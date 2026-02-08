Χίος: Ο προφυλακισμένος Μαροκινός αρνείται ότι είναι ο διακινητής – Στο Παίδων «Η Αγία Σοφία» τα έξι παιδιά

Ο 31χρονος Μαροκινός εξακολουθεί να αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται σχετικά με την πολύνεκρη τραγωδία με μετανάστες που σημειώθηκε ανοιχτά της Χίου, υποδεικνύοντας άλλον άνδρα ως οδηγό του σκάφους. Στην απολογία του, ενώπιον της αρμόδιας Ανακρίτριας, φέρεται να υποστήριξε, ότι πλήρωσε – μαζί με τους υπόλοιπους – για να επιβιβαστεί στη βάρκα. Ο ίδιος κρίθηκε ομόφωνα προφυλακιστέος και οδηγήθηκε σε κατάστημα κράτησης μέχρι και την εκδίκαση της υπόθεσης.

Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει βαρύτατες κακουργηματικές διώξεις για πρόκληση ναυαγίου από το οποίο επήλθαν θάνατοι, για διακίνηση μεταναστών και για παράνομη είσοδο στη χώρα.

Αρνήθηκε ότι ήταν ο χειριστής του σκάφους

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο Αλέξης Γεωργούλης υπογράμμισε, πως ο εντολέας του δηλώνει αθώος από την πρώτη στιγμή. Όπως είπε, «δεν υφίστανται αποχρώσεις – ενδείξεις ενοχής του συγκεκριμένου ανθρώπου, ο οποίος δηλώνει και ο ίδιος μεταφερόμενος. Σε καμία περίπτωση δεν δέχεται, ότι οδήγησε το συγκεκριμένο σκάφος».

Αναφερόμενος στις προανακριτικές καταθέσεις, ο κ. Γεωργούλης υποστήριξε, πως «πέντε άνθρωποι ήδη από το προανακριτικό στάδιο δεν τον αναγνωρίζουν ως τον δράστη, ενώ και στις έξι συμπληρωματικές καταθέσεις, που ελήφθησαν από την κυρία Ανακρίτρια, κανένας από τους επιβαίνοντες δεν τον αναγνώρισε ως οδηγό της λέμβου».

Στο Παίδων «Η Αγία Σοφία» τα έξι παιδιά – Δεν εμπνέει ανησυχία η υγεία τους

Εξακολουθούν να νοσηλεύονται στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» τα έξι παιδιά μεταναστών που επέβαιναν στη λέμβο την ώρα της πρόσκρουσης, με τα πέντε από αυτά να φέρουν πολλαπλά κατάγματα. Η κατάσταση της υγείας τους δεν προκαλεί ανησυχία. Παράλληλα, ενήλικες συνοδοί – γονείς των παιδιών μεταφέρονται στον Ερυθρό Σταυρό.

Τα παιδιά διακομίστηκαν το Σάββατο από το Γενικό Νοσοκομείο Χίου στην Αθήνα με στρατιωτικό αεροσκάφος, με τη συνδρομή του ΕΚΑΒ.