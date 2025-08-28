Φωτιά στον Μελιγαλά Μεσσηνίας κοντά σε σπίτια - Μήνυμα 112 για εκκένωση

Φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή του Μελιγαλά Μεσσηνίας, κοντά σε σπίτια νωρίς το απόγευμα της Πέμπτης.
Στο σημείο επιχειρούν 36 πυροσβέστες με 14 οχήματα, 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 6 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδάμουν επίσης υδροφόρες Ο.Τ.Α.
Μήνυμα από το 112 στάλθηκε σε κατοίκους στις περιοχές Σπάρτακου και ΒΙ.ΠΕ Μελιγαλά Μεσσηνίας προκειμένου να απομακρυνθούν προς το κέντρο της πόλης του Μελιγαλά.
Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας
Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Σπάρτακου και ΒΙ.ΠΕ #Μελιγαλά #Μεσσηνίας απομακρυνθείτε προς το κέντρο της πόλης του #Μελιγαλά
Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
Νωρίτερα, πυρκαγιά είχε ξεσπάσει και στο Πετρίτσι του Δήμου Μεσσήνης, αλλά χάρη στην άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων, η κατάσταση έχει τεθεί υπό έλεγχο και, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, δεν εμπνέει ανησυχία.
Οι δυνάμεις παραμένουν στα σημεία για την πλήρη κατάσβεση.