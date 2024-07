Χανιά: Φωτιά σε εξέλιξη στον δήμο Καντάνου Σελίνου - Ήχησε το 112

Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Τετάρτης κοντά στο Ροδοβάνι Χανίων, στον δήμο Καντάνου Σελίνου, κινητοποιώντας δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, εντολή εκκένωσης για τα χωριά Μάζα και Παπαδιανά έδωσε το υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Η εντολή αναφέρει: «Δασική Πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στις περιοχές Μάζα και Παππαδιανά Χανίων, απομακρυνθείτε προς Τεμένια. Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών».

Χαρακτηριστικό είναι ότι στην ίδια περιοχή υπάρχουν ως και 8 διαφορετικές εστίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά ξέσπασε στο χωριό Αγριλές, από αυτοκίνητο το οποίο, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμή συνθήκες πήρε φωτιά.

Μέχρι στιγμής η πυρκαγιά καίει αγροτοδασική έκταση.

Νωρίτερα είχε δοθεί μάλιστα εντολή για εκκένωση δύο χωριών των Λιβάδα και Αγριλές. Οι καιρικές συνθήκες είναι τέτοιες που δυσκολεύουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Στη μάχη με τις φλόγες συμμετέχουν 4 αεροσκάφη που ρίχνουν επιβραδυντικό υλικό, 4 ελικόπτερα, 130 πυροσβέστες, εθελοντές του δήμου Καντάνου -Σελινου αλλά και από όλους τους δήμους της Περιφερειακής ενότητας Χανίων.

Παράλληλα συνδράμουν και υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.



Οι δυνάμεις που σπεύδουν στο σημείο συνεχώς αυξάνονται.

⚠️ Activation of 112 - Emergency Number



📌 #Chania



🆘 Wildfire 🔥 in the area of #Agrilies #Chania



❗ Stay alert



‼️ Follow the instructions of the Authorities



ℹ️ https://t.co/tg45OiBehz@pyrosvestiki@hellenicpolice https://t.co/ubCDq4DIcS