Φωτιά στον Μελιγαλά Μεσσηνίας - 112 για εκκένωση, πύρηνα μέτωπα στην Πρέβεζα, διάσπαρτες εστίες στην Τροιζήνα

Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στον Μελιγαλά Μεσσηνίας σε αγροτοδασική έκταση.

Στο σημείο επιχειρούν 36 πυροσβέστες με 14 οχήματα, 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 6 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδάμουν επίσης υδροφόρες Ο.Τ.Α.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μελιγαλάς Μεσσηνίας. Κινητοποιήθηκαν 36 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 9ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., εθελοντές, 14 οχήματα, 6 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες Ο.Τ.Α. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 28, 2025

Μήνυμα από το 112 στάλθηκε σε κατοίκους στις περιοχές Σπάρτακου και ΒΙ.ΠΕ Μελιγαλά Μεσσηνίας προκειμένου να απομακρυνθούν προς το κέντρο της πόλης του Μελιγαλά.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας



‼️ Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Σπάρτακου και ΒΙ.ΠΕ #Μελιγαλά #Μεσσηνίας απομακρυνθείτε προς το κέντρο της πόλης του #Μελιγαλά



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) August 28, 2025

Νωρίτερα, πυρκαγιά είχε ξεσπάσει και στο Πετρίτσι του Δήμου Μεσσήνης, αλλά χάρη στην άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων, η κατάσταση έχει τεθεί υπό έλεγχο και, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, δεν εμπνέει ανησυχία.

Οι δυνάμεις παραμένουν στα σημεία για την πλήρη κατάσβεση.

Δύο πύρινα μέτωπα στην Πρέβεζα

Δύο μέτωπα φωτιάς ξέσπασαν στην Πρέβεζα λίγο μετά τις 14:00 το μεσημέρι σε Αηδόνι και Κλεισούρα. Λίγο μετά τις 15:00 εστάλη μήνυμα 112 σε όσους βρίσκονται στις περιοχές Αηδόνι, Νάρκισσος και Βουβοπόταμος να είναι σε ετοιμότητα.

Στα σημεία επιχειρούν 64 πυροσβεστες με 22 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων της 5ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 9 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες Ο.Τ.Α.

Υπό έλεγχο η φωτιά στην Τροιζήνα - Διάσπαρτες εστίες

Υπό έλεγχο είναι η φωτιά στην Τροιζήνα, κοντά στην εκκλησία του Αγίου Δημητρίου και στο Διαβολογέφυρο, η οποία εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 14:00. Το ενεργό μέτωπο κινήθηκε μέσα σε δασική έκταση και, αν και δεν αναφέρθηκε άμεση απειλή για σπίτια, το χωριό βρέθηκε νωρίτερα σε κίνδυνο.

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 54 πυροσβέστες με 18 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Επίσης, γίνεται συνδρομή και από υδροφόρες ΟΤΑ.

Το δύσβατο της περιοχής και οι έντονοι άνεμοι δυσχέραναν αισθητά το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος.

Το μέτωπο της φωτιάς εξαλείφθηκε μετά από διαρκείς ρίψεις νερού από τα εναέρια μέσα και από τις συντονισμένες προσπάθειες των πεζοπόρων τμημάτων και των επίγειων μέσων πυρόσβεσης. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν μόνο μικρές διάσπαρτες εστίες σε δύσβατα σημεία. Προληπτικά εκκενώθηκαν δύο σπίτια χωρίς τελικά να υποστούν ζημιές.