα, καθώς το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη έχει δοθεί κανονικά στην κυκλοφορία από προχθές. Η εικόνα εμφανίζεται αισθητά βελτιωμένη σε σύγκριση με τις προηγούμενες ημέρες, με την κίνηση να εξελίσσεται ομαλά.

Τα οχήματα που κατευθύνονται προς Θεσσαλονίκη διέρχονται μέσω της πόλης της Λάρισας, ακολουθώντας την παλαιά εθνική οδό, και στη συνέχεια επανέρχονται στον ΠΑΘΕ από τον κόμβο Γυρτώνης. Αντίστοιχα, όσοι κινούνται από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα εκτρέπονται στον κόμβο Πλατυκάμπου και επιστρέφουν στην εθνική οδό μέσω του κόμβου Κιλελέρ. Οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις αναμένεται να παραμείνουν σε ισχύ τουλάχιστον έως και αύριο.

Οι αγρότες στα μπλόκα της Λάρισας παραμένουν στο σημείο, έχοντας δηλώσει ότι θα περάσουν εκεί και τις ημέρες των Χριστουγέννων, όπως έκαναν και την παραμονή, παραμένοντας μέχρι αργά το βράδυ. Όπως τονίζουν, εφόσον δεν λάβουν σαφείς δεσμεύσεις από την κυβέρνηση για τα αιτήματά τους, είναι αποφασισμένοι να προχωρήσουν σε περαιτέρω κινητοποιήσεις.

Σε διαφορετική περίπτωση, επισημαίνουν ότι οι δράσεις τους θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες, ακόμη και κατά την περίοδο της Πρωτοχρονιάς. Προς το παρόν, πάντως, η κατάσταση στο οδικό δίκτυο έχει εξομαλυνθεί και δεν θυμίζει τις συνθήκες έντονης συμφόρησης που επικράτησαν τις προηγούμενες ημέρες, λόγω της αυξημένης εξόδου των εκδρομέων.

Ομαλή εικόνα σε Περιφερειακή Πατρών, Ολυμπία και Ιόνια Οδό

Χωρίς προβλήματα εξελίσσεται και η κυκλοφορία στην Περιφερειακή Πατρών, όπου τα τρακτέρ έχουν μετακινηθεί στο πλάι του δρόμου και έχει δοθεί σε χρήση μία λωρίδα για τη διέλευση των οχημάτων.

Στην Ολυμπία Οδό, η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά με μία λωρίδα ανά κατεύθυνση, χωρίς να παρατηρούνται ουρές ή δυσκολίες εντός του αστικού ιστού της Πάτρας, παρουσιάζοντας σαφή βελτίωση σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Παρόμοια εικόνα καταγράφεται και στην Ιόνια Οδό, στο ύψος του Αγγελοκάστρου, όπου αγρότες και κτηνοτρόφοι της Αιτωλοακαρνανίας έχουν παραχωρήσει από χθες το μεσημέρι δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, επιτρέποντας την ομαλή ροή της κίνησης.

Σε ό,τι αφορά τις επόμενες ημέρες, και κυρίως από το βράδυ της Παρασκευής, οι υπεύθυνοι των μπλόκων αναφέρουν ότι οι αποφάσεις για τη συνέχεια των κινητοποιήσεων θα ληφθούν από τα συντονιστικά όργανα. Εκεί θα αποφασιστεί αν θα επανέλθει η προηγούμενη μορφή των μπλόκων ή αν θα διατηρηθεί το ισχύον καθεστώς, με τα τρακτέρ στην άκρη των δρόμων και την παραχώρηση μίας ή δύο λωρίδων κυκλοφορίας.