Χίος: Προφυλακιστέος o Μαροκινός φερόμενος διακινητής - Αρνείται ότι ήταν ο χειριστής του σκάφους

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 31χρονος υπήκοος Μαρόκου, μετά την απολογία του για την τραγωδία με το ναυάγιο ανοικτά της Χίου που στοίχισε τη ζωή σε 15 ανθρώπους. Από πλευράς τους, οι δικαστικές αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος και τυχόν εμπλοκή και άλλων προσώπων στο κύκλωμα διακίνησης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, η απόφαση ελήφθη με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα. Ο κατηγορούμενος έχει υποδειχθεί από επιβαίνοντες του μοιραίου σκάφους ως ο διακινητής, ο οποίος φέρεται να είχε τον έλεγχο της μεταφοράς των μεταναστών.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, ο 31χρονος στην απολογία του φέρεται να υποστήριξε ότι πλήρωσε για να επιβιβαστεί στη βάρκα, ενώ, παρότι έχει ήδη αναγνωριστεί από καταθέσεις διασωθέντων ως διακινητής, αρνήθηκε ενώπιον των ανακριτικών Αρχών ότι ήταν ο χειριστής του σκάφους.

Όπως ανέφερε, οι γονείς του κατέβαλαν 3.000 ευρώ σε άτομο που μιλούσε την τουρκική γλώσσα, με το οποίο έγινε η συνεννόηση για να περάσει στην Ελλάδα. Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει βαρύτατες κακουργηματικές διώξεις για πρόκληση ναυαγίου από το οποίο επήλθαν θάνατοι, για διακίνηση μεταναστών και για παράνομη είσοδο στη χώρα.