Φωτιά στον Μελιγαλά Μεσσηνίας κοντά σε σπίτια - Μήνυμα 112 για εκκένωση

Φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή του Μελιγαλά Μεσσηνίας, κοντά σε σπίτια νωρίς το απόγευμα της Πέμπτης.

Στο σημείο επιχειρούν 36 πυροσβέστες με 14 οχήματα, 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 6 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδάμουν επίσης υδροφόρες Ο.Τ.Α.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μελιγαλάς Μεσσηνίας. Κινητοποιήθηκαν 36 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 9ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., εθελοντές, 14 οχήματα, 6 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες Ο.Τ.Α. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 28, 2025

Μήνυμα από το 112 στάλθηκε σε κατοίκους στις περιοχές Σπάρτακου και ΒΙ.ΠΕ Μελιγαλά Μεσσηνίας προκειμένου να απομακρυνθούν προς το κέντρο της πόλης του Μελιγαλά.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας



‼️ Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Σπάρτακου και ΒΙ.ΠΕ #Μελιγαλά #Μεσσηνίας απομακρυνθείτε προς το κέντρο της πόλης του #Μελιγαλά



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) August 28, 2025

Νωρίτερα, πυρκαγιά είχε ξεσπάσει και στο Πετρίτσι του Δήμου Μεσσήνης, αλλά χάρη στην άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων, η κατάσταση έχει τεθεί υπό έλεγχο και, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, δεν εμπνέει ανησυχία.

Οι δυνάμεις παραμένουν στα σημεία για την πλήρη κατάσβεση.