Γιατί πλημμύρισαν Θεσσαλονίκη και Κατερίνη - Η πλημμυρίδα, ο παράγοντας της κλιματικής κρίσης και η συνθήκη της Βαρκελώνης

Ήταν την περασμένη Κυριακή (15/2) όταν μέσα σε λίγα λεπτά, χωρίς να έχει προηγηθεί κακοκαιρία ή βροχόπτωση η στάθμη της θάλασσας ανέβηκε μέχρι και 75 εκατοστά, σκεπάζοντας από αυτοκίνητα και παράκτιες επιχειρήσεις μέχρι και ολόκληρο το παραλιακό μέτωπο, σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας.Η θάλασσα βγήκε στη στεριά μέχρι και 200 μέτρα από την ακτή, μεταφέροντας μεγάλους όγκους άμμου και βοτσάλων, ενώ σε επιχειρήσεις εστίασης στην ανατολική Θεσσαλονίκη και κυρίως στην Κατερίνη καταγράφηκαν σοβαρές ζημιές από τα πλημμυρικά φαινόμενα.

Το γεγονός οφείλεται στην πλημμυρίδα (σ.σ. φάση της παλίρροιας, κατά την οποία η στάθμη της θάλασσας ανεβαίνει) που σημειώθηκε σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, της Χαλκιδικής, της Πιερίας και όχι μόνο.