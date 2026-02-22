Guardian για τους 200 εκτελεσθέντες στην Καισαριανή: Τώρα μπορούμε να δούμε το θάρρος τους

Στις φωτογραφίες εξαιρετικής ιστορικής σημασίας, που απεικονίζουν τις τελευταίες στιγμές των Ελλήνων αγωνιστών της αντίστασης κατά των Ναζί, αναφέρεται σε δημοσίευμά του ο Guardian.

Όπως αναφέρει η βρετανική εφημερίδα, οι 200 αντιστασιακοί που εκτελέστηκαν από πυρά πολυβόλων στο σκοπευτήριο της Καισαριανής, μόλις ένα μίλι μακριά από το διαμέρισμά τους, σκοτώθηκαν σε αντίποινα για τη δολοφονική επίθεση σε Γερμανό στρατηγό, ο οποίος είχε πέσει σε ενέδρα λίγες μέρες νωρίτερα.

Οι φωτογραφίες δείχνουν τους άνδρες να περπατούν στο πεδίο βολής στην Αθήνα με τα κεφάλια ψηλά, κοιτάζοντας την κάμερα φαινομενικά ατάραχοι. Είναι γνωστό ότι πήγαν στον θάνατο ψάλλοντας αντάρτικα τραγούδια, σε μια τελευταία πράξη αντίστασης.

Μέχρι την περασμένη εβδομάδα, όταν οι φωτογραφίες δημοσιεύτηκαν στο eBay από τον Tim de Craene, έναν Βέλγο συλλέκτη που ειδικεύεται σε αναμνηστικά του Τρίτου Ράιχ, δεν ήταν γνωστό αν υπήρχαν.

Ελλείψει εικονογραφημένων στοιχείων, η μαρτυρία των τελευταίων στιγμών των αγωνιστών βασιζόταν σε χειρόγραφα σημειώματα που οι άνδρες είχαν πετάξει έξω από τα φορτηγά, καθώς οδηγούνταν στον θάνατο από το Μπλοκ 15, το διαβόητο στρατόπεδο στο Χαϊδάρι, στα δυτικά περίχωρα της ελληνικής πρωτεύουσας, όπου κρατούνταν πολιτικοί κρατούμενοι.

Το ελληνικό υπουργείο Πολιτισμού ανακοίνωσε ότι υπέγραψε προκαταρκτική συμφωνία με τον De Craene για την αγορά τους και ότι εκείνος τις απέσυρε από την πώληση. Οι φωτογραφίες, που πιστεύεται ότι έχουν τραβηχτεί από τον Χέρμαν Χόιερ, υπολοχαγό της Βέρμαχτ, αποτελούν «μνημείο εξαιρετικής ιστορικής σημασίας», ανέφερε το υπουργείο.

Λίγα γεγονότα στη συλλογική μνήμη ενός έθνους που υπέμεινε περισσότερα από τρία χρόνια γερμανικής κατοχής έχουν ασκήσει τέτοια επιρροή. Οι εκτελέσεις της Πρωτομαγιάς, που θεωρούνται το αποκορύφωμα της αντιναζιστικής αντίστασης, ενέπνευσαν ποιητές, τραγουδοποιούς, ζωγράφους και κινηματογραφιστές, αιχμαλωτίζοντας τη λαϊκή φαντασία.

Οι εκτελέσεις πραγματοποιήθηκαν μήνες πριν οι ηττημένες δυνάμεις του Χίτλερ αρχίσουν να αποσύρονται από την Ελλάδα τον Οκτώβριο του 1944, περισσότερα από τρία χρόνια αφότου η Βέρμαχτ εισέβαλε στην Αθήνα και τέσσερα αφότου ο Μουσολίνι διέταξε εισβολή από την κατεχόμενη από την Ιταλία Αλβανία.

Ο Χόιερ, τοποθετημένος στη χώρα από το 1943, πιθανότατα ήταν μέρος μονάδας που στάλθηκε από το υπουργείο διαφωτισμού και προπαγάνδας του Γιόζεφ Γκέμπελς για να καταγράψει την καθημερινή ζωή στις περιοχές υπό κατοχή. «Οι εικόνες μας επιτρέπουν να δούμε το δράμα της κατεχόμενης Ελλάδας μέσα από τα μάτια του κατακτητή», δήλωσε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.