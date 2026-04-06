Δίκη των Τεμπών

Ο Χρήστος Βλάχος, πατέρας του Βάιου Βλάχου που έχασε τη ζωή του στο δυστύχημα των Τεμπών, απάντησε σε ερωτήσεις δημοσιογράφων από τη Λάρισα σχετικά με τις αναφορές περί διαγραφής βίντεο από το υλικό των καμερών.

Σε ερώτηση για την αναβολή της δίκης σχετικά με τα βίντεο, όπως αναφέρει το pelop.gr, ο Χρήστος Βλάχος τόνισε ότι «δεν υπάρχουν βίντεο» και πρόσθεσε: «Εκεί που φορτώθηκε η αμαξοστοιχία δεν υπάρχουν κάμερες, τι βίντεο ψάχνουν να βρουν, γι' αυτό δεν συμμετέχουμε σε αυτή τη διαδικασία».

Στη συνέχεια εξήγησε ότι «η Interstar δεν διαθέτει κάμερες στο σημείο φόρτωσης». Όταν ρωτήθηκε εάν η πιθανή διαγραφή βίντεο έχει σημασία, ο πατέρας του θύματος απάντησε: «Από πού σβήστηκαν βίντεο;» και όταν διευκρινίστηκε «από τη ΔΕΕ», πρόσθεσε:

«Αυτά είναι καταγεγραμμένα μέσα στη δικογραφία και βέβαια γίνονται διαγραφές μόνο από αχρείαστα αρχεία. Όλα τα στοιχεία υπάρχουν στη δικογραφία, η οποία φτάνει τα 650 GB και περιλαμβάνει κάθε αρχείο. Τι να κάνουμε με τα αρχεία από το Διδυμότειχο; Δεν έχει διαγραφεί τίποτα. Η πληροφόρηση που κυκλοφορεί είναι λανθασμένη. Η δικογραφία είναι υπερπλήρης. Όλα αυτά είναι αφηγήματα. Φέρτε μου ένα περιστατικό που να αποδεικνύει ότι σβήστηκαν αρχεία που χρειάζονταν».

Παράλληλα, έκανε λόγο για λανθασμένη πληροφόρηση.

Αναφορά έκανε και στο πολύκροτο ζήτημα του «μπαζώματος», υποστηρίζοντας ότι ο ίδιος και η σύζυγός του ήταν εκείνοι που εντόπισαν κρίσιμα ευρήματα ήδη από τις πρώτες ημέρες. Όπως είπε, όταν βρέθηκαν τα χώματα επικοινώνησαν με τον αρμόδιο παράγοντα, από τον οποίο έλαβαν το φωτογραφικό υλικό και ενημερώθηκαν για όσα είχαν συμβεί. Πρόσθεσε ακόμη ότι το υλικό αυτό διαβιβάστηκε στον ανακριτή και ότι ό,τι έχει ουσιαστική σημασία για την υπόθεση περιλαμβάνεται στη δικογραφία.

Αναφερόμενος στις φωτογραφίες των εναλλακτών και των μετασχηματιστών που καταστράφηκαν στη σύγκρουση, τόνισε ότι «υπάρχουν στη δικογραφία και δεν είναι άθικτοι όπως διαδίδουν μερικοί».