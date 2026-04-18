Φωτιά στον Άμπελο Αχαΐας - Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το απόγευμα του Σαββάτου έπειτα από φωτιά που ξέσπασε σε δύσβατη περιοχή μεταξύ Αμπέλου και Ποροβίτσας κοντά στην Αιγείρα Αχαΐας.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ενώ στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν και εναέρια μέσα.

Συγκεκριμένα, στο σημείο επιχειρούν 58 πυροσβέστες με 16 οχήματα, 3 ομάδες πεζοπόρου τμήματος και εθελοντές. Άμεσα κινητοποιήθηκαν η Πυροσβεστική Υπηρεσία Ακράτας και Αιγίου, καθώς και η Πολιτική Προστασία του Δήμου Αιγιαλείας.

Η πυρκαγιά δεν απειλεί κατοικίες.