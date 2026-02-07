Χίος: Απολογείται σήμερα ο Μαροκινός που φέρεται ως διακινητής – Σε εξέλιξη έρευνες για τις συνθήκες του ναυαγίου και τους αγνοούμενους

Για σήμερα Σάββατο το απόγευμα (18:00) έχει προγραμματιστεί η απολογία του Μαροκινού που φέρεται ως ο διακινητής για το πολύνεκρο δυστύχημα με τους μετανάστες στη θαλάσσια περιοχή της Χίου. Τα στοιχεία συγκλίνουν ότι ο θάνατος των μεταναστών προήλθε από βαριές κακώσεις και όχι από πνιγμό, αναμένεται το επίσημο ιατροδικαστικό πόρισμα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, σε βάρος του Μαροκινού έχουν ήδη ασκηθεί διώξεις κακουργηματικού χαρακτήρα για πρόκληση ναυαγίου από το οποίο επήλθαν θάνατοι αλλά και για διακίνηση μεταναστών.

Από πλευράς του, ο Μαροκινός μέσω των συνηγόρων του αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες και δηλώνει ότι ευελπιστεί σε μια ανεπηρέαστη από πολιτικές πιέσεις και σκοπιμότητες διαδικασία.

Η πολύνεκρη τραγωδία

Υπενθυμίζεται ότι οι νεκροί ανέρχονται στους 15. Δύο άνθρωποι της ίδιας οικογένειας είναι ανάμεσα στους νεκρούς, μητέρα και αδερφός του άνδρα που έφτασε στη Χίο από την Αμερική. Η αναγνώριση έγινε από φωτογραφίες καθώς όλες οι σοροί έχουν μεταφερθεί στο Σχιστό.

Δύο βαριά περιστατικά αναφέρει η Ιατρική Υπηρεσία Χίου και πρόκειται για γυναίκα με κρανιοεγκεφαλική κάκωση που έχασε το μωρό της και ασθενή με τραυματισμό στην κοιλιακή χώρα.

Τέσσερις από τις σορούς δεν έχουν ακόμα ταυτοποιηθεί ενώ κάποιες έχουν ήδη μεταφερθεί στο κοιμητήριο Σχιστού.

Στο νοσοκομείου της Χίου παραμένουν 20 άτομα, ενώ πέντε από τους τραυματίες πήραν εξιτήριο. Πρόκειται για τρεις γυναίκες οι οποίες παρέμειναν στο νοσοκομείο καθώς νοσηλεύονται τα παιδιά τους και για δυο άνδρες που οδηγήθηκαν στη ΒΙΑΛ, στο κέντρο υποδοχής Χίου.

Την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη και η ΕΔΕ από ανώτατα στελέχη του Λιμενικού, ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας, δήλωσε ότι είχε εκπονηθεί σχέδιο από το οποίο δεν προκύπτει απόκλιση, αλλά βίαιη αλλαγή πορείας από πλευράς διακινητή.