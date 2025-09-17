Χρ. Μπούρας (Πανεπιστήμιο Πατρών): Αρχές Νοεμβρίου αρχίζουν οι διαγραφές φοιτητών

Για το ποιες είναι οι εξελίξεις στο θέμα που αφορά τη διαγραφή των αιωνίων φοιτητών από τα Πανεπιστήμια, μίλησε στην ΕΡΤ ο Χρήστος Μπούρας, πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών.

«Με βάση το νόμο που ψηφίστηκε μετά την εξεταστική του Σεπτεμβρίου, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που μπήκαν το 2016 και πίσω, άρα δηλαδή 4ο έτος φοίτησης, άρα δηλαδή το διπλάσιο χρονικό διάστημα σπουδών και οι οποίοι τα τελευταία τρία χρόνια δεν έχουν εμφανιστεί να δώσουν εξετάσεις και ταυτόχρονα έχουν περάσει λιγότερο από το 70% των μαθημάτων θα διαγραφούν», επισήμανε αρχικά, ο κ. Μπούρας.

Και συμπλήρωσε: «εμείς σε ανύποπτο χρόνο, πριν τρία χρόνια, κάναμε μια μεγάλη έρευνα για αυτούς που θα διαγράφονταν για το Πανεπιστήμιο Πατρών. Είναι λοιπόν, με αυτά τα χαρακτηριστικά 20.000. Τους 15.000 τους κληρονομήσαμε το 2019 από τα ΤΕΙ και οι υπόλοιποι 3.000 είναι από ιδρύσεως του Πανεπιστημίου το ’66. Στείλαμε λοιπόν, με ό, τι διευθύνσεις είχαμε σε αυτούς τους 20.000 και απάντησαν γύρω στους 850. Και αυτοί είναι που προσπαθούν το ίδιο μέγεθος, τα τελευταία 3 χρόνια».

Και επισήμανε «Στο Πανεπιστήμιο Πατρών λοιπόν, έχουμε καταγράψει όλες τις περιπτώσεις και θεωρώ ότι, ό, τι έπρεπε να κάνουμε, το έχουμε κάνει. Τους έχουμε ενημερώσει και προσπαθούν αυτοί που σας είπα: 850 φοιτητές οι οποίοι έχουν μία ευκαιρία να πάρουν ακόμα ένα χρόνο και να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους».

Ως προς το πότε τώρα, θα αρχίσουν να διαγράφονται από τα μητρώα του Πανεπιστημίου αυτοί οι φοιτητές οι οποίοι μπήκαν μέχρι και το 2016, δεν έχουν πάρει μέχρι σήμερα πτυχίο, δεν έχουν περάσει το 70% των μαθημάτων και δεν έχουν πατήσει 3 χρόνια, ο κ. Μπούρας τόνισε χαρακτηριστικά «Αρχές Νοεμβρίου».