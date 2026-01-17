Βαρύς χειμώνας, ισχυροί άνεμοι και ψύχος: Ο καιρός τις επόμενες μέρες - Η ανάρτηση Κολυδά

Βαρύς χειμώνας αναμένεται τις επόμενες μέρες σε όλη την Ελλάδα, με τις θερμοκρασίες να παραμένουν σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα, λόγω ψυχρών αέριων μαζών που καταφθάνουν από τα βορειοανατολικά, ενώ το κρύο θα είναι περισσότερο αισθητό τις νυχτερινές και πρώτες πρωινές ώρες.

Σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά, οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βόρειες διευθύνσεις και θα παρουσιάζουν ενισχύσεις, ιδιαίτερα στο Αιγαίο, γεγονός που θα εντείνει την αίσθηση του ψύχους. Παράλληλα, νεφώσεις υπάρχουν κατά διαστήματα, με τοπικές βροχές κυρίως σε ανατολικά και νότια τμήματα, ενώ στα ορεινά δεν λείπουν οι ασθενείς χιονοπτώσεις.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, στα ορεινά δεν λείπουν οι ασθενείς χιονοπτώσεις. Το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού τις επόμενες ημέρες είναι η διάρκεια του ψύχους. Όπως επισημαίνει ο κ. Κολυδάς, πρόκειται για έναν «κανονικό χειμώνα» όπως παλιά και χωρίς ακρότητες.

Η ανάρτηση του Θ. Κολυδά

ΜΙΑ ΓΡΗΓΟΡΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΟΝ ΚΑΙΡΟ

Χειμωνιάτικο το σκηνικό στη χώρα. Ψυχρές αέριες μάζες από τα βορειοανατολικά κρατούν τις θερμοκρασίες σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα, με έμφαση στο κρύο τη νύχτα και νωρίς το πρωί.Οι άνεμοι πνέουν κυρίως από βόρειες διευθύνσεις, ενισχυμένοι στο… pic.twitter.com/DNeLT7Lhqx — Theodoros Kolydas (@KolydasT) January 17, 2026

ΕΜΥ: Ο καιρός την Κυριακή

Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τα νησιά του βορείου Αιγαίου, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο. Ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά, και σε ημιορεινές περιοχές της δυτικής, της κεντρικής Μακεδονίας και τη Θεσσαλίας. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές στις Κυκλάδες, την Κρήτη και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά της Κρήτης.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6, στα ανατολικά από βόρειες 5 με 7 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως ως προς τις μέγιστες τιμές της. Στα βόρεια ηπειρωτικά θα φτάσει τους 06 με 08 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 10, ενώ στα δυτικά ηπειρωτικά, τα νησιά του Ιονίου τις Κυκλάδες τους 13 με 14 και μόνο στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα φθάσει τους 15 με 16 βαθμούς Κελσίου.



Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά όπου στα βόρεια θα είναι κατά τόπους ισχυρός.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, ενώ ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν σε ορεινά-ημιορεινά τμήματα. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες

Άνεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά θαλάσσια έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από -2 (μείον 2) έως 08 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που από το απόγευμα θα αυξηθούν. Ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά της Ηπείρου.

Άνεμοι: Ανατολικών διευθύνσεων 4 με 6 και στα νότια θαλάσσια έως 7, τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 6 έως 13 με 14 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο 4 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο. Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά καθώς και σε ημιορεινές περιοχές της Θεσσαλίας.

Άνεμοι: Βορειοανατολικοί 4 με 6, στα ανατολικά 7 και στα νότια θαλάσσια παραθαλάσσια τοπικά έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 3 έως 9 με 10, τοπικά στα νότια έως 12 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλία τοπικά η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα για λίγες τοπικές βροχές. Ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά της Κρήτης.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 6 με 7 και πρόσκαιρα στο νότιο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 9 έως 13 με 14 βαθμούς Κελσίου. Στη νότια Κρήτη έως 16.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες στα βορειότερα τμήματα όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή χιονόνερο.

Άνεμοι: Στα βόρεια βορειοανατολικοί 6 με 7 μποφόρ. Στα νότια βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 15 με 16 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια. Πιθανότητα για ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά.

Άνεμοι: Βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 5 έως 10 με 11 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές, Ασθενείς χιονοπτώσεις σε ορεινά και ημιορεινά τμήματα.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 3 έως 7 βαθμούς Κελσίου.