Φωτιά στο Παγγαίο Καβάλας - Επιχειρούν 3 εναέρια μέσα (pics)
Φωτιά στο Παγγαίο Καβάλας - Επιχειρούν 3 εναέρια μέσα (pics)

21/09/2025 • 13:15
Φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Μυρτόφυτο Παγγαίου Καβάλας το μεσημέρι της Κυριακής.

Για την κατάσβεση της, κινητοποιήθηκαν 52 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 2ης και της 21ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

