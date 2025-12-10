Γενική απεργία σε όλη την Δ. Μακεδονία αποφάσισαν φορείς και σύλλογοι στο μπλόκο της Σιάτιστας

Γενική απεργία σε όλη τη Δυτική Μακεδονία για την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου αποφάσισαν περίπου 70 συλλογικές οργανώσεις στην ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στις 16:00 στο μπλόκο των αγροτών της Μπάρας Σιάτιστας. Την ημέρα εκείνη θα υπάρξει και καθολικό κλείσιμο όλων των Δήμων, ενώ αποφασίστηκε η συγκέντρωση να γίνει στο χώρο του μπλόκου.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, αύριο στις 11:00 το πρωί αγρότες της Δυτικής Μακεδονίας θα κινηθούν από το μπλόκο της Μπάρας Σιάτιστας στην Κοζάνη όπου θα προχωρήσουν σε συμβολικό κλείσιμο των γραφείων του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ την Παρασκευή θα πάνε με λεωφορεία στη Θεσσαλονίκη για τον αποκλεισμό του λιμανιού.

Αντιπροσωπείες από όλα τα μπλόκα της Δυτικής Μακεδονίας θα μεταβούν το Σάββατο στη Νίκαια Λάρισας για τη συνεδρίαση της Πανελλήνιας Επιτροπής Μπλόκων.

Επεισόδια με χημικά στην Πάτρα: Μπλόκο της ΕΛ.ΑΣ. στους αγρότες πριν τη γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου

Την ίδια ώρα, κλιμακώνονται οι κινητοποιήσεις των αγροτών της Δυτικής Ελλάδας, με σημείο αναφοράς τη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, όπου σημειώθηκαν επεισόδια. Τα ΜΑΤ απαγόρευσαν στους αγρότες να περάσουν, οι τόνοι ανέβηκαν και οι αστυνομικές δυνάμεις έκαναν χρήση χημικών, ενώ φέρεται να έχει τραυματιστεί ένα άτομο. Οι αγρότες έσπασαν το μπλόκο της ΕΛΑΣ και κατάφεραν να ανοίξουν τα διόδια.

Σε βίντεο του nafpaktianews.gr, διακρίνονται οι αγρότες να σηκώνουν τις μπάρες των διοδίων και να καλούν τους οδηγούς να μην πληρώσουν το αντίτιμο και να περάσουν.

Νωρίτερα, η κατάσταση για μερικά λεπτά ξέφυγε με τους άνδρες των ΜΑΤ να συγκρούονται σώμα με σώμα με το πλήθος. Μάλιστα σε βίντεο της τοπικής ιστοσελίδας the best διακρίνεται άνδρας των ΜΑΤ να δέχεται επίθεση με ένα ξύλο από άνδρα.

Σύμφωνα με όσα δηλώνουν, αγρότες από την Αιτωλοακαρνανία και την Αχαΐα προγραμμάτιζαν να μεταβούν στα διόδια της γέφυρας με στόχο να ανοίξουν τις μπάρες και να επιτρέψουν την ελεύθερη διέλευση των οχημάτων χωρίς διόδια, για χρονικό διάστημα περίπου τεσσάρων ωρών.

Στη συνέχεια οι αγρότες προχώρησαν σε καθιστική διαμαρτυρία στο δρόμο. Αργότερα αποχώρησαν από τον δρόμο που ενώνει τον αυτοκινητόδρομο Πατρών-Κορίνθου με τη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου και επέστρεψαν μαζί με τα αγροτικά τους οχήματα και μηχανήματα, στον κόμβο της Εγλυκάδας, στην μεγάλη περιμετρική οδό της Πάτρας.

Όμως, στην πλευρά της Αιτωλοακαρνανίας, αγρότες και κτηνοτρόφοι έφθασαν στη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, όπου άνοιξαν τα διόδια, για να περνούν ελευθέρα τα οχήματα. Ταυτόχρονα, μοίρασαν στους οδηγούς ενημερωτικά φυλλάδια, για τα αιτήματα των αγροτών και των κτηνοτρόφων, καθώς και αγροτικά προϊόντα.

Κλούβα της ΕΛΑΣ απέτρεψε την είσοδο στη γέφυρα

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, από νωρίς το πρωί ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις τόσο στο μπλόκο της Αιτωλοακαρνανίας, στο Αγγελόκαστρο, όσο και στο μπλόκο της Ολυμπίας οδού, στην Εγλυκάδα προκειμένου να αποτραπεί η είσοδος των τρακτέρ στη γέφυρα.

Απομακρύνονται οι αγρότες από τον Βόλο

Απομακρύνουν τα τρακτέρ τους οι αγρότες από το λιμάνι του βόλου μετά το τελεσίγραφο που ανέφερε ότι μέχρι τη μία το μεσημέρι να ολοκληρώσουν τη διαμαρτυρία και να αποχωρήσουν από το λιμάνι διαφορετικά θα ενεργοποιηθεί η παραγγελία του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για συλλήψεις όταν παρακωλύεται η κυκλοφορία. Παραμένουν παραταγμένα τα αγροτικά οχήματα, ενώ οι αστυνομικές δυνάμεις μπλόκαραν την προσπάθεια κατάληψης της γέφυρας Ρίου - Αντίρριου από ομάδες αγροτών.

Η αστυνομία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας στη Νέα Εθνική Οδό στο ύψος του Ρίου, προκειμένου να αποτραπεί η προσέγγιση των αγροτών στη γέφυρα Ρίου–Αντιρρίου. Αγρότες από την Αιτωλοακαρνανία και την Αχαΐα κινήθηκαν οργανωμένα και έφτασαν μέχρι το αστυνομικό μπλόκο στο ύψος της Γαβρολίμνης, όπου βρέθηκαν αντιμέτωποι με ισχυρές δυνάμεις των ΜΑΤ.

Νωρίτερα, το λιμάνι του Βόλου βρισκόταν υπό ασφυκτικό κλοιό από το πρωί, καθώς κατέφθασαν αγρότες με τα τρακτέρ τους από την ευρύτερη περιοχή μπλοκάροντάς το, ενώ στο πλευρό τους βρέθηκαν αγρότες από Καρδίτσα, Λάρισα, Τρίκαλα που έφθασαν με τα οχήματά τους αλλά και οι αλιείς που έχουν μπλοκάρει το λιμάνι με τα καΐκια τους, από τη θάλασσα, χρησιμοποιώντας ακόμα και καπνογόνα για να ενισχύσουν το συμβολικό «μπλόκο».

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί στις πύλες του λιμανιού, με τις κλούβες των ΜΑΤ να επιχειρούν να συγκρατήσουν την προέλαση των αγροτών. Στην Μπουρμπουλήθρα, όπου είναι δεμένα πέντε πλοία, η ένταση παραμένει αυξημένη.

Στο λιμάνι του Βόλου σήμερα αναμένονται 120 φορτηγά με σιτάρι από τη Θεσσαλία το οποίο εξάγεται από τη χώρα μας και περιμένουν να ξεφορτώσουν το εμπόρευμα.

Στον Βόλο κατέφθασαν ενισχύσεις από τα μπλόκα των Μικροθηβών, της Νίκαιας, της Καρδίτσας και των Τρικάλων, δημιουργώντας ένα από τα μαζικότερα αγροτικά συλλαλητήρια των τελευταίων ημερών.

Την ίδια στιγμή, αλιείς της Μαγνησίας πραγματοποιούν θαλάσσιο αποκλεισμό, στέλνοντας μήνυμα συμπαράστασης στους αγρότες.

Η κυβέρνηση αναμένεται να ανακοινώσει μέσα στις επόμενες ημέρες συνάντηση με εκπροσώπους του αγροτικού κόσμου και πακέτο μέτρων για το υψηλό κόστος παραγωγής, με στόχο να αποκλιμακωθεί η ένταση πριν από τις γιορτές.

Παραμένουν ανυποχώρητοι οι αγρότες

Οι αγρότες εμφανίζονται ανυποχώρητοι προχωρώντας σε καταλήψεις λιμανιών, ξεκινώντας από τον Βόλο, παρά την παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο οποίος ζήτησε να παρεμβαίνουν οι εισαγγελείς για τη βεβαίωση αδικημάτων όπως η παρακώλυση συγκοινωνιών, η βία κατά υπαλλήλων, η πρόκληση φθορών.

Ακόμη, ψαράδες μπλόκαραν το λιμάνι μέσω θαλάσσης ως ένδειξη συμπαράστασης.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ/EUROKINISSI

Νωρίς το πρωί της Τετάρτης, αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας συγκεντρώθηκαν στον κόμβο του Πλατύκαμπου, όπου συναντήθηκαν με συναδέλφους τους από τα μπλόκα του Ε65 σε Καρδίτσα και Τρίκαλα. Από εκεί ξεκίνησαν συντονισμένα την πορεία τους προς τον Βόλο, με στόχο τη συμμετοχή στην κινητοποίηση στο λιμάνι.

Λίγο αργότερα έφτασαν στον Βόλο και παραγωγοί από το μπλόκο των Μικροθηβών, οι οποίοι βρέθηκαν στην είσοδο του επιβατικού λιμανιού, αντικρίζοντας κλειστές πύλες και αστυνομικές δυνάμεις, ενώ στο σημείο πραγματοποιούνται διαπραγματεύσεις με την αστυνομία.

Στο πλευρό των αγροτών βρίσκονται και οι ψαράδες της Μαγνησίας, που ως ένδειξη συμπαράστασης ετοιμάζονται για θαλάσσιο αποκλεισμό

Σύμφωνα με την τοπική ιστοσελίδα, η κινητοποίηση αναμένεται να παραλύσει μεγάλο τμήμα του κέντρου του Βόλου για όσες ώρες θα υπάρξει ο συμβολικός αποκλεισμός που θα επιχειρηθεί. Έτσι, η Αστυνομία βρίσκεται επί ποδός.

Παράλληλα ανάλογο αποκλεισμό στο λιμάνι θα κάνουν και οι αλιείς του Βόλου από τη θάλασσα. Πρόθεση για μια ανάλογη ενέργεια φαίνεται πως σκέφτονται και οι αγρότες της Μακεδονίας για το λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

Ένταση μεταξύ αγροτών και αστυνομικών στα «Πράσινα Φανάρια» - Δικαστικός επιμελητής στην περιοχή

Στιγμιαία ένταξη μεταξύ αγροτών και αστυνομικών δυνάμεων σημειώθηκε στην περιοχή των Πράσινων Φαναριών, σε παράδρομο σε κοντινή απόσταση από το αγροτικό μπλόκο.

Αστυνομικοί ζήτησαν να προβούν σε ταυτοποίηση των στοιχείων αγρότη που βρισκόταν πάνω στο τρακτέρ και όργωνε το χωράφι του, για να βεβαιωθούν ότι δε θα επιχειρούσε να προσεγγίσει το αεροδρόμιο. Ο αγρότης αντέδρασε ζητώντας από τους αστυνομικούς να αποχωρήσουν από την ιδιοκτησία του, ενώ κάλεσε συναδέλφους τους από το μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια, οι οποίοι και έσπευσαν στο σημείο. Στη διάρκεια της έντασης, που αποκλιμακώθηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα, αγρότης αισθάνθηκε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε στο ΑΧΕΠΑ.

Στο μεταξύ, όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, έχουν ταυτοποιηθεί άτομα που φέρονται να συμμετείχαν στα επεισόδια, που σημειώθηκαν την περασμένη Παρασκευή στο αγροτικό μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια. Η δικογραφία που έχει σχηματιστεί αφορά στα αδικήματα της διατάραξης κοινής ειρήνης, των σωματικών βλαβών –τετελεσμένων και σε απόπειρα-, όπως επίσης και σε τροχονομικές παραβάσεις.

Συνολικά, τέσσερα είναι τα αγροκτηνοτροφικά μπλόκα που έχουν στηθεί περιμετρικά της Θεσσαλονίκης και οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι και εμμένουν στη στάση τους και τις κινητοποιήσεις τους.

Στο μπλόκο, στα «Πράσινα Φανάρια», πριν λίγη ώρα έκλεισε ο κόμβος της Γεωργικής Σχολής, επ’ αόριστον και πλέον η κυκλοφορία γίνεται από τον κόμβο πριν τα «Πράσινα φανάρια», από τον κόμβο του ΙΚΕΑ. Από εκεί τα οχήματα εκτρέπονται και βγαίνουν προς το κέντρο υγείας Θέρμης, οδηγούνται μέσω της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης- Μουδανίων στο αεροδρόμιο.

Στο μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια είναι περισσότερα από 200 τρακτέρ, ενώ αύριο αναμένονται στο σημείο πωλητές λαϊκών αγορών, για να στείλουν μήνυμα συμπαράστασης στους αγρότες και θα διαθέσουν προϊόντα που δεν πωλήθηκαν στη λαϊκή αγορά, στον κόσμο εκεί. Την Κυριακή παραγωγοί της Ανατολικής Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής, αναμένεται να διανείμουν προϊόντα τους σε οδηγούς (11.00-14.00).

Κλειστή από τις 13.00 και για μία ώρα είναι η Εγνατία οδός στο Δερβένι, όπου τα τρακτέρ παραμένουν εκεί σε παράταξη στον παράδρομο και για μία ώρα κλείνουν συμβολικά και τα δύο ρεύματα, κάθε μέρα. Όση ώρα είναι κλειστά τα δύο ρεύματα, τα οχήματα εκτρέπονται μέσω Λαγυνών.

Στο αεροδρόμιο Μακεδονία επιχείρησαν να φτάσουν οι αγρότες της Θεσσαλονίκης

Στο μπλόκο των Μαλγάρων, όπου βρίσκονται αγρότες από την πρώτη ημέρα, το κλίμα παραμένει σταθερό: κανείς δεν αποχωρεί. Παρά την εισαγγελική παρέμβαση, τα τρακτέρ και οι αγρότες παραμένουν στις θέσεις τους, με βραδινές περιφρουρήσεις και ενισχυμένη παρουσία το πρωί.

Η ένταση κορυφώθηκε χθες όταν αγρότες από το μπλόκο στα «Πράσινα Φανάρια» κινήθηκαν αιφνιδιαστικά προς το αεροδρόμιο «Μακεδονία». Στην αερογέφυρα της Θέρμης τους σταμάτησαν δυνάμεις των ΜΑΤ, με αποτέλεσμα δίωρο «κυνηγητό» τρακτέρ και αστυνομικών δυνάμεων. Αν και οι αγρότες δεν έφτασαν στο αεροδρόμιο, πολλοί επιβάτες χρειάστηκε να περπατήσουν έως τα οχήματά τους για να απομακρυνθούν.

Παραμένουν στα μπλόκα οι αγρότες σε Τρίκαλα και Καρδίτσα

Ενισχύονται καθημερινά τα ήδη υπάρχοντα μπλόκα των αγροτών της Δυτικής Θεσσαλίας, της Καρδίτσας πάνω στον αυτοκινητόδρομο Ε65 και των Τρικάλων στα διόδια του Λόγγου στον Ε65. Σωματεία και φορείς επισκέπτονται καθημερινά τους αγρότες στα παραπάνω μπλόκα για να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους.

Γύρω από τα τρακτέρ και τις σκηνές των αγροτικών συλλόγων συγκεντρώνεται πλήθος κόσμου, ενώ πραγματοποιούνται συχνές ενημερωτικού χαρακτήρα συνελεύσεις για την πορεία του αγώνα και τις επόμενες δράσεις. Οι αγρότες δηλώνουν ότι θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους, με πολύμορφες συντονισμένες δράσεις.

Λάρισα: Στο μπλόκο της Νίκαιας παραμένουν οι αγρότες

Παραμένουν στο μπλόκο της Νίκαιας οι αγρότες της ευρύτερης περιοχής του νομού Λάρισας, συνεχίζοντας τις κινητοποιήσεις τους.

Εκατοντάδες τρακτέρ βρίσκονται παρατεταγμένα στο σημείο, με την εθνική οδό Αθηνών - Θεσσαλονίκης να παραμένει κλειστή και στα δύο ρεύματα.

Καθημερινά πραγματοποιούνται συνελεύσεις και συσκέψεις, μέσα από τις οποίες αποφασίζεται ο συντονισμός και η κλιμάκωση των επόμενων κινήσεων.

Επιμένουν στην Κρήτη

Στην Κρήτη, μετά τα εκτεταμένα επεισόδια των προηγούμενων ημερών, οι αγρότες έχουν αποχωρήσει από τα αεροδρόμια, αλλά παραμένουν στο κτίριο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στο Ηράκλειο. Η κατάσταση παρακολουθείται στενά από τις αστυνομικές αρχές, χωρίς νέα κλιμάκωση προς το παρόν, αναφέρει η ΕΡΤ.

Nα σημειωθεί ότι μετά τα επεισόδια των προηγούμενων μερών στο νησί η ΕΛΑΣ, με επίσημη ανακοίνωσή της, διέψευσε κατηγορηματικά τα δημοσιεύματα που ισχυρίζονταν ότι οι δυνάμεις της χρησιμοποίησαν πλαστικές σφαίρες στα αγροτικά μπλόκα.

Αποκλεισμοί και κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα

Βόλος: Σήμερα αγρότες και αλιείς σχεδιάζουν αποκλεισμό του λιμανιού, ενώ τα τρακτέρ παραμένουν στα μπλόκα των Μικροθηβών με ισχυρή αστυνομική παρουσία.

Στη Θεσσαλονίκη οι αγρότες σχεδιάζουν σήμερα νέους συμβολικούς αποκλεισμούς σε λιμάνι και αεροδρόμιο.

Προγραμματίζεται αυτοκινητοπομπή στις 11:00 προκειμένου να καταλήξουν στη γέφυρα Ρίου Αντιρίου με στόχο να ανοίξουν για τέσσερις ώρες τα διόδια για να υπάρξει ελεύθερη κυκλοφορία.

Βόρεια Ελλάδα: Αγρότες κρατούν μπλόκα σε τελωνεία και παράδρομους, ενώ η κίνηση στις βασικές οδικές αρτηρίες διακόπτεται κατά διαστήματα.

Το Σάββατο στη Νίκαια θα συνεδριάσει η Πανελλαδική Επιτροπή των μπλόκων για τον προγραμματισμό νέων δράσεων.

Οι αγρότες δηλώνουν ότι στόχος τους είναι να διαμαρτυρηθούν και να αναδείξουν τα αιτήματά τους χωρίς πρόθεση να προκαλέσουν προβλήματα στην κυκλοφορία.

Λαμία: Σε τέσσερα σημεία παραμένει αποκλεισμένη η εθνική οδός

Σε τέσσερα κομβικά σημεία παραμένει αποκλεισμένη η εθνική οδός Αθηνών-Λαμίας. Τα σημεία αποκλεισμού των αγροτών βρίσκονται σε Μπράλο, Αταλάντη, Κάστρο Βοιωτίας και Θήβα.

Στον Μπράλο οι αγρότες έχουν προαναγγείλει ότι «έως και την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου θα κλείνουν καθημερινά όλους τους παραδρόμους από τις 4 έως 5 κάθε απόγευμα». Έτσι έχει ανακοινωθεί το κλείσιμο όλων των δρόμων στο Μπράλο, για μια ώρα, στις 4 το απόγευμα όπως έχει συμβεί τις δύο τελευταίες μέρες.

Ανάλογη εικόνα επικρατεί στην Αταλάντη, όπου οι αγρότες κρατούν κλειστό τον αυτοκινητόδρομο στον ομώνυμο κόμβο. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι οδηγοί υποχρεούνται να κινηθούν μέσω του βοηθητικού δικτύου για απόσταση περίπου 10 χιλιομέτρων, από το 138ο έως το 148ο χλμ. της ΠΑΘΕ, καθώς η τροχαία εκτρέπει την κυκλοφορία από τον κόμβο των Λιβανατών έως τον κόμβο της Τραγάνας, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Στη Βοιωτία οι κινητοποιήσεις των αγροτών ενισχύονται με νέα τρακτέρ. Χθες αγροτικά μηχανήματα έκαναν την εμφάνισή τους και στο Σχηματάρι.

Σύμφωνα με την αστυνομία, όσοι κινούνται από Λαμία προς Αθήνα πρέπει να διανύσουν περίπου 50 χλμ εθνικού δικτύου, μέσω επαρχιακών και βοηθητικών δρόμων, για να περάσουν τα μπλόκα στο Κάστρο και τη Θήβα. Η τροχαία εκτρέπει την κυκλοφορία από τον κόμβο του Μαρτίνου (125ο χλμ) έως τη Ριτσώνα (75ο χλμ).

Για όσους κινούνται από Αθήνα προς Λαμία, περίπου 125 χιλιόμετρα του βασικού εθνικού άξονα πρέπει να καλυφθούν μέσω επαρχιακών οδών και της παλαιάς εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, στο 75ο χλμ της ΠΑΘΕ στο ύψος της Ριτσώνας, γίνεται εκτροπή προς τη Θήβα, στη συνέχεια κατευθύνονται προς Λιβαδειά και μέσω της παλαιάς εθνικής οδού προς Τιθορέα και Αμφίκλεια, μέχρι τον κόμβο του Μπράλου στο 203ο χλμ του ΠΑΘΕ λίγο πριν από τη Λαμία για να επανέλθουν και πάλι στην εθνική οδό.

Στη Βόρεια Εύβοια ενισχύονται και τα μπλόκα στην Κήρινθο, στο 59ο χιλιόμετρο του δρόμου Χαλκίδας-Αιδηψού, και στην Ιστιαία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των αγροτών της κεντρικής Εύβοιας, έπειτα από σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στα Ψαχνά, αποφασίστηκε συγκέντρωση σήμερα Τετάρτη, στις 10.30 π.μ., έξω από το διοικητήριο της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας στη Χαλκίδα.