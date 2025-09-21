Φωτιά στο Παγγαίο Καβάλας - Επιχειρούν 3 εναέρια μέσα (pics)

Φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Μυρτόφυτο Παγγαίου Καβάλας το μεσημέρι της Κυριακής.

Για την κατάσβεση της, κινητοποιήθηκαν 52 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 2ης και της 21ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Πηγή φωτογραφιών: proininews.gr