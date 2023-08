Φωτιά στον Έβρο: Μάχη με τις αναζωπυρώσεις για 12η μέρα - Εικόνες πριν και μετά στο δάσος της Δαδιάς

Συνεχίζεται για 12η μέρα η μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων με τις φλόγες στον Έβρο. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, οι επιχειρήσεις κατάσβεσης επικεντρώνονται σε Λευκίμμη, Λεπτοκαρυά, Τρεις Βρύσες, Κοτρωνιά και Κίρκη, όπου σημειώνονται συχνά αναζωπυρώσεις. Παράλληλα στην πυρκαγιά της Ροδόπης, υπάρχουν αναζωπυρώσεις στην περιοχή Κασσιτερά.

Συγκεκριμένα, αναζωπύρωση σημειώθηκε λίγο νωρίτερα στον Κοτρωνιά και μάλιστα σε δύσβατη δασική περιοχή, πολύ δύσκολα προσεγγίσιμη. Τα εναέρια μέσα έχουν ήδη ξεκινήσει τις υπεράνθρωπες προσπάθειες κατάσβεσης.

Λίγο μετά τις 6 χθες το απόγευμα δόθηκε εντολή εκκένωσης στους κατοίκους στην περιοχή Κοτρωνιά, καλώντας τους να μετακινηθούν προς Γιαννούλη λόγω δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή τους. Ο μικρός πυρήνας του δάσους της Δαδιάς δεν κινδυνεύει, οι άνεμοι ωστόσο είναι νοτιοδυτικοί και γίνεται προσπάθεια να μην επεκταθεί η φωτιά προς τα βόρεια του νομού.

Χθες το απόγευμα εστάλη ακόμα ένα μήνυμα μέσω του 112, αυτή τη φορά για να εκκενωθεί η περιοχή Κοτρωνιά με τους κατοίκους να απομακρύνονται προς Γιαννούλη. Εν τω μεταξύ υψηλός παραμένει και για σήμερα ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές της χώρας, ενώ σε γενική επιφυλακή παραμένει το προσωπικό των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών της επικράτειας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες υπηρεσιακές απαιτήσεις, που έχουν προκύψει λόγω του μεγάλου αριθμού πυρκαγιών.

Συνδρομή στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών παρέχουν δυνάμεις από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας και συγκεκριμένα η Κύπρος με ένα αεροσκάφος που επιχειρεί στην Αλεξανδρούπολη και 31 πυροσβέστες που επιχείρησαν στα Λυκομάγουλα Έβρου, η Γερμανία με δύο αεροσκάφη που επιχειρούν στην ευρύτερη περιοχή της Φυλής στην Αττική, η Γαλλία με δύο αεροσκάφη που επιχειρούν στην ευρύτερη περιοχή της Αλεξανδρούπολης, η Τσεχία με ένα ελικόπτερο που επιχειρεί στο Δίστομο Βοιωτίας και 30 πυροσβέστες με 6 οχήματα που επιχειρούν στην Κοτρωνιά Έβρου, η Ρουμανία με 53 πυροσβέστες με 10 οχήματα που επιχειρούν στην Κίρκη Αλεξανδρούπολης, η Βουλγαρία με 36 πυροσβέστες και πέντε οχήματα που επιχειρούν στη Λεπτοκαρυά Έβρου, η Σλοβακία με 39 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα που επιχειρούν στη Λευκίμμη Αλεξανδρούπολης, η Σερβία με 16 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα που επιχειρούν στο Παπίκιο Κομοτηνής. Επίσης μέσω διακρατικής συμφωνίας η Αλβανία με 46 πυροσβέστες με πέντε οχήματα που επιχειρούν στο δάσος της Δαδιάς.

Ακόμη, συνδρομή παρέχουν μεγάλος αριθμός εθελοντών πυροσβεστών, δυνάμεις που έχει διαθέσει το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας και η Ελληνική Αστυνομία, καθώς και υδροφόρες και μηχανήματα έργου των Περιφερειών.

Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών, σημειώνεται επίσης από την Πυροσβεστική.

Για αύριο Τετάρτη 30/08/2023 παραμένει υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές της χώρας. Σε γενική επιφυλακή παραμένει το προσωπικό των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών της επικράτειας προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες υπηρεσιακές απαιτήσεις, που έχουν προκύψει λόγω του μεγάλου αριθμού πυρκαγιών, ενώ συνεχίζονται οι περιπολίες εναέριας επιτήρησης, καθώς και περιπολίες από Πυροσβεστικές, Αστυνομικές και Στρατιωτικές δυνάμεις.

Η Εταιρεία Προστασίας Βιοποικιλότητας Θράκης έδωσε τις προηγούμενες ημέρες υλικό από το πριν και μετά της τεράστιας φωτιάς στο δάσος της Δαδιάς και οι εικόνες κόβουν την ανάσα. Τα καταπράσινο φυσικό τοπίο μετατράπηκε σε κρανίου τόπους.

Μάλιστα η Εταιρεία Προστασίας Βιοποικιλότητας Θράκης ανάρτησε και βίντεο με την εικόνα του Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου από το ύψωμα Κάψαλο, μετά την καταστροφική πυρκαγιά.

Νωρίτερα την Τρίτη, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, κατά τη διάρκεια της οποίας αποφασίστηκε η λήψη άμεσων μέτρων για τον Έβρο και την Πάρνηθα, μετά τις καταστροφικές φωτιές

Συγκεκριμένα, η κυβέρνηση θέτει σε πορεία άμεσης υλοποίησης τα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα στις λεκάνες απορροής που έχουν επηρεαστεί, αλλά και τον καθαρισμός των ρεμάτων στις περιοχές που έχουν επηρεαστεί, με ευθύνη των Περιφερειών.

Παράλληλα, ενεργοποιείται ο νέος θεσμός των «αναδόχων αποκατάστασης», για την υλοποίηση των τεχνικών έργων, ενώ προβλέπεται και η αξιοποίηση των δασικών συνεταιρισμών.

Συνοπτικά τα τέσσερα άμεσα μέτρα της κυβέρνησης είναι τα εξής:

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κινητοποιήσει τη μεγαλύτερη επιχείρηση εναέριας πυρόσβεσης από το rescEU στην Ελλάδα, «για την αντιμετώπιση των μεγαλύτερων δασικών πυρκαγιών που έχουν καταγραφεί ποτέ στην ΕΕ», ανέφερε νωρίτερα τη Δευτέρα σε ανακοίνωσή της η Κομισιόν.

Στην ανακοίνωση της Κομισιόν αναφέρεται επίσης ότι η πυρκαγιά στον Έβρο είναι η μεγαλύτερη στην ΕΕ από το 2000, όταν το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών Δασικών Πυρών (EFFIS) άρχισε να καταγράφει δεδομένα.

Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωσή της η Επιτροπή αναφέρει:

«Το Κέντρο Συντονισμού Αντιμετώπισης Έκτακτης Ανάγκης της Επιτροπής έχει κινητοποιήσει 11 πυροσβεστικά αεροπλάνα και 1 ελικόπτερο από το αποθεματικό rescEU, που σταθμεύουν σε 6 κράτη μέλη.

Επιπλέον, 6 ευρωπαϊκές χώρες έχουν συνεισφέρει με 6 ομάδες επίγειων δασοπυρόσβεσης μέσω του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ. Μέχρι στιγμής, πάνω από 81.000 εκτάρια έχουν καεί στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης. Αυτή η πυρκαγιά είναι η μεγαλύτερη στην ΕΕ από το 2000, όταν το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών Δασικών Πυρών (EFFIS) άρχισε να καταγράφει δεδομένα.

Από τότε που η Ελλάδα ενεργοποίησε τον Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ, για δεύτερη φορά αυτό το καλοκαίρι, στις 20 Αυγούστου, η ΕΕ ανέπτυξε 11 πυροσβεστικά αεροπλάνα rescEU σταθμευμένα σε Κροατία, Κύπρο, Γαλλία Γερμανία, Ισπανία και Σουηδία, 1 ελικόπτερο Blackhawk από την Τσεχία, 407 πυροσβέστες και 62 οχήματα από Βουλγαρία, Κύπρο, Τσεχία, Γαλλία Ρουμανία, Σερβία και Σλοβακία.

Επιπλέον, η δορυφορική χαρτογράφηση Copernicus της ΕΕ εξέδωσε 20 χάρτες των πληγεισών περιοχών. Η βοήθεια αυτή ακολουθεί την άμεση αντίδραση της ΕΕ στην προηγούμενη ενεργοποίηση του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ από την Ελλάδα. Τον περασμένο μήνα, ξεκίνησε μια συντονισμένη ανάπτυξη με 9 αεροπλάνα, 510 πυροσβέστες και 117 οχήματα για την αντιμετώπιση των κλιμακούμενων δασικών πυρκαγιών».

Από την πλευρά του, ο Επίτροπος για τη Διαχείριση Κρίσεων, Γιάνες Λέναρτσιτς δήλωσε:

«Είμαστε αλληλέγγυοι με την Ελλάδα καθώς μάχεται με τις καταστροφικές πυρκαγιές. Η μεγαλύτερη εναέρια επιχείρηση πυρόσβεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπογραμμίζει τη δέσμευσή μας για γρήγορη και αποτελεσματική συλλογική δράση σε περιόδους κρίσης.

Οι σκέψεις μας είναι με το λαό της Ελλάδας, και θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε άοκνα για να προστατεύσουμε τις ζωές, τις περιουσίες και το περιβάλλον. Η ενότητα και η συνεργασία της ΕΕ είναι τα ισχυρότερα μας πλεονεκτήματα για να ξεπεράσουμε αυτές τις προκλήσεις».

Νεότερα δορυφορικά δεδομένα που έγιναν σήμερα διαθέσιμα από την Υπηρεσία Ταχείας Χαρτογράφησης Copernicus της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για την μεγαλύτερη δασική πυρκαγιά των τελευταίων πάρα πολλών ετών σε ευρωπαϊκό έδαφος στον Έβρο.

Όπως προκύπτει από την ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων, η συνολική έκταση που κατέκαψε η δασική πυρκαγιά του Έβρου, η οποία προέκυψε από τη συνένωση των πυρκαγιών σε Αλεξανδρούπολη και Δαδιά, ξεπερνά τα 808.000 στρέμματα (έως την 28.08.2023, 12:28 τοπική ώρα).

Η οπτικοποίηση της καμένης έκτασης πραγματοποιήθηκε από την μονάδα METEO του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

