Γιορτές στα μπλόκα: Αμετακίνητοι οι αγρότες - Νέα συνεδρίαση σήμερα στη Νίκαια

Στις εθνικές οδούς και τα τελωνεία παραμένουν παρατεταγμένα τα τρακτέρ, παρά τη νέα πρόσκληση σε διάλογο, από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα προς τους αγρότες.

Οι αγρότες πάντως έκαναν γνωστό ότι θα διευκολύνουν τις μετακινήσεις των εκδρομέων κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων ανοίγοντας τα διόδια για τους ταξιδιώτες, αλλά προειδοποίησαν ότι θα προχωρήσουν σε άλλες μορφές κινητοποιήσεων.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με την ΕΡΤ, αγρότες από διάφορες περιοχές της Ελλάδας προχώρησαν χθες Σάββατο σε κινητοποιήσεις σε διόδια και εθνικούς δρόμους, με στόχο την προβολή των αιτημάτων τους αλλά και τη διευκόλυνση των πολιτών κατά τη διάρκεια των εορτών. Σημαντικά σημεία δράσης ήταν τα διόδια Μακρυχωρίου, Σοφάδων, Ωραιοκάστρου, Αφιδνών, καθώς και ο Προμαχώνας στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα.

Οι αγρότες σήκωσαν τις μπάρες των διοδίων, επέτρεψαν τη διέλευση των αυτοκινήτων και των λεωφορείων και μοίρασαν δωρεάν προϊόντα όπως μήλα και λάδι, ενώ παράλληλα, διανεμήθηκαν φυλλάδια με τα αιτήματα τους προς τους οδηγούς.

«Δεν μπαίνουμε σε διάλογο»

Από το μπλόκο της Νίκαιας οι αγρότες δηλώνουν «δεν προσερχόμαστε για διάλογο», εξηγώντας ότι όσα ακούστηκαν «ήταν ασαφή και γενικότητες» και τονίζοντας πως δεν είναι αρνητικοί στο διάλογο, αλλά θέλουν να υπάρχουν σαφείς απαντήσεις πάνω στο πλαίσιο των αιτημάτων που έχει αποσταλεί στην κυβέρνηση.

Συνέλευση και σήμερα

Το μεσημέρι της Κυριακής (12:00) στο μπλόκο της Νίκαιας οι αγρότες θα πραγματοποιήσουν τη γενική τους συνέλευση, προκειμένου να συζητήσουν τις κινήσεις τους για τις επόμενες μέρες.

Για σήμερα δεν θα προχωρήσουν στο άνοιγμα των μπαρών στα διόδια, ωστόσο για τη Δευτέρα ενδέχεται να πραγματοποιήσουν μία δυναμική κινητοποίηση που δεν αποκλείεται αυτή να γίνει στη σήραγγα των Τεμπών πάνω στον αυτοκινητόδρομο Αθηνών – Θεσσαλονίκης και από την Τρίτη θα αφήνουν τους εκδρομείς απρόσκοπτα να συνεχίσουν το ταξίδι τους.

Παράλληλα, στη διάρκεια των εορτών, το μπλόκο της Θήβας αλλά και το μπλόκο του Κάστρου αναμένεται να παραμείνουν ενεργά.

Την Κυριακή στις 17:00 οι αγρότες Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας θα βρίσκονται στα διόδια των Αφιδνών, όπου εκεί θα προχωρήσουν σε άρση των μπαρών των διοδίων για να περάσουν ελεύθερα τα οχήματα των ταξιδιωτών.

Στο μπλόκο του Δερβενίου, στη βορειοανατολική Θεσσαλονίκη τα τρακτέρ θα παραμεριστούν στην άκρη και θα είναι ανοιχτός ο δρόμος από την Τρίτη μέχρι και την Παρασκευή, δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων.

Προβλέπεται να υπάρχουν λωρίδες διέλευσης στους κύριους αυτοκινητόδρομους, ενώ στους παράδρομους και συγκεκριμένα σημεία θα κλείνουν τμηματικά δρόμοι για συγκεκριμένες ώρες, όπως στην παλιά Εθνική Αθηνών-Θηβών και στη Χαλκίδα.

Τι θα γίνει στις γιορτές

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, από την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου έως και την Παρασκευή, οι δρόμοι θα ανοίξουν για τους εκδρομείς των Χριστουγέννων, ενώ οι αγρότες θα επανεξετάσουν τις ενέργειες τους για την Πρωτοχρονιά.

Στον Προμαχώνα, οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται για τα φορτηγά, ενώ τα ΙΧ και τα λεωφορεία διέρχονται κανονικά. Οι αγρότες δηλώνουν ότι αν χρειαστεί, θα παραμείνουν στους δρόμους και μετά τις γιορτές, κλιμακώνοντας τις κινητοποιήσεις τους.